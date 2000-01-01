Где отдыхали знаменитые спортсмены этим летом?
Звёзды тоже любят проводить время в компании родных и друзей.
В начале августа футболист ездил на Ибицу. Он и другие предприниматели отдыхали на яхте. «Ibiza kids», — пишет Неймар в своём «инстаграме».
В июле футболист путешествовал на яхте вместе с семьёй. Они остановились на вилле на Балеарских островах, где цена одной ночи составляет около € 12 тыс.
Футболист отметил выигранный кубок Америки вместе с семьёй в отпуске в Майами.
Футболист провёл отпуск в семейном кругу. Он и его жена гостили в Турции в VIP-отеле, а потом перебрались в Майами.
Фигуристка в июне была в Японии. Она посетила остров Хонсю и увидела Фудзияму.
Где отдыхали знаменитые спортсмены этим летом?
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