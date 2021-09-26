Вперёд в прошлое: как выглядели «умные» кроссовки в 1980-х

В 2021 году сложно смотреть без улыбки на так называемые «умные кроссовки» из прошлого века. Ведь их разработчики как будто бы делали это всё зря – сейчас все любители измерить пульс и посчитать калории пользуются вовсе не кроссовками-компьютерами, а часами.

Смарт-часы, которые производятся такими технологическими гигантами, как Xiaomi и Apple, показали себя гораздо лучше любых кроссовок для любителей фитнеса и прочих оздоровительных процедур: например, они считают ваши активные калории, когда вы находитесь дома или плаваете в бассейне – даже когда вы спите!

Однако такое явление, как «умные кроссовки», всё же существовало и существует сейчас, правда, в изменившейся форме. Кому они сейчас нужны и что из себя представляют – ответы на эти вопросы можно найти в первой половине 1980-х годов.

Дина Тороева создатель и автор блога о кроссовках и уличной культуре First Soupe Рассказывает о кроссовках из прошлого, которые были дыханием будущего.

1980-е: что быстрее – человек или гаджет?

Кроссовки с компьютерами внутри, конечно, не могли возникнуть сами по себе. Они появились очень вовремя – как раз в тот период времени, когда человечество поняло, что гаджет – это не просто инструмент, это часть жизни. Люди захотели не только иметь электронные устройства у себя дома, они захотели ходить с ними по улицам, брать с собой на работу и отдых. Именно в начале 1980-х начинается эра портативности: например, в 1981 году появляется первый прообраз ноутбука, и, что важнее, в продаже появляется первый сотовый телефон.

Без лёгкого телефона в кармане, куда приходят бесконечные уведомления, сложно помыслить современность. Однако почти 40 лет назад человечество могло только мечтать о чём-то ультратонком и мало-мальски удобном. Первый сотовый телефон поступил в продажу именно в 1984 году. Это было устройство под названием Motorola DynaTAC 8000X – огромная трубка весом практически килограмм. И несмотря на то, что гаджет напоминал гантель, портативный телефон, можно сказать, «взорвал мозг» не только учёным, но и обычным людям.

Именно в таком контексте появляются «умные кроссовки» с микрокомпьютерами внутри: человечество уже осознало, что им нужны лёгкие переносные гаджеты, но пока не могло разработать нужные технологии. Гаджеты, которые изобретали поначалу, были огромные, тяжёлые, плохо вписывались в повседневную жизнь и существовали, скорее, для богачей и коллекционеров, чем для обычных пользователей. Гаджеты из-за своей тяжеловесности не могли догнать шустрого человека, которому утром надо на работу, днём на обед, а вечером на вечеринку. Довольно показательной в этом вопросе кажется сцена из «Кошмара на Улице Вязов», где герой Джонни Деппа лежит, водрузив себе на ноги телевизор.

Фото: Кадр из фильма «Кошмар на Улице Вязов»

Кроссовочная индустрия, как это ни странно, наверное, единственная, которая смогла ответить на вызов общества вовремя и удачно: она совместила технологии с возможностью быстрого передвижения.

Что такое «умные кроссовки»?

Конечно, никто не требовал от кроссовок каких-то программистских чудес. Хотя то, что они демонстрировали, в 1980-х на самом деле принимали за чудо: подсчёт пройденных километров, сожжённых калорий и т. д. В основном это были спортивно-ориентированные чудеса. И здесь стоит рассмотреть три модели кроссовок трёх разных брендов: adidas Micropacer, Puma Rs-Computer, Nike Air Mag. Они были не единственные в своём роде, но на их примере можно показать, в чём сущность «кроссовок из будущего». Ну, или точнее: «кроссовок из прошлого, которые задумывали как «кроссовки из будущего».

