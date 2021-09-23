Она оказывает эффект на разные системы организма, а потому стоит быть особенно осторожными с такой процедурой.

Как баня влияет на здоровье и когда туда нужно ходить?

Чем полезна баня? Как баня влияет на организм? Можно ли ходить в баню при простуде?



Разбираемся вместе с терапевтом.

Многие считают, что горячая баня или сауна — лекарство от всех болезней. А если посещать её регулярно, то можно и вовсе укрепить иммунитет и сократить риск заболеваний. Но всё не так однозначно.

Марина Казакова терапевт-пульмонолог Баня — это в первую очередь воздействие высокой температуры на организм человека. Соответственно, для разных систем и органов будет разный эффект.

Чем полезна баня?

Если говорить о в целом здоровом человеке, то посещать баню, конечно, можно, это не противопоказано и даже полезно.

Марина: В принципе, посещение парной может сравниться с кардионагрузкой средней интенсивности. В парной горячий воздух, соответственно, организм пытается охладиться, расширяются сосуды, артериальное давление снижается, а сердце начинает более интенсивно перекачивать кровь. Из-за чего возрастает пульс. Соответственно, со стороны сердечно-сосудистой системы человек испытывает то же самое, как и при физической нагрузке.

Фото: unsplash.com/@estoniansaunas

Однако если у вас серьёзные сердечно-сосудистые заболевания, то с баней и другими подобными процедурами стоит быть крайне осторожными. Лучше накануне проконсультироваться с врачом.

О чём нужно помнить, собираясь в баню?

Нахождение в парной всегда связано с обезвоживанием. Человек достаточно интенсивно потеет, выделяет воду с дыханием, поэтому, естественно, нужно постоянно пополнять объём жидкости в организме.

Что касается дыхательной системы, если человек здоров, то никаких противопоказаний к посещению бани нет. Если же имеются определённые хронические заболевания, обязательно нужно переговорить с лечащим врачом. Например, у пациентов с бронхиальной астмой влажный горячий воздух может вызвать достаточно серьёзные обострения и даже приступы.

Естественно, посещение парной ни в коем случае нельзя сочетать с приёмом алкоголя, это даже для здорового человека крайне серьёзная нагрузка. Такая «процедура» может спровоцировать большее обезвоживание, даёт большую нагрузку на сердечно-сосудистую систему. К тому же человек теряет некий контроль над ситуацией и может попросту перегреться.

Можно ли вылечить простуду, сходив в баню?

Врач предупреждает: избавиться от простуды или гриппа одним походом в баню не получится.

Марина: В некоторой мере баню или сауну можно назвать профилактикой простудных заболеваний. Это некий метод закаливания, как контрастный душ или обливание прохладной водой. Однако для такого эффекта посещать баню нужно регулярно, не злоупотребляя алкоголем, и находиться там комфортное время. В качестве профилактики для общего укрепления организма это достаточно полезно.

Фото: unsplash.com/@marulla

В состоянии простуды посещать баню терапевт всё-таки не рекомендует. Это станет дополнительной нагрузкой на сердечно-сосудистую систему. И не любой организм способен это выдержать.