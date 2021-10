Из детского увлечения в олимпийский спорт. 5 вдохновляющих историй атлетов

Выступление на Олимпиаде — важнейший момент в карьере многих спортсменов. Не секрет, что они долгое время настойчиво идут к цели и тратят годы на подготовку, чтобы показать отличные результаты на Играх. Их путь всегда с чего-то начинается — и у каждого атлета он свой.

В специальном проекте «Чемпионата» мы рассказываем истории пяти атлетов New Balance: Сидни Маклафлин, Клаудиньо, Джорджии Тейлор-Браун, Фемке Бол и Лоренцо Патты. Путь каждого — от первых шагов в спорте до олимпийских медалей — уникален. Каждый из них с самого детства сталкивался с большим количеством сложностей, но все они шли к цели, несмотря ни на что. Теперь же, с поддержкой зрителей, болельщиков и бренда New Balance достигать лучших результатов стало чуточку легче. Их время — сейчас.

Возраст: 22 года

Фото: New Balance

Девушка с самого детства пошла по стопам отца — легкоатлета-олимпийца — и стала бегать вместе со своими братом и сестрой.

«Я помню, как в 2008-м по телевизору смотрела, как бежит Саня (Ричардс. – Прим. ред). Я тогда повернулась к маме и сказала: «Я тоже так хочу». Она ответила «Ок, отлично». И я помню те моменты, когда смотрела и видела себя на том же месте. Я видела, что есть у некоторых из этих удивительных женщин, и просто хотела иметь возможность хотя бы попробовать сделать то же самое. И это так волнительно чувствовать, как маленькая девочка внутри тебя получает эту возможность выйти на большую сцену».

Ещё в 2015-м девушка стала чемпионкой мира среди юниоров в беге на 400 метров с барьерами. В Играх Сидни участвует с 2016 года, на первых она осталась на полуфинальной стадии. Зато на Олимпийских играх в Токио — 2020 Маклафлин выиграла, побив собственный же рекорд. Свою дистанцию девушка пробежала за фантастические 51,46 секунды.

Сегодня Сидни – амбассадор New Balance и одна из героев рекламной кампании «Твоё Время Сейчас». Для неё девушка снялась в стильном ролике, который красуется на экранах по всему миру.

Возраст: 21 год

Фото: New Balance

Удивительно, но лёгкой атлетикой спортсмен увлёкся «случайно». До 2016 года Лоренцо играл в футбольном клубе La Palma Monteurpinu. В 16 лет после участия в забегах на школьных играх парень понял, что это то, что ему нужно и в чём он по-настоящему хорош. Однако футбол Патта решил пока не бросать. Уже в 2017-м он стал вторым среди юношей на национальном чемпионате в закрытых помещениях на дистанции 60 метров.

Соревнования стали набирать обороты, и времени на первое увлечение оставалось всё меньше. Футбол пришлось отодвинуть на дальний план. Зато ещё до 20 лет Лоренцо представлял Италию в эстафете 4х100 метров на чемпионате мира в 2018 году, а в 2019 году на чемпионате Европы они с командой стали серебряными призёрами.

Вскоре Лоренцо натренировался так, что год за годом бил личные рекорды и был приглашён на Олимпийские игры — 2020 в Токио. В эстафете 4х100 метров Патта получил золотую медаль.

Там же был установлен национальный рекорд. В команде с Марселем Джейкобсом, Фаусто Десалу и Филиппо Торту они пробежали эстафету за 37,50 секунды. Это был первый раз, когда Италия выиграла в этой дисциплине, а также впервые за 73 года страна заработала медаль.

Возраст: 27 лет

В этом случае увлечение спортом тоже было предначертано с самого детства. Отец Тейлор-Браун — бегун, а мама занималась плаванием. Видимо, так у Джорджии и сложилась любовь к триатлону. Девочка с пяти лет начала плавать, а позже в программу тренировок включился и бег. Так она решила попробовать силы в триатлоне и успешно прошла испытание в британской олимпийской команде.

Девочка была невероятно старательной и быстро добилась хороших результатов. После того как Джорджия взяла бронзу в Мировой серии по триатлону 2018 и 2019 годов, она выиграла и разовую гонку в спринте в Гамбурге. Из-за пандемии COVID-19 соревнования-2020 были усечены, и международная федерация объявила, что победитель этой гонки и будет объявлен чемпионом мира. Так спортсменка стала пятой британкой, получившей звание чемпионки мира.

«Я всегда хотела поехать на Олимпиаду. Когда мне было 10, я делала школьные презентации и говорила, что буду заниматься триатлоном и обязательно поеду на Игры. Приятно заглядывать в прошлое и осознавать, что в 10 я мечтала о том же, о чём мечтаю и сейчас, спустя 15 лет. И я сражаюсь за свою мечту каждый день», – говорила Джорджия во время подготовки к своим первым Олимпийским играм.

На Олимпийских играх в Токио Джорджия Тейлор-Браун заработала серебро.

представил кампанию We Got Now («Твоё время сейчас»). Она строится на идее, что всё по-настоящему большое и важное начинается с принципа «здесь и сейчас» — любое значимое изменение требует от нас максимальной концентрации на текущем моменте. Герои кампании демонстрируют таланты в разных видах спорта и используют свой голос для того, чтобы изменить мир.