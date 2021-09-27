Как путешествовать со своим спортивным снаряжением по всему миру и экономить бюджет

Все понимают, что в XXI веке можно заниматься спортом в любом уголке планеты. При этом и подобающее спортивное оборудование можно найти с лёгкостью. Со 100%-ной уверенностью можно говорить о том, что, если вы планируете покататься в горах, вы обязательно найдёте прокат. Интересно, скорее, другое.

Если вы терпеть не можете арендное оборудование, если у вас эксклюзивное кастомное снаряжение, сделанное под вас, нужно всё брать с собой. Стоит сказать, что это не так уж и сложно, а главное — не страшно.

Профессиональные атлеты, у кого вся жизнь завязана на постоянных переездах, выбирают именно этот вариант. Они рассказали, на что стоит обратить внимание и как сделать так, чтобы оборудование добралось до места назначения в целости и сохранности.

Перевозка сноуборда

В зависимости от времени года начинается тот или иной сезон в спорте. Самый основной — зимний. С появлением первого снега многие начинают доставать свои сноуборды и лыжи со шкафов и планировать, где в этом году они будут взрывать пухляк.

Жун Фото: Andreas Mone Monsberge

Евгений «Жун» Иванов профессиональный сноубордист Всё зависит от конкретной поездки. Если это короткое путешествие на курорт и вы не собираетесь съезжать с трассы, то можно уместиться в один хороший сноуборд-чехол на колёсах.

Жун: В моём случае этот вариант не работает, так как я езжу далеко и надолго. С собой приходится брать необходимое на все случаи жизни, начиная от технологичной одежды до лавинного оборудования и серьёзной аптечки. Обычно я вожу с собой минимум три сноуборда, поэтому путешествую с сумкой, рюкзаком и чехлом на колёсах.

Тем, у кого нет никаких статусов у авиакомпаний и кто берёт с собой побольше, но не хочет платить за дополнительное место багажа, я рекомендую внимательно ознакомиться с правилами перевоза. Или по старинке звонить в службу поддержки, ведь многие авиакомпании в период зимнего сезона делают акции, которые позволяют провозить сноуборд/лыжи бесплатно.

Перевозка виндсёрф-досок

Если же вы больше любите тепло, солнце и воду, то, скорее всего, вы фанат водных видов спорта. Для тех, кто не в курсе, летняя спортивная экипировка зачастую куда больше в размерах, чем зимняя. Возьмём, например, виндсёрфинг.

Оля Раскина Фото: Кирилл Умрихин

Оля Раскина профессиональный виндсёрфер Путешествовать со своим оборудованием несложно, если следовать этим пунктам.

Купить билет авиакомпании, где есть бесплатный провоз оборудования или специальный тариф на ваш вид спорта. Например, бесплатно провезти чехол весом до 23 кг можно у S7 и Аэрофлота, если это ваш основной багаж. Если он идёт в дополнение к основному, то вы заплатите 4-6 тыс. рублей в одну сторону. Когда мы летим куда-то всей семьёй (у нас двое взрослых и двое детей), то берём четыре билета с багажом и провозим два чемодана и два чехла по 23 кг каждый бесплатно. У таких авиакомпаний, как, например, Turkish Airlines, есть специальные тарифы на провоз спортоборудования. Более того, они также часто берут чехол бесплатно при отсутствии другого багажа. Так что читайте правила авиакомпании перед покупкой билета. Не покупайте тяжёлых и громоздких чехлов, которые будут весить до 10 кг. Они вряд ли защитят доску от поломок. У меня все чехлы без колёс, на молнии, лёгкие и широкие, а сами доски я оборачиваю картоном и обматываю гидриками, поролоном и другими мягкими и лёгкими вещами. Иногда проще взять оборудование в аренду или купить на месте, чем летать с ним. Если вы регулярно летаете в одни и те же места, то хранить доски можно там, у друзей. Если вашу доску пробьют при перевозке (такое бывает часто), то вы можете починить её быстросохнущей эпоксидкой. Всегда возите с собой ремкомплект, его можно купить в любом специализированном сёрф-магазине или в обычном строительном. К слову, если вы в Москве, то вам сможет отремонтировать доску Лёша Чох. Во многих авиакомпаниях есть ограничения по весу чехла, поэтому иногда вместо одного тяжёлого лучше сделать два чехла по 23 кг. Многие возят оборудование бесплатно в чехлах для гольфа. Гольф-снаряжение во всем мире провозится бесплатно. Не помню, в каком фильме, возможно, «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», было: «Не беси женщину на стойке». Это золотое правило. Времена, когда можно было качать права или уговаривать взять матчасть, бесплатно прошли — иногда как повезёт, так повезёт. А если «не повезло» — плати. Взвешивая чехол на стойке, аккуратно придерживайте его рукой. Тогда у вас всегда будут разрешённые 23 кг.

Перевозка велосипеда

Из основного, что ещё можно было бы выделить среди спортивного инвентаря, — велосипед. По всей стране открывается всё больше парков для фристайл-катания, а горнолыжные курорты стараются на своих территориях организовать летние внетрассовые зоны для маунтинбайка. Конечно, можно будет найти прокат, но это уже не будет вашим байком на титановых болтах и сверхлёгких комплектующих.

