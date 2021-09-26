Станислав Линдовер делится эффективной тренировкой и разбирает типичные ошибки, которые могут сделать новички.

Комплекс упражнений на проработку мышц спины от мастера спорта по бодибилдингу

Красивый торс с мощной грудью и спиной — идеал многих женщин и мечта многих мужчин. Как же такого добиться? О проработке спины и расскажет известный фитнес-тренер и бодибилдер Станислав Линдовер, попутно обращая внимание на возможные ошибки в упражнениях.

Станислав Линдовер мастер спорта по бодибилдингу, чемпион Европы в категории классический бодибилдинг 180+ Упражнение, которое вы выполняете, должно со стороны смотреться красиво.

Тяга верхнего блока широким хватом

Садимся лицом к блоку.

Поручень тренажёра обхватываем, расставляя ладони шире плеч.

Выставляем вес, при котором нагрузка ощущается, но руки полностью контролируются.

Подтягиваем поручень к груди примерно до подбородка. Локти идут в стороны.

В конечной точке приведения сводим лопатки вместе.

Возвращаем поручень наверх, в исходное положение.

Возможные ошибки:

Чрезмерное поднятие рук и плеч при возвращении в исходное положение. При этом движении мышцы спины расслабляются, широчайшая и большие круглые мышцы спины выключаются из работы. Это делает все предыдущие усилия бесполезными, так как мышцы должны находиться в напряжении в любой фазе выполнения упражнения. Отведение локтей назад с отклонением спины. Активное включение бицепса в движение. При выполнении упражнения акцент делается именно на спину, поэтому все остальные мышцы должны служить лишь связующим звеном между вами и тренажёром.

Фото: instagram.com/lindoverstas

Тяга нижнего блока к животу

Садимся на тренажёр, колени чуть сгибаем, поясницу – прогибаем.

Берёмся за рукоятки тренажёра.

Подтягиваем их к туловищу, отводя локти назад. Доводим до солнечного сплетения.

Локти ведём параллельно туловищу, не разводим в стороны.

Выпрямляем руки обратно и возвращаемся в исходное положение.

Слегка подаёмся при этом вперёд.

Возможные ошибки:

Опускание головы во время тяги. Упражнение не должно нарушать привычное для опорно-двигательного аппарата положение. Полное выпрямление и расслабление рук при возвращении в исходное положение. Мышцы не получают нагрузки на протяжении всего упражнения, что необходимо для эффективной тренировки. Излишние колебания туловища вперёд-назад.

Тяга гантели в наклоне к поясу

Ставим руку и ногу с одного бока на скамейку.

Во вторую руку берем гантель.

Слегка оттягиваем руку с гантелей вниз, оставляя при этом мышцы в напряжении

Поднимаем гантель к бедру.

При этом локоть отводим назад и ведём параллельно туловищу.

Опускаем руку вниз, возвращаемся в исходное положение.

Возможные ошибки:

Прижатие подбородка к груди. Голова должна находиться в естественном для туловища положении, взгляд направлен в одну точку впереди. Излишнее включение бицепса в работу. В таком случае спина не получает достаточной для развития нагрузки. Движение в упражнении должно представлять, скорее, толчок локтем, чем тягу предплечья. Слишком низко опущенная гантель. Как и в предыдущих упражнениях, при этой ошибке мышцы успевают расслабиться, из-за чего нагрузки оказывается недостаточно. Отклонение корпуса назад в момент подъёма гантели. Это движение также лишает мышцы спины необходимой нагрузки, позволяя ей распределиться практически по всему телу.

Фото: instagram.com/lindoverstas

Становая тяга

Встаём лицом к штанге, ноги на ширине плеч.

Сгибаем колени и берёмся руками за гриф. Таз при этом отводим назад, а плечи подаем вперёд.

Спину при этом очень важно держать ровно и не сгибать.

Разгибаем колени и выпрямляемся во весь рост уже со штангой в руках.

Движение вверх начинается от головы.

Гриф скользит вдоль поверхности берцовой кости.

Возможные ошибки:

Выпрямление ног до отрыва штанги от земли. При этой ошибке спина изгибается дугой и в таком положении полностью принимает на себя груз. Это чрезвычайно травмоопасно.

Тяга штанги в наклоне

Встаём лицом к штанге, ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты.

Хватаемся за гриф, располагая руки чуть шире плеч.

Выпрямляемся, держа в руках гриф.

Наклоняем туловище вперёд, практически до параллели с полом.

Из этого положения подтягиваем штангу к туловищу. Локти идут параллельно корпусу.

В конечной точке подъёма штанги лопатки должны быть сведены.

Выпрямляем руки и возвращаемся в исходное положение.

Возможные ошибки:

Неправильное положение поясничной рамы. Спина должна образовывать небольшой прогиб. Возвращение снаряда на пол со скруглённой спиной. В этот момент велик риск получения травмы. Поэтому класть штангу на пол необходимо так же сконцентрированно, как мы её и поднимали.

Фото: instagram.com/lindoverstas

Пуловер в блоке

Встаём от блока на расстоянии двух шагов и наклоняем туловище вперёд и вниз.

Берёмся за поручень блока чуть шире плеч.

Ноги слегка согнуты, стопы вместе.

Не сгибая руки, тянем поручень к бёдрам.

Локти при этом развёрнуты в стороны.

Возвращаем поручень на место, доводя его примерно до уровня головы.

Возможные ошибки:

Скругление спины. Заворот плеч внутрь. Прижатие подбородка к груди. Это заставляет все мышцы работать неестественно. Разворот локтей вниз. В этом случае в работу включается трицепс, забирая у спины часть нагрузки.

Подробное выполнение упражнений смотрите в видео на «Чемпионате».

Источник: MuscleRussia.

На этом наша эффективная тренировка спины подошла к концу.