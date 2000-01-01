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7 пар кроссовок для осени
7 пар кроссовок для осени
Подобрали модели, на которые стоит обратить внимание в этом сезоне.
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<a href="https://www.reebok.ru/krossovki-reebok-club-c-double-geo/GW5438.html">Reebok Club C Double Geo</a>
Reebok Club C Double Geo
Кроссовки из натуральной кожи с яркой высокой подошвой можно носить и в офис, и на прогулку. Вот она — новая классика.
<a href="https://www.nike.com/ru/t/кроссовки-jordan-delta-2-gNJ6m5/CW0913-012">Jordan Delta 2</a>
Jordan Delta 2
Обновлённая футуристическая модель, в которой есть и практичность материалов, и яркий дизайн.
<a href="https://ru.converse.com/VCONS1000335?childSku=171429-36.5&admitad_uid=cf2bf1733e9d12b3bd933091058e848f&utm_source=admitad" rel="nofollow">Converse Berkshire Boot Cold Fusion</a>
Converse Berkshire Boot Cold Fusion
Кеды из искусственной кожи с тёплой подкладкой и противоскользящей подошвой станут вашим верным другом этой осенью.
<a href="https://www.lamoda.ru/p/rtlaam203401/shoes-adidasbystellamccartney-krossovki/" rel="nofollow">adidas by Stella McCartney Treino Mid</a>
adidas by Stella McCartney Treino Mid
Эти функциональные и стильные кроссовки меняют представление о практичности светлой обуви.
<a href="https://ru.puma.com/suede-mayu-women-s-leather-trainers-381042-02.html" rel="nofollow">Puma Suede mayu  leather trainers</a>
Puma Suede mayu  leather trainers
Обновлённая культовая модель может претендовать на вашего фаворита на каждый день за счёт премиальных материалов и стильного узнаваемого силуэта.
<a href="https://www.nike.com/ru/t/кроссовки-air-max-2021-jkzqGt/DA1923-500">Nike Air Max 2021</a>
Nike Air Max 2021
Производители называют модель революционной за счёт новой подушки Air. Ко всему прочему, на 20% эта обувь состоит из переработанного сырья.
<a href="https://www.ambushdesign.com/en-ru/" rel="nofollow">AMBUSH Leather Mix Hi-Top</a>
AMBUSH Leather Mix Hi-Top
Модель сделана из гладкой кожи и дополняется большими резиновыми накладками. Это позволит носить обувь не только в сухую погоду, но и не бояться дождя.
7 пар кроссовок для осени
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