Adidas Micropacer – 1984

Примечательно, что создание первых «компьютерных кроссовок» совпало с так называемым оруэлловским годом: говорят, что, когда Джордж Оруэлл писал знаменитую антиутопию, он просто переставил цифры года её написания (1948). Сами adidas не обращали на это внимания, в отличие от других технократов того времени. Например, Apple даже обыграли «Большого брата» в своей рекламе Macintosh:

Итак, для adidas Micropacer всё складывалось по-настоящему удачно. Это время, когда Apple делает чудо-компьютеры и Motorola прогремела на все Штаты своим чудо-телефоном, настало время и чудо-кроссовок для чудо-спортсменов. Однако всё не так просто. Посмотрите на фотографию первых в истории кроссовок, которые создали для подсчёта всего на свете в фитнесе:

Фото: instagram.com/mokryyebandity

Несложно догадаться, что такая обувь, пускай и оборудованная процессором для контроля за движением, не предназначена для спорта. В первую очередь она никак не предназначена для бега, потому что в кроссовках нет ни одного отверстия для того, чтобы в них проникал воздух. Это, конечно, было странно для 1984 года и особенно в преддверии Олимпийских игр в Лос-Анджелесе: ведь перфорация в кроссовках известна миру с 60-х годов, и с тех пор она стала неотъемлемой частью обуви для спорта и просто активного образа жизни.

Более того, каркас adidas Micropacer был сделан полностью из кожи: это конечно, удобно для того, чтобы гулять в дождь или непогоду, но делает кроссовки значительно тяжелее и усложняет человеку активность. Наконец подошва этих кроссовок представляет собой обычную пену EVA, и при всех её достоинствах ей уже было не удивить бегунов и прочих спортсменов, избалованных технологиями сжатого воздуха бренда Nike. Adidas Micropacer нельзя сравнить с телефоном Motorola DynaTAC 8000X, который весил почти килограмм и с трудом помещался в руке. Уместнее будет сравнение с Nokia 3310 – маленьким неубиваемым кирпичиком из прошлого – уже сносным, но всё-таки не очень удобным в использовании.

Впрочем, кто сказал что adidas Micropacer предназначались для спортсменов? Никто. Adidas действительно выпустили серебристые кроссовки, чья шнуровка скрыта под огромным язычком, внутри которого есть компьютер, который мог рассчитать среднюю скорость бега. Но они сделали это не для спортсменов, а для мечтателей, которые верили в технологический футуризм. Для тех, кто был готов покупать их за $ 100 (с учётом инфляции $ 257, если бы они продавались сегодня).

Adidas продавали людям мечту и были правы. Модель Micropacer не сразу нашла потребительскую любовь: о них, безусловно, знали многие, но покупать не всегда решались. Тем не менее она выжила: Micropacer стали излюбленными кроссовками коллекционеров, на что не мог не обратить внимание сам бренд.

К 30-летнему юбилею модели adidas перевыпустили Micropacer, сейчас их можно найти и в оригинальной сборке, и с сегодняшней передовой технологией boost, и лишь силуэт без компьютера под названием Futurepacer.

Puma RS-Computer – 1986

Adidas подошли к технологиям с привилегиями новаторов: они, что называется, «не парились» с запросом людей на лёгкую продуваемую обувь для спорта. Бренд Puma в этом смысле поступил более ответственно по отношению к потребителям и в 1986 году создал кроссовки RS-Computer, где RS расшифровывается как Running System. Даже в их рекламе было наглядно показано, что кроссовки созданы не просто для хвастовства и ажиотажа, а именно для бега.

Кроссовки были представлены как «первая беговая компьютеризованная обувь». И это действительно было так: технология RS – запатентованная технология Puma, более амортизирующая, чем обычная EVA. А сами кроссовки выполнены из разных материалов, что не давало ноге вспотеть. К тому же они выглядели не так «выпендрёжно», как Micropacer. Если adidas поместили компьютер на самое видное место кроссовка, то Puma пошли совершенно иным путём: они поместили на пятку пластиковую панель с переключателями и гнёздами для проводов.

Несмотря на то что такое решение, конечно, тоже увеличило вес кроссовка, здесь есть и положительный эффект: как минимум задник кроссовка стал более твёрдым, укреплённым и улучшилась стабилизация по бокам. А эти параметры важны не только для бега, но и для обычной ходьбы. Порт в пятке предназначался для синхронизации с Apple II или Commodore 64 по кабелю, а нажатие кнопок на задней панели сопровождалось типичным компьютерным писком.

Будущее этих кроссовок сложилось менее удачно, чем у Micropacer, возможно, именно потому, что разработчики в Puma подошли к ним слишком утилитарно, слишком «с умом». Эти кроссовки переиздали лишь один раз в 2018 году, однако всего лишь в 86 экземплярах (символичное число, потому что 1986 – год их оригинального релиза).

