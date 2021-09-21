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Как улучшить показатели в спорте и фитнесе, что влияет на результаты и как их быстро повысить

Что влияет на результаты в спорте и фитнесе и как их улучшить?
Егор Фукалов
Как улучшить результаты в спорте?
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Для достижения прогресса стоит уделить внимание некоторым моментам.
Отвечает фитнес-тренер.

Как достичь максимального результата, интересно не только профессиональным спортсменам, но и любителям, которые занимаются физической активностью ради удовольствия.

В фитнесе при замедлении результатов используют понятие плато. Тренировочное плато – состояние, при котором прогресс физических параметров прекращается из-за адаптации тела к нагрузке. Это не означает, что вы достигли своего максимума. Возможно, стоит изменить подход к тренировкам.

<a href="https://www.instagram.com/egor_hodor/">Егор Фукалов</a>
Егор Фукалов
фитнес-тренер

Мы радуемся, ощущая прогресс в работе, спорте и творчестве, и расстраиваемся, когда его нет.

На улучшение результатов могут повлиять некоторые факторы, о которых мы частенько забываем. А зря, потому что если уделять им достаточно внимания, вы сможете решить проблемы с прогрессом и стабилизировать своё психологическое состояние.

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Качественный сон

Сон – отличный способ повысить продуктивность. Недосып плохо сказывается на работе мозга. Он отвечает за координацию и биомеханику движений. Мэттью Уолкер в книге «Зачем мы спим. Новая наука о сне и сновидениях» проанализировал связь сна и травматизма в спорте. Если вы спите шесть часов, риск получить травму выше в два раза, чем при восьмичасовом сне.

Уолкер выяснил, как недосып влияет на баскетболистов во время матча. Исследования показывают, что полноценный сон улучшает качество игры. На 29% увеличивается количество забитых очков в минуту и на 2% трехочковых бросков за матч, на 12% повышается способность дольше находится в игре. А вот недостаток сна на 45% увеличивает применение запрещённых приёмов.

Фото: unsplash.com/@kellysikkema

Разминка

Необходима для подготовки мышц, суставов и сердца к занятию. Качественная разминка улучшает производительность мышц и снижает шанс получить травму.

Дополнительно вы настраиваете психику и нервную систему на предстоящую работу. Улучшаются зрение, слух и скорость реакции.

Изучение правильной техники

Правильная техника существенно повышает результаты. Как правило, под ней понимают движения, которые затратят минимальное количество ресурсов организма, но будут максимально эффективными.

Например, в жиме лёжа пауэрлифтеры оттачивают технику движения, чтобы выжать максимальный вес. Кто-то работает над гибкостью для прогиба в пояснице, кто-то ищет оптимальный угол в локтевом суставе. В каждом виде спорта свои особенности. Без правильной техники невозможно добиться высочайшего уровня.

Контроль дыхания

Вдох обеспечивает нас кислородом, а выдох очищает организм от углекислого газа. С дыханием связана работа нервной системы. Контролируя его, можно управлять эмоциями, переходя из стресса в спокойное состояние. Дыхание – важный фактор в беге. Правильный вдох и выдох позволяют бежать быстрее и дольше с меньшими усилиями.

Когда мы дышим грудью, то задействуем не всю часть лёгких, и приходится дышать чаще. Дыхание за счёт диафрагмы даёт больше кислорода. А чем больше воздуха получают мышцы, тем эффективнее выполняют работу.

Фото: unsplash.com/@katetrifo

Концентрация внимания

Современный мир вынуждает нас жить в режиме многозадачности. Ещё никогда человек не жил в таком комфорте, однако количество людей, испытывающих стресс, с каждым годом растёт. Из-за большого разнообразия информации людям стало сложно концентрироваться на чём-то одном слишком долго.

Если во время упражнений вы будете думать о том, как сдать отчёт или экзамен, – это на 100% ухудшит спортивные результаты. Если вы сконцентрируйтесь на тренировке, значительно улучшите достижения.

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Попробуйте сосредоточиться на движении ног, чтобы пробежать 10 км без сильного внутреннего сопротивления. Другой способ – переключить внимание на ощущения тела, например, биение сердца и скорость дыхания. В силовой тренировке концентрируйтесь на работе мышц. Например, при подтягивании можно следить, как нагрузка смещается с мышц спины на руки и наоборот. Так улучшается связь между мозгом и мышцами.

Если уделить внимание этим пяти вещам, можно достичь максимального эффекта от тренировок. Постоянно ощущая прогресс, вы получите больше удовольствия от занятия спортом.

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