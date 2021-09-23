Если вы занимаетесь, а результатов всё нет, стоит обратить внимание на осанку.

Чем опасна сутулость на тренировках и как от неё избавиться?

Как сутулость влияет на тренировки? Почему опасно сутулиться?



Разбираемся вместе с врачом и тренером.

Античный философ Гиппократ говорил: «Если заболеваний много, значит, проблема одна — позвоночник». Лучше него мы не скажем, но кое-что добавим: нарушение осанки сказывается не только на здоровье, но и на результатах тренировок.

Елена Пастарнак травматолог-ортопед сети ортопедических салонов ОРТЕКА Постоянное перенапряжение мышц из-за сутулости приводит к их патологической усталости и снижению выносливости.

Как сутулость влияет на результаты тренировок?

В том, что сутулость ухудшает спортивные показатели, есть логика. Все структурные изменения, вызванные нарушением осанки, ведут к неравномерной нагрузке на позвоночник и суставы. Когда ограничивается подвижность грудной клетки, нарушается и ритм дыхания.

Олеся Чесницкая тренер сети фитнес-студий SMSTRETCHING и студии Project by SMSTRETCHING Сутулость ухудшает спортивные показатели, соблюдать правильную технику выполнения упражнений в этом случае сложнее.

Всё это в совокупности сильно тормозит на пути к желаемому результату. Вот что происходит:

Из-за сутулости перенапрягаются мышцы, связки, сухожилия. И это можно понять, ведь они стремятся привести тело в правильное положение.

Постоянное перенапряжение мышц приводит к их патологической усталости, снижению выносливости. Это отражается на результатах тренировок и восстановлении.

Когда мышцы всё время находятся в напряжении, на тренировках они хуже справляются с интенсивными нагрузками.

Искривлённая осанка негативно отражается на состоянии и подвижности суставов, а это увеличивает риск травм.

Фото: unsplash.com/@jakemelara

Кроме того, неправильное положение тела провоцирует ущемление межпозвоночных дисков, которое зачастую становится причиной болей в спине.

Во время интенсивных занятий сутулость вызывает ещё большее давление на межпозвоночные диски, что ускоряет их износ.

Ослабленные искривлённой осанкой мышцы спины не позволяют правильно и эффективно выполнять упражнения.

Можно ли приступать к силовым нагрузкам с искривлённым позвоночником?

Программу тренировок, которая подойдёт именно вам, предварительно лучше обсудить с травматологом-ортопедом. Только врач сможет определить степень искривления позвоночника и дать рекомендации. Тем более что силовые тренировки увеличивают нагрузку на страдающие межпозвонковые диски и могут даже травмировать их. Поэтому с тяжёлыми упражнениями врач травматолог-ортопед рекомендует повременить. Подготовить опорно-двигательную систему к более серьёзным тренировкам помогут

умеренная нагрузка и упражнения с собственным весом.

Фото: unsplash.com/@victorfreitas

Елена: В качестве базовых спортивных занятий обычно рекомендуют плавание, катание на беговых лыжах, скандинавскую ходьбу, йогу, бег. Упражнения на тренажёрах в фитнес-зале нужно начинать с осторожностью и только после приёма ортопеда. При искривлённой осанке без предварительной подготовки и консультации врача лучше не увлекаться активными видами спорта, перегружающими позвоночник – например, боксом, борьбой.

К чему может привести сутулая осанка на тренировках?

Врач предупреждает, что слишком опущенные плечи и согнутая спина оказывают чрезмерное давление на грудную клетку. Это мешает работе лёгких и приводит к цепочке других последствий: снижению газообмена, учащению дыхания и быстрому наступлению усталости.

При неправильной осанке меняется положение шейного отдела позвоночника и защемляются сосуды шеи. Этого более чем достаточно, чтобы спровоцировать кислородное голодание головного мозга. Отсюда головная боль, сонливость и усталость. В таком состоянии мало кому захочется идти в спортзал, согласитесь? Эффективность тренировок в этом случае быстро сходит на нет.

Как быть? Исправлять осанку, например, с помощью нашей подборки упражнений для прямой осанки.

Как избавиться от сутулости?

Тем, кто хочет улучшить осанку, следует в первую очередь обратить внимание на свой образ жизни. Именно с этого начинаются любые изменения в теле, отмечает тренер. Сколько вы двигаетесь? В какой позе вы сидите? Как дышите? Ответы на эти вопросы помогут определить, в чём причина нарушения осанки: особенности профессиональной деятельности, травмы или выработанные за долгие годы привычки движения.

К ухудшению осанки может привести даже неправильное положение стопы. Поэтому с телом важно работать комплексно: обращать внимание не только на укрепление мышц спины, но и на подвижность суставов, гибкость позвоночника, оптимальное положение таза.

Фото: unsplash.com/@shotsbywolf

Сутулость в первую очередь вызвана малоподвижным образом жизни. Позвоночник вынужден справляться с гравитацией, нагрузкой от удержания головы, плечевого пояса. И в этом ему помогают именно мышцы спины. Чтобы снизить нагрузку на межпозвоночные диски, эксперты рекомендуют следующее:

Контролируйте положение своего тела: во время работы за компьютером старайтесь всегда удерживать спину ровно. Голова, плечи и таз должны быть на одном уровне. В этом вам помогут ортопедическая подушка, поддерживающая спину, и подушка на сиденье.

Для поддержания тонуса мышц пытайтесь как можно больше двигаться: используйте лестницу вместо лифта, делайте утреннюю зарядку и лёгкую разминку в перерывах между работой, гуляйте не менее часа в день.

Занимайтесь спортом, но при этом не подвергайте организм чрезмерным нагрузкам.

Елена: Помните, максимально правильную программу исправления осанки подбирает травматолог-ортопед, который порекомендует корректор для поддержки позвоночника. Во время тренировок стоит использовать спортивные ортопедические бандажи и стельки, чтобы оптимизировать работу опорно-двигательной системы и защитить её от травм. Ортопед также разработает программу физических нагрузок с учётом состояния вашего позвоночника.

Комплекс упражнений напрямую зависит от степени искривления позвоночника. Только после обследования специалист может с уверенностью запретить или разрешить пациенту заниматься определёнными видами спорта.

А как давно вы проверяли свою осанку? Уделяете ли ей внимание на тренировках?