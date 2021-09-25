Как выглядеть стильно при низких температурах: новые технологии производства термобелья

Существует ли термобельё, способное одновременно и сохранять тепло, и отводить влагу?



Рассказываем о новых технологиях вместе с опытным путешественником и экстрим-спорт оператором Сергеем Фирсовым.

Издавна в холодную погоду в качестве утепляющего элемента использовалось нижнее бельё, которое изготавливалось из хлопка или шерсти. Но у такого вида белья был один существенный недостаток: при большой физической нагрузке человек начинал обильно потеть и пот пропитывал материал, из-за чего ухудшалась теплоизоляция.

Сегодня благодаря новым технологиям в производстве тканей стало возможным одновременно и сохранять тепло, и отводить влагу. Так появилось термобельё.

Сергей Фирсов путешественник, экстрим-спортоператор Для начала стоит вспомнить великую фразу, что не бывает плохой погоды, бывает неправильно подобранная одежда.

И при этом дорогая и модная одежда в горах не всегда означает эффективная.



Принцип работы термобелья

Как известно, термобельё — это нижняя одежда, имеющая свойства поддерживать постоянную температуру тела независимо от температуры окружающей среды. Выполняет эту функцию оно при соблюдении одного условия: бельё должно плотно облегать тело. Если этого не происходит, на свободных участках кожи собираются капельки пота, которые, испаряясь, начинают её охлаждать.

Современные технологии позволили разработать определённый метод производства пряжи из синтетического материала со сложной структурой: между волокнами нитей находится воздух. Тело человека нагревает этот воздух до оптимальной температуры, которая долгое время сохраняется неизменной. Эта же структура позволяет выводить излишки влаги. За счёт перепада давления тёплый воздух выталкивает влагу из термобелья.

При выполнении физических упражнений и при обильном потоотделении следует выбирать более толстый материал, состоящий из нескольких слоев, так как излишки влаги будут собираться во внешнем защитном слое, который охраняет тело от воздействия внешней среды.

Термобельё из шерсти мериноса

Термобелье из шерсти мериноса относится к разряду согревающей термоодежды. Его основным предназначением является создание оптимального микроклимата для кожи тела и его поддержание вне зависимости от длительности пребывания на морозе.

Это вовсе не универсальный тип термобелья, а теплосберегающая разновидность с определёнными свойствами. Оно более мягкое и имеет небольшую толщину, но сохраняет тепло при длительном нахождении на холоде. В шерсти содержится ланолин, шерстяной воск, который смягчает и увлажняет кожу. Наряду с достоинствами у термобелья из мериносовой шерсти есть несколько недостатков. Например, его нельзя стирать в горячей или очень тёплой воде, так как от этого меняется структура материала. Удивительно, но натуральное бельё уступает изделию из искусственных материалов.

Эта термоодежда не может выводить влагу с внутреннего слоя наружу. Поэтому в тёплом шерстяном термобелье можно вспотеть даже зимой.

Сергей Фирсов путешественник, экстрим-спортоператор Термобельё для любого горного туриста, альпиниста, бегуна и человека из подобных сфер всё равно что вторая кожа. Оно защищает нас от перегрева, от переохлаждения, а ещё легко справляется с нашим потом и делает так, чтобы пот не излучал запах.

Собственно, самая главная задача термобелья — это отведение влаги наружу. А уже снаружи влага испаряется, и за счёт этого наше тело остаётся сухим и тёплым.

Плюс к этому термобельё может и согревать нас, что тоже очень важно в горах.





Синтетические материалы

Синтетика замечательна тем, что отводит и практически не накапливает влагу, а оставшийся минимум быстро испаряется. Синтетическое термобельё более износостойкое и в меньшей степени подвержено деформации. Такие ткани также препятствуют размножению бактерий, которые вызывают запах пота.

Некоторые производители иногда используют специальные пропитки для повышения антибактериальных и антимикробных свойств синтетического термобелья. В чём преимущества основных синтетических волокон?

Полипропилен лучше других материалов отводит от кожи влагу, не намокая. Но термобельё из 100% полипропилена не рекомендуется носить очень длительное время, а тем более спать в нём, потому что материал будет излишне сушить кожу.

Полиэстер считается лучшим материалом для термобелья. По структуре волокна полиэстер похож на хлопок. Вещи из него служат долго, всегда остаются мягкими, хорошо отводят влагу. Изделия из полиэстера можно сушить на батарее и даже гладить.

Полиамид отличается своей гладкостью на ощупь и лёгкостью. Почти все вариации бесшовного белья делают из полиамида.

Эластан — это материал из тончайших волокон, которые добавляются для повышения эластичности и износостойкости. Чем больше доля эластана в составе, тем лучше бельё тянется, не оставляя следов от растяжения.

Термобельё из хлопка и шёлка

Свойства натуральных волокон очень важны и незаменимы при изготовлении теплосберегающих вещей, поэтому часто используются в сочетании с синтетическими материалами. Хлопок быстрее, чем другие материалы, отводит влагу от кожи, даже не соприкасаясь с ней, но накапливает её и очень прочно удерживает.

Удержанная влага у кожи постоянно её охлаждает, пока полностью не испарится. Испаряясь, потребляет тепло тела. По этой причине производители комбинируют хлопок с синтетикой: таким образом, влага отводится быстро, а кожа остаётся достаточно сухой.

Так что бельё из 100%-ного хлопка лучше оставить для ежедневной носки и для сна, а не для спорта и выхода на улицу в минусовые температуры. Шёлк придаёт термобелью высокую прочность и износостойкость. Кроме того, бельё с шёлком крайне приятно коже.

В производстве термобелья шёлк используется исключительно в сочетании с синтетическими материалами и довольно редко, так как сам по себе материал обходится производителям дорого.

Сергей Фирсов путешественник, экстрим-спортоператор Заниматься без термобелья, конечно, возможно, но это чревато большими теплопотерями, а это быстрее будет приводить к утомлению и обезвоживанию за счёт того, что тело, помимо того, что потеет, будет вынуждено тратить дополнительную энергию на согревание. Поскольку мокрая одежда сильно охлаждает.



При выборе термобелья важно помнить — оно не должно быть свободным, а должно плотно прилегать к телу, тогда оно будет работать.