Мир кроссовок не помнит их так же хорошо, как adidas Micropacer, однако в денежном эквиваленте ценит их гораздо дороже. Так, сегодня Puma RS-Computer 2018 года стоят € 1710 за пару. Такая цена на перепродаже не снилась ни одним Micropacer.

Nike Air Mag – 1989

Настоящее воплощение мечты случилось не в реальной жизни, а в кино, как это часто бывает. Nike Air Mag — это те самые кроссовки с автоматической шнуровкой из популярного фантастического фильма о приключениях Марти Макфлая «Назад в будущее – 2». Сначала они назывались просто Nike Mag. Эти кроссовки не задумывались как то, что упростит спортсменам жизнь, это была самая настоящая фантастика.

Сразу нужно сказать, что в фильме никакой магии не было – это даже не спецэффекты. Режиссёр фильма просто сказал определённому человеку лечь под машину и вовремя затянуть шнурки актёру: бренд Nike и не собирался идти дальше концепта и реально создавать самошнуровку в конце 80-х. Успех пары упирался в талант дизайнеров бренда – Марка Паркера и Тинкера Хэтфилда, которые отработали на славу.

В 2005 году Тинкер Хэтфилд всё-таки решил сделать фантастику реальностью и собрал рабочую группу, которая следующий десяток лет будет работать над самошнурующимися кроссовками. Если быть точными, на разработку «тех самых кроссовок Марти МакФлая» ушло 11 лет: лишь в 2016 году актёр Майкл Джей Фокс, исполнивший главную роль в фильме, смог их надеть. Эпохальный момент даже остался на YouТube и собрал более 4 млн просмотров.

За эти 11 лет рабочая группа бренда по разработке Nike Mag пережила многое: сначала они не могли сделать кроссовки светящимися, как в фильме, потом не могли заставить шнурки шевелиться… Впрочем, это не мешало им вызывать ажиотаж в сникер-сообществе: Nike устраивали аукционы, чтобы продать промежуточные результаты разработок, снимали рекламу с Кевином Дюрантом и заставляли мир всё больше говорить о своих тайных разработках.

И когда кроссовки с самошнуровкой всё же вышли в 2016 году, случился настоящий взрыв в мире перепродажи. Цены на них достигают € 232 тыс. (на сентябрь 2021 года это почти 20 млн руб.). Пожалуй, самый показательный случай, когда кроссовки из будущего – это не про само будущее, а про мечту.

Дело в том, что у бренда Nike уже есть в ассортименте кроссовки, которые шнуруются сами, и не стоят как квартира в Москве. Они называются Nike Hyperadapt 1.0 – их можно найти за ценник «всего лишь» до 100 тыс. рублей. на разных маркетплейсах. Это, конечно, тоже недёшево, но теоретически их могут приобретать какие-нибудь известные и богатые спортсмены.

Однако известные и богатые спортсмены их только померили. Одними из первых это сделали футболист Криштиану Роналду и баскетболист Кайри Ирвинг.

Кто действительно использует эти кроссовки по назначению? А ведь этот технологический прогресс идёт в рамках спортивной, а не лайфстайл-линейки. Есть ли вообще спортсмены, которые мечтают о том, чтобы шнурки шнуровались сами? Практика показывает, что спортсмены мечтают о чём-то другом. И даже если анализировать последнюю Олимпиаду в Токио, выясняется, что они всё же выбирают сами шнуровать свою обувь. В том числе и Кевин Дюрант, который принимал участие в пиаре Nike Air Mag. И который, безусловно, может себе позволить Nike Hyperadapt 1.0 – в целом дорогие, но абсолютно безликие кроссовки.

Стоит понимать, что подобные технологии – умные шнурки, встроенный шагомер и прочие компьютерные изощрения – в общем-то, абсолютно нехаризматичны и даже бесполезны, если за ними не стоит определённый контекст.

В 1980-х люди мечтали о том, что компьютер будет с ними всегда – на работе и дома. В третьем тысячелетии эта мечта сбылась и даже превратилась в антимечту: часто кажется, что смартфонов, уведомлений и информационного шума стало слишком много. И получается, чтобы в 2021 году создать кроссовки будущего, нужно начать мечтать как-то по-новому.