7 пар кроссовок для осени
Подобрали модели, на которые стоит обратить внимание в этом сезоне.
Кроссовки из натуральной кожи с яркой высокой подошвой можно носить и в офис, и на прогулку. Вот она — новая классика.
Обновлённая футуристическая модель, в которой есть и практичность материалов, и яркий дизайн.
Кеды из искусственной кожи с тёплой подкладкой и противоскользящей подошвой станут вашим верным другом этой осенью.
Эти функциональные и стильные кроссовки меняют представление о практичности светлой обуви.
Обновлённая культовая модель может претендовать на вашего фаворита на каждый день за счёт премиальных материалов и стильного узнаваемого силуэта.
Производители называют модель революционной за счёт новой подушки Air. Ко всему прочему, на 20% эта обувь состоит из переработанного сырья.
Модель сделана из гладкой кожи и дополняется большими резиновыми накладками. Это позволит носить обувь не только в сухую погоду, но и не бояться дождя.
7 пар кроссовок для осени
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