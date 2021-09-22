Тест: умеете ли вы справляться с осенней «депрессией»?

Когда за окном льёт как из ведра, бывает сложно даже встать с кровати.

Почему грустить осенью — это нормально? Умеете ли вы справляться с осенней хандрой?



Разбираемся вместе с психологом.

Для многих осень — нелёгкая пора. Погода неизменно портится, постепенно холодает, а световой день сокращается. Не все готовы мириться с такими изменениями, а некоторые переживают холода тяжелее других.

Надежда Пожарова психолог Есть такой феномен, как весеннее и осеннее обострение. Это связано с разными причинами, в том числе с климатическими изменениями и перестройкой организма. Мы готовимся к новому сезону, новой температуре, вместе с тем перестраивается и психика.

Есть несколько аспектов, из-за которых люди ощущают так называемую осеннюю хандру. Для начала это погода — изменение температурного режима и сокращение светового дня.

Надежда: В связи с этим у человека возникает ощущение завершения чего-то, сокращения чего-то и похолодания соответственно. Часто мы начинаем испытывать те чувства, с которыми не хотим встречаться, например, чувство грусти или огорчения. Нередко игнорируем такие ощущения, стараясь бодриться. Но важно понимать, что вполне нормально периодически проживать и такие эмоции.

Кроме того, у многих осень с детства ассоциируется с определённым новым этапом: например, переход в новый класс или на новый курс университета. То есть осень знаменует собой некий «переход» для психики.

Надежда: Недаром многие переживают повышенную физическую и психоэмоциональную активность именно осенью. Это обусловлено опорой на нейронную связь: у нас есть опыт, что осенью случается что-то интересное. То есть это всегда некое фантазирование, ощущение возможности изменить свою жизнь к лучшему или просто изменить её, сдвинуться с мёртвой точки.

Фото: unsplash.com/@alisaanton

То, как вы переживаете осенний период, во многом зависит от умения заботиться о себе, своих ресурсах, силах, желаниях и потребностях. Важно, не отказывать себе в простых житейских радостях.

Надежда: У некоторых есть такая особенность: они почему-то считают, что простые желания (например, посидеть вечером с книгой и тёплым какао) — это какой-то моветон, подростковый бунт. Но это абсолютно естественные вещи. Осенью хочется тепла, любви, близости, взаимодействия, чего-то тёплого. Это закономерные, последовательные вещи, на которые важно обращать внимание.

А узнать, насколько эффективно вам удаётся справляться с осенней хандрой, можно, пройдя тест «Чемпионата».