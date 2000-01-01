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Где отдыхали знаменитые спортсмены этим летом?
Где отдыхали знаменитые спортсмены этим летом?
Звёзды тоже любят проводить время в компании родных и друзей.
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<a href="https://www.instagram.com/neymarjr/">Неймар</a>
Неймар
В начале августа футболист ездил на Ибицу. Он и другие предприниматели отдыхали на яхте. «Ibiza kids», — пишет Неймар в своём «инстаграме».
<a href="https://www.instagram.com/cristiano/">Криштиану Роналду</a>
Криштиану Роналду
В июле футболист путешествовал на яхте вместе с семьёй. Они остановились на вилле на Балеарских островах, где цена одной ночи составляет около € 12 тыс.
<a href="https://www.instagram.com/leomessi/">Лионель Месси</a>
Лионель Месси
Футболист отметил выигранный кубок Америки вместе с семьёй в отпуске в Майами.
<a href="https://www.instagram.com/zinchenko_96/?utm_med">Александр Зинченко</a>
Александр Зинченко
Футболист провёл отпуск в семейном кругу. Он и его жена гостили в Турции в VIP-отеле, а потом перебрались в Майами.
<a href="https://www.instagram.com/azagitova/" rel="nofollow">Алина Загитова</a>
Алина Загитова
Фигуристка в июне была в Японии. Она посетила остров Хонсю и увидела Фудзияму.
Где отдыхали знаменитые спортсмены этим летом?
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