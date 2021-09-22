Куда ехать за здоровьем: 5 стран с лечебными местами

В каких странах есть лечебные курорты? Где лучше всего отдыхать с пользой для здоровья?



Отвечает эксперт по туризму.

Прогуляться по подземной тропе с соляными лабиринтами, поплавать в целебных источниках с видом на горы, «ожить» в Мёртвом море – выбор большой. Подготовили для вас список оздоровительных направлений по всему миру, где можно отдохнуть с пользой для души и тела.

Анна Статва эксперт по туризму, travel-коуч, кандидат географических наук Здоровье – это не только про тело, но и про дух. Неспешные прогулки вдоль моря способны вернуть душевное равновесие и избавить от депрессии.

Россия

Где: Минеральные воды

Целебные источники и термальные воды, на которых построены современные курорты Кавказских Минеральных вод в Ставропольском крае, известны многим. Что здесь лечат? Спектр показаний самый широкий – это ревматические болезни, поражения опорно-двигательного аппарата, простуда, заболевания кожи, болезни мочеполовой системы.

В целом это место будет полезно всем. Множество лечебных и оздоровительных процедур в сочетании с красотой места и умеренной двигательной активностью вернут к жизни любого туриста. Ещё один плюс Кавказа заключается в том, что посещение термальных источников не сильно бьёт по кошельку. Процедуры, стоимость которых за рубежом исчисляется пятизначными цифрами, здесь обходятся в 300-500 рублей за час купания.

Израиль

Где: Мёртвое море

О Мёртвом море слышали все, но не каждый знает, что, помимо невероятных ландшафтов, это место отлично оздоравливает. Происходит это за счёт минеральной воды, которая представляет собой перенасыщенный солевой раствор, лечебной грязи, воздуха с соляными испарениями и мягкого солнечного излучения. Полезные свойства воды помогают людям с заболеваниями кожи и дыхательных путей, снимают ревматические боли, улучшают циркуляцию крови. Но здесь особенно важно знать меру, поскольку купаться в Мёртвом море более 20 минут не рекомендуется.

Анна: Ко всему этому можно добавить современные возможности медицинской науки Израиля. Практически во всех случаях лечение на курорте даёт устойчивую ремиссию или приводит к полному избавлению от многих заболеваний.

Польша

Где: Величка

Уникальный подземный курорт находится недалеко от Кракова. После пребывания там можно избавиться от некоторых аллергических реакций. К тому же это не просто курорт, а наследие ЮНЕСКО. Основная специализация этого места – профилактика и лечение проблем с дыхательной системой. Здесь находится соляная шахта, которой уже 700 лет. Прогулки по подземной тропе с соляными лабиринтами, посещение соляной градирни способствуют оздоровлению организма.

Латвия

Где: Юрмала

Юрмала на побережье Балтийского моря – курорт с уникальным микроклиматом (морской воздух, насыщенный ионами и фитоциндами сосен), минеральными водами и лечебными грязями. Благодаря комфортному климату такой отдых и лечение подходят даже детям и тем, кому противопоказан знойный южный климат. Здесь даже простой вид на километровые пляжи прибавляет сил.

Анна: Отдых на этом курорте благотворно влияет на психическое состояние человека за счёт спокойствия, тишины и удалённости от городской суеты. Поэтому психологическая составляющая здесь играет далеко не последнюю роль, а если исходить из того, что большая часть болезней имеет психосоматическую основу, то и вовсе ведущую.

Тунис

Где: Хаммамет

Находящийся на берегу средиземноморского залива курорт Хаммамет – крупнейший мировой центр талассотерапии – лечения морем. Климат, чистый воздух и солнечные ванны приводят в нормальное состояние нервную систему, очищают дыхательные пути, улучшают кровообращение и нормализуют пищеварение. Процедуры купания в бассейнах с морской водой, профильные ванны, обёртывание водорослями, гидротерапия и массажи разного вида вернут вас домой свежими и счастливыми.