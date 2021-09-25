Почему не на всех моделях Jordan можно найти логотип с прыгающим Майклом?

Кроссовки Nike Jordan пользуются большой популярностью в последние десятилетия, поэтому многие замечали логотипы с фигурой спортсмена и мячом с крыльями. Рассказываем о том, как создавались эти товарные знаки и какие проблемы были у компании Nike из-за нарушения авторских прав.

Как создавался логотип Jumpman?

В 1984 году Майкл Джордан участвовал в фотосессии для американского журнала Life перед Олимпиадой в Лос-Анджелесе. Тогда ещё студент университета Северной Каролины, Майкл оказался в объективе фотографа Якобуса Рентмистера, который создавал фоторепортаж с участием американских атлетов.

На одном из снимков Якобус запечатлел его легендарную позу — прыжок за баскетбольным мячом, которую в спорте называют гранд жете. Но был один нюанс: Джордан во время фотосессии был в баскетбольных кроссовках New Balance, а не Nike.

В 1985 году баскетболист подписал контракт с Nike, а после вышла его первая именная модель кроссовок. Бренд хотел создать отличительный логотип для коллекции Майкла и решил, что поза с фотографии журнала отлично для этого подойдёт. Но закон об авторском праве и наличие кроссовок другой марки на фотографии усложнил эту процедуру.

Фото: Anacleto Rapping/Los Angeles Times via Getty Images

В этом же году Джордан был сфотографирован в этой позе снова, только на ногах у него были уже именные кроссовки от Nike. Рентмистеру бренд выплатил $ 15 тыс. за право использовать цветные депозиты с его снимком. И на протяжении многих лет фотографа всё устраивало, но в 2015 он решил судиться с брендом. Доказать нарушение авторского права у Якобуса не получилось, суд неоднократно отклонял его иски.

Компания пробовала добавить надпись Джордан внизу логотипа, но вскоре надпись убрали.

Кто и при каких обстоятельствах придумал Wings?

Однако логотип Jumpman впервые использовался только в модели, которая была выпущена в 1987 году. На первых моделях кроссовок использовался логотип Wings, что означает крылья. Он есть и сегодня на ретромоделях Jordan Brand. Придумали баскетбольный мяч с крыльями Питер Мур и Роб Штрассер. После встречи с менеджером Майкла Джордана и решения о дальнейшем сотрудничестве они назвали линейку именных кроссовок Air Jordan. А уже потом нарисовали мяч с крыльями.

Фото: Focus on Sport via Getty Images

Предшествовало этому одно событие: Питер с Робом летели на самолёте, где стюардесса подарила ребёнку пластиковые крылья. Мур попросил дать такие же крылья и ему. Перерисовывая их на салфетку, он бессознательно дорисовал к ним баскетбольный мяч. Так и получился второй логотип.

«Это символ полёта, это было частью магии Майкла

и, очевидно, Air Jordan 1»

Однако не только логотипы делают этот бренд узнаваемым: большую часть своей карьеры Майкл Джордан выступал под 23 номером, который традиционно вышивают на деталях кроссовок бренда. Ещё одним фирменным дизайном бренда является Elephant Print.

В 1987 году легендарный американский дизайнер Тинкер Хэтфилд разработал третью модель кроссовок Jordan, которые считаются одними из лучших по сей день. Это первые кроссовки, в которых использовался знаменитый Elephant Print. «Слоновий» принт используется в производстве и сейчас. Это цветовое сочетание, внешне напоминающее расцветку слона в приближённом виде.