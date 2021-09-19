Почему спортсмены реже сталкиваются с ментальными расстройствами?

Как активный образ жизни сказывается на психике? Правда ли спортсмены реже сталкиваются с ментальными проблемами?



Разбираемся вместе с тренером, кандидатом медицинских наук.

Около 10% людей во всём мире живут с тревожными расстройствами. Учёные связывают это со слабым физическим развитием. У тех, кто ведёт здоровый образ жизни, душевное здоровье намного крепче, говорят они. Объясняем почему.

Александр Элконин кандидат медицинских наук, основатель и тренер клуба ERA Регулярные тренировки улучшают душевное здоровье.

Что говорят учёные?

Каждый год в шведском городке Мора стартует крупнейшая лыжная гонка Vasaloppet на 90 км. Это самая старая и массовая гонка в мире: она проводится с 1922 года и включает в себя 15 800 участников. Поскольку многие швейцарцы участвуют в этой гонке, и часто не по одному разу, учёные решили изучить, как она влияет на душевное здоровье соревнующихся.

И вот что они выяснили: многие из тех, кто начал заниматься спортом, стали крепче спать, меньше волноваться из-за пустяков и яснее думать. Но самое интересное, что среди них почти не оказалось тех, кто переживает тревожные расстройства и другие психические проблемы. По подсчётам исследователей, спортсмены испытывают тревожность на 60% реже тех, кто ведёт малоподвижный образ жизни.

Фото: istockphoto.com

Но во время наблюдений учёные заметили одну особенность: быстрые лыжницы страдали тревожными расстройствами чаще, чем те, кто занимал вторую половину финишного протокола. А вот у мужчин такой зависимости не наблюдалось. Скорее всего, это связано с тем, что лыжницы соревновались и переживали за свой результат. Но вполне возможно, что именно потому они и бегут быстро — из-за волнения за результат.

В другой работе учёные рассматривали частоту сосудистой деменции (слабоумия, обусловленного атеросклеротическим поражением сосудов головного мозга) у участников Vasaloppet. Как оказалось, проявления слабоумия среди них почти не встречались. Причём у тех лыжников, которые дошли до финала быстрее среднего, риск развития деменции был ещё меньше.

Фото: istockphoto.com

Александр: По всей видимости, адаптационные изменения, которые происходят в организме в ходе тренировок на выносливость, предохраняют сосуды головного мозга от атеросклероза. А ведь именно он становится причиной сосудистой деменции. То есть занятия спортом на выносливость не только доставляют удовольствие, но и оберегают от слабоумия, настигающего людей зрелого и пожилого возраста. Но это касается не всех болезней. Например, Альцгеймер, вторая по частоте причина слабоумия, может настигнуть каждого. Потому что механизмы развития этой болезни не связаны с изменением сосудов головного мозга и тренировки на них не влияют.

Почему спорт позитивно влияет на психику?

Несмотря на многообещающие результаты исследования, пока неизвестно, какие именно механизмы влияют на уменьшение тревоги у спортсменов. Но факт остаётся фактом: регулярные тренировки улучшают душевное здоровье и снижают риск тревожных расстройств. Тем не менее во всем важна мера, говорит эксперт. Чрезмерная увлечённость спортом и погоня за лучшим результатом могут привести к обратному эффекту.

Александр: Профессиональные спортсмены более подвержены депрессии, и поэтому они часто прибегают к помощи спортивного психолога. Но если вы занимаетесь для удовольствия, то сами нагрузки станут подспорьем для вашего мозга и психики. Особенно это касается активности, сопряжённой с длительным учащённым дыханием, которая активно насыщает организм кислородом.