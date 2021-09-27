Как открыть ресторанный бизнес, а потом похудеть на 42 килограмма

Мы запустили текстовый сериал, в котором рассуждаем о спорте и здоровом образе жизни с теми, кто увлечён своим делом и задаёт тренды. Мы уверены, что спорт — это не всегда про жертвы. Он может вписываться в жизнь так, что достигать цели становится проще.

Тахир Холикбердиев ресторатор Рассказывает о питании и спорте сквозь призму своей профессии.

О том, как проходит каждый день

Я очень люблю встать с утра пораньше, хотя с моей работой это сложно сделать. Стараюсь вставать в 6:30– 7:00 утра, потому что мой организм не может проснуться и сразу чем-то заниматься. Мне нужно раскачаться. Обычно с утра еду на сквош, это происходит где-то 2-3 раза в неделю.

В свободные дни, когда нет тренировок либо когда мне не надо с утра на работу, я люблю бегать. Хотя я всю жизнь ненавидел бегать, а сейчас очень нравится. Я бегаю без какой-то особой цели, соревнования мне неинтересны. Стараюсь пробегать в неделю около 50 км.

Есть большая эмоциональная разница между сквошем и бегом. После сквоша ты чувствуешь себя намного бодрее, после бега, наоборот, можешь быстрее прийти в состояние концентрации.

Сейчас я добавил специальную физическую подготовку с тренером, который занимается с профессиональными сквошистами. Потому что всё-таки мне 40, а сквош достаточно энергозатратный вид спорта, и начинают уже вылезать те травмы, которые были в юности, когда серьёзно занимался спортом.

Ели ты хочешь заниматься спортом, очень важен процесс восстановления.

В какой-то момент ты понимаешь, что организм уже не вытаскивает. Проводишь полтора-два часа на корте с тренером или друзьями, а на следующее утро просто не можешь встать: всё болит.

Почему мне понравился сквош? Получилось случайно: я был в отпуске в Таиланде, и при отеле был корт. Там дедушки из Британии стучали-стучали, предложили попробовать, я говорю: «Я никогда не играл», они сказали «Здесь любой дурак может начать стукать, самый простой вид спорта, чтобы начать!». Действительно, любой может начать без подготовки. Плюс ко всему я понял, что мне очень нравятся контактные виды спорта.

Я в юности занимался баскетболом и регби, поэтому мне очень важен соперник. Важно, чтобы он был рядом, тогда ты получаешь эмоциональное удовольствие. Когда соперника нет или он находится за сеткой, а может, ещё где-то, это совсем не то.

Люди, которые работают в больших компаниях, выбирают спорт исходя из комьюнити и какой-то личной выгоды. Есть те, кто специально начинают играть в хоккей, футбол, баскетбол, чтобы войти в одно комьюнити. Сейчас, кстати, очень популярным в этом плане становится падел.

Не все занимаются спортом ради хорошей формы и крепкого здоровья, в ресторан тоже сейчас ходят не для того, чтобы просто поесть.

Последние полтора года в том новом мире, в котором мы сейчас живём, мы стали потреблять немного иначе, привычки людей изменились. В рестораны ходят прежде всего за эмоциями, а потом за всем остальным. То же самое и в спорте. Это именно про эмоции. Человек смотрит на себя в зеркало, видит результат и получает эмоцию. В следующий раз, когда он решит целенаправленно испортить то, чего достиг, он подумает об этом.

Про похудение и питание

Я даже не могу обозначить свою мотивацию в спорте. В своё время я похудел на 42 килограмма. До этого получил серьёзную травму, выбыл на целый год и, прямо скажем, заплыл. Конечно, мне очень часто задают вопрос «Как похудеть?» Лучше всего на этот счёт сказала Майя Плисецкая, нужно просто, цитирую: «Меньше жрать».

В вопросах похудения всё очень индивидуально. Очень важно почувствовать свой организм: какие продукты он хорошо принимает, какие не очень, количество калорий, которое тебе надо и которое потребляешь. Никакого другого секрета нет. Можно несколько раз в день заниматься такими энергозатратными видами спорта, как бадминтон и сквош, но если ты приходишь домой и съедаешь 3000 ккал — результата не будет.

