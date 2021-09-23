Жидкий хлорофилл: что это за новый бьюти-тренд и зачем он нужен?

Елена Доронкина специалист по питанию, основатель сервиса по доставке правильного питания GetVegetable Что такое жидкий хлорофилл? Чем полезен жидкий хлорофилл? Кому нельзя его пить?

В социальных сетях вирусится новый ЗОЖный тренд — жидкий хлорофилл. Зелёный пигмент пьют даже знаменитости, например, Гвинет Пэлтроу и Риз Уизерспун. Его добавляют в косметику, еду и воду. Что это, настоящая панацея или очередная интернет-тенденция и не больше?

Что такое жидкий хлорофилл?

Хлорофилл — это пигмент зелёного цвета, который обеспечивает питание растений, перерабатывая углекислый газ (этот процесс называется «фотосинтез»). В его названии заключены два греческих слова: chloros, что означает «зелёный», и phyllon — «лист».

Фото: istockphoto.com

Хлорофилл официально зарегистрирован как пищевая добавка Е140 и именуется «натуральным красителем». Не нужно бояться слова «краситель» — наоборот, хлорофилл содержит большее количество важных для человека веществ, антиоксидантов и минералов. Его используют врачи для вывода токсинов из организма, чистки крови и ощелачивания организма. Хлорофилл полезен для здоровья и сегодня относится к суперфудам.

Врачи-косметологи также нашли применение хлорофиллу: за счёт сильного антибактериального эффекта он борется с различными воспалениями, убирает прыщи, угри, а также очищает и успокаивает кожу лица.

Употреблять хлорофилл удобнее всего в жидкой форме. Его разводят в воде (в том числе минеральной), добавляют в смузи, холодные чаи, соки и разные напитки по желанию. Он содержится в шпинате, укропе, петрушке, кинзе, брокколи и спирулине.

Чем полезен жидкий хлорофилл?

В первую очередь, он укрепляет иммунитет человека. Очищает кишечник, обеззараживает кровь, борется с грибком, уничтожает вредные бактерии в организме, снижает тревожность, избавляет от стресса.

Жидкий хлорофилл способствует выработке клеток-эритроцитов, необходимых для детоксикации и укрепления организма. Кислород, который переносят эти клетки, выводит вредные вещества, токсины, устраняет «засоры» и вредные накопления. Чем больше насыщена кислородом кровь — тем меньше риск инфекций и заболеваний (в том числе онкологических).

Фото: unsplash.com/@louishansel

Одно из важнейших свойств жидкого хлорофилла — расщепление жиров и снижение веса. Рекомендуется употреблять людям с повышенным холестерином.

На кишечник жидкий хлорофилл оказывает незаменимое воздействие — очищает и поддерживает здоровую микрофлору, улучшает обмен веществ и в целом нормализует работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Женщинам полезно употреблять жидкий хлорофилл, чтобы улучшить качество кожи и уменьшить воспаления. Благотворное влияние происходит за счёт кальция, магния, железа и витамина А, содержащихся в хлорофилле. Поэтому при любых кожных воспалениях — прыщах, угрях, акне — рекомендуется принимать хлорофилл.

Предварительно стоит проконсультироваться с врачом.

На сегодняшний день при больших нагрузках люди чаще страдают железодефицитной анемией, первые признаки которой — это усталость, слабость, отсутствие сил. Жидкий хлорофилл хорошо справляется с этой проблемой. Он повышает гемоглобин, насыщает организм кислородом и устраняет чувство усталости.

Жидкий хлорофилл обладает способностью регулировать потоотделение за счёт детоксикации организма. Поэтому если вы чрезмерно потеете, также рекомендуется ввести в рацион эту добавку.

Но не стоит злоупотреблять хлорофиллом, так как это чревато такими побочными эффектами, как аллергия, проблемы с пищеварением, диарея и индивидуальная непереносимость.

Когда нужно пить жидкий хлорофилл?

Принимать жидкий хлорофилл желательно утром за полчаса до еды. Две чайные ложки размешайте в стакане тёплой воды. Не забывайте, что жидкий хлорофилл всегда необходимо растворять. Суточная норма для здорового человека составляет 100 мг.

Фото: unsplash.com/@ginasell

В период употребления хлорофилла важно исключить из рациона апельсины, мандарины, лимоны, грейпфруты, морковь, яблоки и сухофрукты. Дело в том, что морковный сок и хлорофилл содержат витамин А. При гипернасыщении организма этим витамином может возникнуть раздражение на коже или пигментация. Вместе с хлорофиллом, помимо витамина А, не рекомендуется употреблять витамины С, Е и К, а также железо, кальций и магний.