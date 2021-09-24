Вегетарианцам с этим точно не стоит спешить. Объясняем почему.

Так ли опасно дрожжевое тесто и стоит ли от него отказываться?

Правда ли опасны дрожжи? Чем вредно дрожжевое тесто?



Разбираемся вместе с нутрициологом.

В сети немало статей об ужасающем вреде дрожжей. Одни утверждают, что дрожжевое тесто способствует развитию раковых опухолей в организме, другие — что оно ослабляет иммунитет и убивает микрофлору кишечника. Где же истина?

Лидия Квашнина член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью В пропечённом хлебе дрожжевых клеток нет, а значит, они никак не попадут в организм.

Какие бывают дрожжи?

Чтобы разобраться в качествах дрожжевого теста, для начала определимся с тем, что же всё-таки за дрожжи входят в его состав.

В XXI веке предпочтение отдают сухим, быстрым или инстантным (не требуют активизации перед применением) дрожжам — они меньше прочих сортов подвержены болезням. Это выгодно для промышленной выпечки. Кроме того, такие дрожжи позволяют тесту очень быстро подниматься, что значительно экономит время.

Фото: istockphoto.com

Быстрые сухие дрожжи — уже не комплекс живых организмов. Это выделенное из них содержимое клеток с высокой степенью очистки или стерильная выжимка из живых «медленных» дрожжей с увеличенными в несколько раз рабочими качествами.

Чем могут быть опасны дрожжи?

Часто быстрые дрожжи обвиняют в термофильности, то есть повышенной стойкости к высоким температурам. Это якобы позволяет им вместе с хлебом «заселиться» в желудочно-кишечный тракт и негативно повлиять на микрофлору.

Дело обстоит так. Любые одноклеточные грибы (а дрожжи — как раз оно) состоят из белка и воды. Комфортная температура для развития дрожжевых грибков — не выше 36 градусов. При 40-45 градусах любые дрожжи теряют способность к размножению. А свыше 55 градусов белок денатурирует, то есть сворачивается, необратимо теряя свои свойства. Во время выпечки температура внутри изделия достигает 95-98 градусов, ближе к корочке — и всех 180. Тогда от дрожжей в хлебе остаётся только белковый след — ни один вид дрожжей не выживает при таких температурах.

Что касается «диетического» рациона, и тут дрожжи далеко не главные враги. Гораздо больший вред фигуре и пищеварению может нанести белая пшеничная мука, которая входит в состав хлеба.

Стоит ли отказываться от дрожжей?

Дрожжи входят в состав многих продуктов питания, пищевых биодобавок и косметических средств. Всё дело в уникальном биохимическом составе этих организмов. Они служат источником аминокислот, минералов, витаминов, ферментов и многих других полезных веществ, необходимых для роста, правильного метаболизма и укрепления иммунной системы.

Также дрожжи — превосходный источник растительных протеинов, что делает их важным компонентом вегетарианских блюд. А высокая концентрация клетчатки обеспечивает чувством сытости надолго. Эти элементы крайне важны для бесперебойного функционирования организма.

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Поэтому не стоит бояться дрожжевого теста как огня и приписывать пышному хлебу все грехи человечества. Но и меру в его потреблении знать важно.

А от чего в рационе отказались вы? Или позволяете себе всё, но в меру?