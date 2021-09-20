Как приготовить кабачковые оладьи?

Для начала надо очистить кабачки от кожицы и натереть на крупной тёрке. Далее нужно выжать всю лишнюю жидкость из кабачков. Сделать это можно с помощью марли. Теперь надо добавить яйцо. Затем рисовую муку и соль. Всё хорошо перемешиваем до однородной массы.
Разогреваем антипригарную сковороду. При желании можно добавить небольшое количество масла гхи, а можно жарить на сухой сковороде. Формируем оладушки и жарим под крышкой с двух сторон до золотистого цвета. Подаём со сметаной и укропом!
Пошагово процесс приготовления можно посмотреть в альбоме.