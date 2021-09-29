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Кто из боксёров одевается лучше: стильный обзор образов Джошуа и Усика

Александр Усик vs Энтони Джошуа: кто выиграет стильное дерби?
Анастасия Васильева
Александр Усик VS Энтони Джошуа
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Проводим соревнования по стилю.

Не так давно, 25 сентября, украинский боксёр Александр Усик выиграл бой за звание чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе. Его противником был британец Энтони Джошуа, спортсмен, на чьём счету несколько рекламных контрактов со знаменитыми брендами одежды. Ещё до официальной встречи сообщалось, что в контракте прописана возможность реванша. Состоится он или нет, будет известно позднее. А сейчас можно подробнее ознакомиться со стилем боксёров.

Вместе с экспертом по стилю разбираем образы героев, рассказываем о верных решениях и ошибках.

<a href="https://www.instagram.com/sabina_beasse_daily/">Сабина Федорина Беас</a>
Сабина Федорина Беас
персональный стилист

Мужчины, для которых спорт – не просто часть жизни, а её главный смысл, прежде всего ценят в повседневной жизни комфорт.

Александр Усик

Непобедимый боксёр родился в Симферополе, где занимался народными танцами, дзюдо и футболом на протяжении всего детства. Увлечение танцами сказалось и на его стиле: Александр любит эпатажные костюмы и перевоплощения. Например, на встрече перед боем с Энтони он появился в ярко-красном костюме Джокера с жёлтой жилеткой и оливковой рубашкой.

Александр Усик самовыражается через вещи. Даже в повседневный образ, состоящий из чёрной футболки, стёганой жилетки и потёртых голубых джинсов, боксёр добавил золотую цепь. Кстати, у спортсмена есть личный бренд спортивной и кэжуал одежды USYK17, и дизайн футболки из аутфита придуман самим Александром.

Боксёру нравится быть в центре внимания и удивлять фанатов своими необычными образами, но, несмотря на это, он зачастую появляется в лаконичных рубашках и кардиганах тёплых оттенков. У него отлично получается комбинировать цвета между собой: этот бежевый джемпер он надел с коричневой рубашкой и оливковыми брюками, которые отлично дополняли друг друга и создали лаконичный образ.

Чёрная кожаная куртка — маст-хэв этой осени. В этом сезоне в моде оверсайз. Носить кожаные куртки можно с любыми вещами, так как они гармонируют со всем. Александр предлагает тёмно-серые джинсы на завязке и базовую чёрную футболку с почти незаметным принтом.

<a href="https://www.instagram.com/sabina_beasse_daily/">Сабина Федорина Беас</a>
Сабина Федорина Беас
персональный стилист

Александр часто одевается провокационно. Согласитесь, что далеко не каждый решится на сочетание красного, жёлтого и зелёного в одном костюмном ансамбле. За смелость считаю нужным похвалить спортсмена.

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Энтони Джошуа

Энтони Джошуа называют «денежным королём бокса». Он стал долларовым миллиардером благодаря не только спорту, но и рекламным интеграциям. Спортсмен сотрудничал с Under Armour, создавал коллаборацию с Boss, был на приёме у королевы Елизаветы и появился на обложке британского модного журнала Vogue. Его образы отвечают всем требованиям модных тенденций. Рассмотрим некоторые из них.

У боксёра тоже отлично получается играть с оттенками. В данном образе у Энтони получилось совместить холодный серо-зелёный верх и тёплый фисташковый низ. Спортсмен дополнил аутфит часами и чёрными кедами, вышло минималистично и стильно.

Вязаные жилеты, или безрукавки, стали ключевым трендом уже второй сезон подряд и, кажется, ещё не скоро покинут наши гардеробы. Они идеально вписываются в зимние образы, помогая создавать интересные многослойные сочетания. Однако на обложке Джошуа был в одной безрукавке на «голое тело». Её дополнили широкие бежевые брюки со стрелкой. Хоть аутфит получился монохромным, выглядит он привлекательно, отчасти из-за разных фактур тканей.

Безусловно, за время сотрудничества с Boss боксёр не раз появлялся в классическом приталенном костюме, который считается визитной карточкой бренда. В отличие от Александра, он отдаёт предпочтение спокойным цветам и базовым вещам. Вместо рубашки он выберет белую футболку, а вместо туфель — кеды. Так образ получается менее официальным, а из-за этого — более стильным.

<a href="https://www.instagram.com/sabina_beasse_daily/">Сабина Федорина Беас</a>
Сабина Федорина Беас
персональный стилист

Энтони же в повседневной жизни максимально дистанцируется от агрессии, через одежду он транслирует окружающему миру спокойствие и умиротворение, чистые и глубокие тона в одежде спортсмена сразу располагают к нему.

Сделаем небольшие выводы. Ребята, несомненно, очень разные, однако я бы порекомендовала Александру поучиться некоторым приёмам в одежде у своего соперника. Любовь к ярким цветам говорит о темпераменте личности, и этого не убрать, однако для создания более гармоничного образа стоит использовать цвета дозированно. Также Александру не стоит бояться добавлять в свой образ больше мягкости через крой и фактуру и не забывать, что при смене весовой категории придётся сменять и бОльшую часть гардероба.

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