Как путешествовать на автодоме по всему миру?

Если вы давно хотели прогуляться по Гранд Каньону или помедитировать у Байкала — это отличный шанс.

Куда лучше поехать на автодоме? Где больше развит этот вид туризма – в России, Америке или Европе? Как правильно выбрать автодом? Что нужно знать перед его покупкой?



Отвечают путешественники.

Автодом – это встречать рассвет в сосновом бору, а на следующий день рвануть к морю. Не думать о том, где переночевать и когда бронировать билеты. Работать удалённо и посещать новые места. О таком путешествии мечтают многие, но решаются единицы.

На примере автодомщиков со стажем, которые уже объехали почти весь мир, мы решили показать, что так сможет каждый.

Алексей Чигрецкий путешественник, который объехал почти всю Европу и Америку на автодоме Не нужно думать о последствиях и моделировать, что и как будет. Дорога — это всегда приключения, и с ними придётся справляться.

Фото: Алексей Чигрецкий

Где лучше всего путешествовать на автодоме?

Начнём с того, что путешествовать на автодоме проще, чем многим кажется. Особенно оценят автодом те, кто работает удалённо. Такая машина довольно автономна, поэтому подзарядить гаджеты не составит труда. Что касается маршрута, то в Европе, например, по весне все дороги загружены автодомами. В России же всё обстоит иначе.

Олег Малых путешественник и автодомщик со стажем Большинство уверены, что путешествие на автодоме — очень дорого и проблематично. На самом деле это не так.

Вот минусы и плюсы путешествия на автодоме в России/Америке/Европе.

Россия

Олег: У нас такой вид туризма абсолютно не распространён, поскольку большинство уверены, что это очень дорого и проблематично. На самом деле каждая вторая машина, особенно в Москве, стоит примерно, как подержанный автодом. В России много плюсов поездки на автодоме – например, некоторые моменты у нас не регулируются законом, в то время как в Европе есть много ограничений. Можно спокойно переночевать на Тверской, в центре Москвы, а завтра уехать к Чёрному морю или озеру Байкал. С другой стороны, у нас не так развита инфраструктура кемпингов, где можно, например, подзарядиться.

США

По сравнению с Россией в США переночевать в любом месте не получится. Там вы сможете остаться на ночь либо в специализированных кемпингах, либо на парковке супермаркетов Walmart. Вот так вот стать дикарём где-то на природе и встретить рассвет в своём автодоме вряд ли получится.

Алексей: В Америке с этим строго, ведь практически всё состоит из частной собственности. Культура автодомов там настолько развита, что огромное количество, скажем так, полубездомных личностей, живёт именно так. Им никто не рад, и, как только вы захотите припарковаться где-то в деревушке, буквально через пять минут вы уже столкнётесь с полицией. То же самое с природой – есть определённые места, где можно останавливаться на автодоме, а где нельзя.

Фото: Алексей Чигрецкий

Европа

Европа, по словам Алексея, это что-то среднее между Россией и Америкой. Там есть огромное количество кемпингов, и при этом остановки вне и на природе достаточно распространены. Все за собой убирают мусор, никто не сливает грязную воду. Поэтому там можно с комфортом передвигаться между кемпингами и без проблем останавливаться на природе.

Как правильно выбрать автодом?

Выбирать автодом стоит прежде всего исходя из количества путешествующих. Если 1-2 человека, то можно обойтись цельнометаллическим фургоном, например, на базе Fiat Ducato. Если же 3-4 человека, то надо смотреть альковный автодом, у которого две кровати: одна сзади, другая над водительской кабиной.

Однозначно не стоит сразу покупать супердорогой вариант – для начала лучше арендовать. Ну а если совсем не терпится, то можно взять на вторичном рынке подержанный с пробегом.

Искать автодом в идеале за рубежом. Большинство автодомщиков приобретают автодом именно в Европе, поскольку у нас в этом плане рынок слабо сформирован.

Самим изобретать автодом не стоит – это очень затратно по деньгам и по времени. Готовые решения куда практичнее – как правило, их производством занимается автоателье и продумывает всё до мелочей, вплоть до мебельной фурнитуры, системы отопления и прочего.

Что касается Америки, то там купить машину иностранцу можно всего в нескольких штатах – это Вермонт, Аляска, Калифорния и Вашингтон. В других штатах вы купить машину официально, как турист, не сможете.

Вы должны понимать, куда денете автодом в конце путешествия. В Америке и Европе просто припарковать его на обочине и бросить не получится. За это предусмотрены штрафы.

Фото: Алексей Чигрецкий

На что обращать внимание перед покупкой автодома?

Автомобильная составляющая

Перед покупкой автодома желательно что-то понимать в машинах. Проверяйте тормоза, масло, антифриз, чтобы не стучала подвеска, двигатель работал ровно, а выхлоп был на месте.

Внешняя часть автодома и самой будки

Внешний каркас автодома – не менее важная деталь. Старые автодома в основном достаточно гнилые, и даже если этого не видно снаружи, то при дожде это проявится сразу, говорит Алексей. И главное, на что стоит обращать внимание – это подтёки и запах сырости или плесени. Если автодом с явными признаками течи, заляпан герметиком, то, наверное, от него стоит отказаться.

Внутренние свойства автодома (краны, плита и прочее)

Изучите автодом изнутри: водопровод, газ, туалет, кондиционер, розетки. В общем, проверьте исправность всего, чем вы будете пользоваться. Если, например, где-то сочится газ – это небезопасно. Если у вас откуда-то вытекает вода – тоже. Ведь когда вы приедете на стоянку, подключитесь к электропитанию, произойдёт короткое замыкание. Поэтому обязательно всё проверяйте.