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Рецепт кабачковых оладьев, приготовить оладьи из кабачков дома

Как приготовить кабачковые оладьи?
Тереза Данилова
Как приготовить кабачковые оладьи?
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Необычная ПП-альтернатива обычным блинчикам.

Если вам надоели классические блинчики и сырники на завтрак, попробуйте оладьи. И не простые, а из кабачков — сейчас как раз сезон! Готовить их недолго, а понадобится всего три ингредиента.

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Вам понадобятся:

  • средние кабачки — 2 шт.;
  • рисовая мука — 3 ст. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • щепотка соли.

Для начала надо очистить кабачки от кожицы и натереть на крупной тёрке. Далее нужно выжать всю лишнюю жидкость из кабачков. Сделать это можно с помощью марли. Теперь надо добавить яйцо. Затем рисовую муку и соль. Всё хорошо перемешиваем до однородной массы.

Разогреваем антипригарную сковороду. При желании можно добавить небольшое количество масла гхи, а можно жарить на сухой сковороде. Формируем оладушки и жарим под крышкой с двух сторон до золотистого цвета. Подаём со сметаной и укропом!

Пошагово процесс приготовления можно посмотреть в альбоме.

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