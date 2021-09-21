Зачем спортсменам пить свекольный сок?

В чём польза свекольного сока? Почему спортсменам важно его пить? Как продукт улучшает спортивные показатели? Сколько его нужно пить?



Разбираемся вместе с нутрициологом и тренером.

В 2012 году, когда проходили Олимпийские игры в Лондоне, свекольный сок оказался законным бустером для спортсменов. Они взяли это на вооружение и с его помощью стали улучшать показатели. Олимпийский марафонец Райан Холл регулярно пьёт свекольный сок и быстрее бегает. Даже сборная Финляндии по футболу «опрокидывает» перед игрой не один свекольный шот. Учёные подтверждают полезность природного ингредиента и говорят, что он улучшает спортивные показатели на целых 16%.

Лидия Квашнина нутрициолог Свекольный сок повышает кардиореспираторную выносливость, а от неё зависит производительность в спорте.

Чем полезен свекольный сок?

Свекольный сок богат антиоксидантами, витаминами и минералами. Он содержит витамины группы B, витамин С, флавоноиды, железо и внушительное количество нитратов. Продукт увеличивает в организме уровень оксида азота, который, среди прочего, усиливает сокращения мышц, улучшает работоспособность и спортивные результаты.

Фото: istockphoto.com

Как свекольный сок улучшает спортивные показатели?

Скромная свёкла привлекла внимание спортсменов лишь в 2009 году, когда в свет вышло первое исследование о её пользе в рамках спорта. Что особенного тогда заприметили учёные? То, что свекольный сок снижает энергозатраты и тем самым увеличивает продолжительность тренировок. А ведь для соревнующихся время имеет решающее значение — даже доля секунды может отдалить их от золотой медали.

В ходе одного из экспериментов со свекольным соком спортсмены преодолевали дистанции на 20-30 секунд быстрее обычного. Марафонцы ежедневно включали в рацион этот продукт и увеличили скорость бега на 5%. А велосипедисты, которые перед соревнованиями пили две чашки свекольного сока, стали более энергичными и крутили педали на 3% интенсивнее.

Фото: unsplash.com/@joannakosinska

И хотя для фитнес-любителей это не так уж и много, они тоже извлекут выгоду из продукта. Свекольный сок улучшает сердечно-сосудистую и дыхательные системы, а это немаловажно при занятиях спортом. Причём потребление сока приносит пользу и после занятий спортом. Антиоксиданты в составе уменьшают боли в мышцах и ускоряют их восстановление.

Свёкла буквально «напичкана» нитратами, а овощи с высоким содержанием этих веществ улучшают спортивные результаты. Дело в том, что это повышает уровень оксида азота в организме, который улучшает кровоснабжение и усиливает сокращение мышц. Такая комбинация важных свойств повышает выносливость. Во многом поэтому оксид азота используют в спортивном питании. С его помощью спортсмены увеличивают мышечные объёмы. Вот как это работает:

нитраты, которые содержит свёкла, превращаются в организме в оксид азота;

оксид азота проходит через стенки артерий и посылает сигналы мышечным клеткам, которые под его воздействием расслабляются;

тем временем кровеносные сосуды расширяются, а это усиливает приток крови к мышцам — происходит эдакий «свекольный пампинг».

Артур Калита фитнес-тренер Поскольку оксид азота улучшает кровоток, это снижает потребность организма в кислороде при нагрузках, повышает КПД (коэффициент полезного действия) энергетических процессов в митохондриях, снижает давление. Особенно положительный эффект наблюдается у атлетов, которые тренируются на высоте. Нитраты, содержащиеся в свёкле и свекольном соке, влияют на быстро сокращающиеся волокна. За счёт этого повышается выносливость в тех видах спорта, где нужны резкие ускорения и спурты (кратковременное увеличение темпа движения).

Сколько нужно пить свекольного сока?

Учёные говорят, что 300-500 мл свекольного сока перед тренировкой будет достаточно, чтобы улучшить свои спортивные показатели. Больше пить не стоит, поскольку приумножить пользу всё равно не получится.

Нутрициолог рекомендует пить свекольный сок за 90 минут до занятий спортом. Потому что пиковый эффект наступает в течение 2-3 часов.