6 фильмов о силе спорта
Собрали картины, которые мотивируют и вдохновляют. Даже в такую дождливую погоду.
«12 могучих сирот», 2021
Фильм основан на реальных событиях. История футбольного тренера, подарившего новую жизнь 12 сиротам.
«Эдди «Орёл», 2015
Неуклюжий мальчик в очках мечтает попасть на Олимпиаду. История силы духа с Тэроном Эджертоном и Хью Джекманом в главных ролях.
«В погоне за ветром», 2019
История девочки из глубинки, которая осмелилась мечтать о самом престижном конном турнире.
«Ford против Ferrari», 2019
Биографический фильм о противостоянии больших конкурентов и жажде скорости.
«Гол!», 2005
Главный герой исполняет мечту всей своей жизни — становится профессиональным футболистом.
«Шахматист», 2019
Жерар Депардье в доброй картине о бедном мальчике и его большой мечте.
6 фильмов о силе спорта
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