Я стараюсь не есть после 6-8 вечера. У меня, конечно, вся работа связана с едой и напитками, но просто мне надо пробовать, не надо доедать. Всё советское детство нас учили, что нужно доедать, и дома, и в садике, и в школе. Да, но если в вас остались такие установки, попробуйте меньше класть или меньше готовить.

Я люблю жирную пищу и не люблю углеводы. Я ненавижу десерты, это прям не моё, но мне нравится сахар в алкоголе. Самое глубокое заблуждение, когда люди ужинают и пьют алкоголь. И потребляют слишком много калорий. Не надо так! Выбирай либо одно, либо другое.

Оказывается, что я всю жизнь не любил рано завтракать, но зачем-то завтракал.

Мне нравится завтракать в районе 11-12 часов. Потом у тебя остаётся 6-8 часов, ты априори не можешь съесть много за это время. Ещё очень важный момент: соль — это вкусно, но она должна быть в умеренном количестве. Дома я ничего не солю. Если ем в ресторанах, оставляю так, как посолили. Не больше.

Существует так называемая «мода на правильное питание». Но всегда нужно уточнять, подходит ли это для вас. Мой организм абсолютно не воспринимает молочные продукты, это не моё, мне это не нравится, но я зачем-то себя пичкал творогом, потому что «творог — это очень полезно». Сейчас по анализу крови можно определить, что для тебя «Да», а что для тебя «Нет».

Сегодня всё крутится вокруг всего зелёного и растительного, но в то же время очень популярно питание на основе жиров, так называемые кето-диеты. Мне в принципе близка эта схема питания. Мне просто нравится.

Про мясо

Красное мясо достаточно есть несколько раз в неделю, просто оно должно быть максимально хорошего качества. Лучше съесть один раз в неделю хорошее, чем каждый день непонятно какое. И, как ни странно это звучит, если отбросить мнения людей, исходя из их религиозных предпочтений, у нас всех абсолютно неправильное суждение о свинине.

Если посмотреть на состав свинины, на полезные вещества, которые есть в этом мясе, на полезность свиного жира, то свинина гораздо лучше для человеческого организма, чем говядина или особенно баранина.

Давайте посмотрим на продолжительность жизни в Китае. Самое потребляемое мясо в этой стране – свинина.

Всё зависит от того, как её готовить. Яркий пример: свиной и говяжий язык. Говяжий язык все едят массово, свиной никто не ест, однако первый калорийнее на 20%.

Я сейчас вижу тенденцию, что люди задумываются о своём внутреннем состоянии после 35 лет чаще, чем в 25. Наверное, потому что раньше, какой бы образ жизни ты ни вёл, сколько бы ни спал, ты просыпаешься, когда нужно, и даже остаёшься продуктивным. Потом, в какой-то момент, понимаешь: «что-то пошло не так». Это связано со временем и с тем, как меняется общество.

Про личные правила

Есть три вещи, которые я для себя точно выделил: первое — не лениться. Мотивация у каждого своя, и каждый выберет то, что ему нужно, но лень разрушает. Второе – это какой-то новый интерес. Это же классно, когда у тебя есть время и возможность попробовать тот спорт, о котором ты даже и не думал. И последнее — не заморачиваться с результатом. Особенно этому подвержены те, кто в юности серьёзно занимались спортом.

В голове всегда: «Должен быть какой-то результат!» А почему это нельзя делать ради удовольствия?!

Моё главное увлечение — футбол. К сожалению, футбол занимает 90% процентов моего времени. Не в смысле занятия спортом, а именно увлечение этой самой дурацкой игрой, которую только можно придумать. Я никогда серьёзно не играл в футбол, у меня не получалось, но я твёрдо люблю всё, что с ним связано. Надеюсь, что сейчас этот процент стал меньше, потому что были времена, когда я не пропускал ни одной игры Краснодара: выезды, домашние матчи, еврокубковые. Но это же классно, когда есть увлечение. Главное, чтобы оно не доходило до безумия.

Осмелюсь сделать прогноз, что в этом году Лигу чемпионов выиграет английская команда. Они подготовлены на более длинную дистанцию, они привыкли играть 50-60 матчей за сезон. А в других чемпионатах нагрузка поменьше. Ну и финансовые возможности. Понятно, что есть «ПСЖ» и все остальные, но в Англии 90% команд из Премьер-лиги могут позволить себе игрока за € 50-60 млн, и это считается обыденным.