Паша Алёхин Фото: Denis Klero / Red Bull Content Pool

Паша Алёхин маунтинбайк-райдер Если вы изначально выбираете авиарейс — обязательно ознакомьтесь с политикой компании на случай провоза велосипеда. Бывают очень дешёвые билеты, но провоз велосипеда в этом случае может стоить 5-10 тыс. рублей в одну сторону, и это, соответственно, компенсирует остальную экономию.

Паша: Я лично предпочитаю «Аэрофлот», и это не реклама. Всё потому, что у них строгая политика, по которой билет с возможностью провоза багажа в 23 кг включает велосипед и за него дополнительно платить не надо. Всех деталей и не упомнить, повторюсь, что условия провоза спортоборудования всегда надо проверять.

Если у вас BMX, MTB или другой велосипед, для некоторых авиакомпаний можно использовать два лайфхака:

Сумка для гольфа. Они, как правило, большие, длинные, и туда можно убрать велосипед, полностью разобрав его. Только не говорите никому о том, что там внутри. В ряде авиакомпаний это позволяет провезти чехол как обычный багаж, негабаритный. Зачастую за негабарит не берут экстрадоплаты. Большая хоккейная сумка. В такие можно убрать «26-е» колеса, но, скорее всего, их придётся сдуть, чтобы они поместились внутри. Это реально большая и удобная сумка. Один из самых дешёвых и лёгких методов транспортировки. Но и сложных в плане сборки велосипеда.

Перевозка сёрфового оборудования

Одна из самых популярных спортивных и «стайловых» активностей сейчас — это сёрфинг. Стоит отметить, что иметь собственную доску для сёрфинга не самое простое дело, как и кататься на ней. Её транспортировка к океану, на другой конец планеты может вызвать достаточно вопросов у тех, кто впервые будет это делать.

Дима Забула сертифицированный тренер по серфингу (ASI) и спасатель (ILS) Два основных способа: на самолёте и на машине. Остальные случае частные, поезд, например, но там проблем никогда не возникает. Поэтому рассмотрим эти два пункта.

На самолёте

Дима: Первое, что нужно понять про перевоз досок на самолёте – перед тем, как покупать авиабилет важно узнать правила перевоза в конкретной авиакомпании, поскольку у всех они свои. Соответственно нужно посмотреть какие возможны варианты перелётов, позвонить в компанию и уточнить условия провоза сёрфового снаряжения. Потому что они могут сильно отличаться. Одни авиакомпании вообще могут не взять спортивное, сёрфовое снаряжение. Где-то разрешено провозить в составе багажа: если в килограммы умещается, то можно везти свои доски без всяких доплат. Где-то, не зависимо от того сколько у вас килограмм основного багажа, за сёрфовое снаряжение обязательно надо доплачивать и указывается конкретная сумма. Нужно узнать все эти особенности и выбрать оптимальный вариант.

Бывает по телефону, говорят одно, а в реальности на стойке происходит совсем другое. Это из-за того, что люди на стойке не каждый день сталкиваются с досками, особенно если это не популярные направления для сёрфинга. Начинают искать правила, не находят, сами решают, как будет, звонят куда-то и что-то не точно выясняют. Можно позвонить друзьям и узнать, как это в реальности происходит. Те, кто часто летают, больше разбираются в вопросе.

Дима Забула Фото: Настя Соколова

На том же Аэрофлоте, говорится, что доски нужно везти дополнительным местом, обязательно доплачивать, а по факту, я знаю, что на те же Мальдивы можно просто все вещи в один чехол положить вместе с досками и ничего доплачивать не нужно.

Второе — упаковка. Самый главный лайфхак упаковки — хороший, качественный чехол. Современные чехлы делают достаточно прочными, плотными, там очень хороший материал и можно дополнительно никак доски не упаковывать. На таких чехлах изначально рисуют маркировку с «рюмкой» («осторожно хрупкое»). Но я всегда, если рюмка не нарисована, прошу на стойке регистрации наклейки «хрупкое» и клею по две штуки сверху и снизу, надеюсь это помогает и чехол не слишком сильно швыряют.

Нюанс. Я стараюсь всегда доски класть отдельно от всех остальных вещей, чтобы чехол был как можно легче. Если его будут кидать, то шансов получить повреждение доски меньше. А ещё если внутри будут тяжёлые или твёрдые предметы, например, плавники — они могут продавить или повредить доски. Поэтому мой подход: хороший качественный чехол и только доски внутри.

Если чехол не очень качественный, а просто какой-то «дурацкий», то можно в строительном магазине купить теплоизоляцию для труб, они разные бывают. Подобрать не самую огромную и не самую маленькую, разрезать пополам и приклеить её бумажным скотчем вокруг доски по бортам, чтобы защитить их. Плюс доску можно обернуть «пупыркой», но опять же, качественный чехол избавит вас от подобных мер.

На машине

Тут ещё проще. Чехол может быть любым, упаковка может быть любая, главное – ремни, которыми привязывается доска на крышу, они должны быть не старыми. Бывают случаи, что они рвутся и, если на скорости в 130 км/ч порвётся ремень, с досками ничего хорошего не будет. При всём этом, лучше привязывать доски не просто к крыше автомобиля, а к багажнику на крыше.