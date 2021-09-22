Как вещи из фильмов стали основой нашего гардероба

Иногда актёрам достаточно один раз надеть вещь, чтобы та навсегда осталась в наших сердцах и шкафах.

Часто, когда мы смотрим фильмы, то сразу определяем для себя любимого персонажа, вдохновляемся его действиями, манерой общения и стилем. Во все времена выходили кинокартины, после которых у зрителя возникало желание купить такие же элементы одежды или обуви, которые были у героя. В этой статье мы вспоминаем об этих фильмах и о моделях кроссовок, которые стали знаковыми после выхода кинолент.

Белые кеды Бэби из «Грязных танцев»

В «Грязных танцах» поднимают такие серьёзные проблемы, как социальное и экономическое неравенство и право женщины самостоятельно делать выбор. Но, помимо обличения всех этих проблем, важное место в фильме занимают великолепные танцы, кошачья пластика героини и маскулинные движения Патрика Суэйзи.

Пока героиня актрисы Дженнифер Грей только осваивает танцевальные движения, традиционным туфлям на небольшом каблуке она предпочитает простые кеды из белой ткани на тонкой и гибкой подошве. Они очень часто появляются в кадре крупным планом, поэтому их просто нельзя не заметить.

Красный купальник из «Спасателей Малибу»

В начале 90-х актриса Памела Андерсон свела с ума мужчин, появившись в красном купальнике с высокими вырезами на бёдрах в кинокартине «Спасатели Малибу».

Яркий образ сразу стал культовым. Найти похожий пляжный наряд стремились не только американки, но и девушки со всего мира. Кстати, такой купальник можно надеть и зимой, чтобы сходить в бассейн в спортзале или в открытый с горячей термальной водой.

Кроссовки Nike Форреста Гампа

Nike Cortez считаются одними из самых знаковых силуэтов бренда, но во многом это заслуга фильма «Форрест Гамп». Невозможно забыть ту сцену, когда главный герой открывает коробку, которую ему подарила Дженни, и видит новые Cortez в знаковой красно-бело-синей расцветке.

Кроссовки Форреста позволили ему совершить длительный забег по всем штатам Америки, привлекая других последователей, а в американском парке Universal Citywalk возле лавочки с первой сцены эта модель кроссовок прикручена к асфальту, чтобы поклонники фильма смогли сделать памятные фотографии.

Майка-алкоголичка из «Бойцовского клуба»

Первое правило бойцовского клуба? Никому не говорить о бойцовском клубе. Но о стиле главного героя говорить никто не запрещал. Сложно представить Тайлера Дердена, роль которого сыграл Брэд Питт, без трёх вещей — майки-алкоголички, красной кожаной куртки и банного халата.

Эстетика его образов представляет нам высокомерного и слегка вульгарного мачо, однако вещи из его гардероба понравились многим кинолюбителям, в том числе, и Джастину Биберу. Персонаж Брэда Питта — главная икона стиля в фильме. Он — бунтарь и глава подпольной организации, который не может противостоять рубашкам с широкими воротниками и очкам-авиаторам. В других сценах мы видим Питта в одной майке-алкоголичке и мешковатых джинсах или вовсе топлес.

Чёрные кеды Converse из «Дневника баскетболиста»

В тяжёлой подростковой драме Скотта Кэлверта, в которой молодой Ди Каприо борется с наркотической зависимостью и прощается с желанием стать баскетболистом, много внимания уделяется кедам Converse Chuck Taylor. Они получили в этом фильме столько же экранного времени, сколько и главные герои картины.

Здесь кеды — это не просто обувь, а символ борьбы за мечту. И хотя они успешно переживают десятки матчей, к концу фильма они становятся сильно изношенными. Такая философия захватывает зрителя любого возраста, но тема поиска себя и следование своим желаниям очень близка именно подросткам, поэтому неудивительно, что этот фильм и чёрные кеды марки очень популярны среди молодого поколения.