7 баскетболистов НБА с безукоризненным стилем
Звёзды, которые в жизни сияют не меньше, чем на главном паркете мира.
Крис Пол
Один из самых высокооплачиваемых игроков ассоциации тщательно подходит к своему стилю, выбирая детали, находящиеся в тренде.
Бен Симмонс
Австралийский баскетболист, может, и не показывает нужной результативности, но всегда радует поклонников своими стильными образами.
Рассел Уэстбрук
Один из самых эпатажных героев ассоциации любит яркие принты и аксессуары, которые делают любой образ запоминающимся.
Джеймс Харден
Главный бородач баскетбола всегда выбирает экстравагантные образы и яркие цвета, а также не пренебрегает необычными аксессуарами.
Келли Убре
Амбассадор Converse полностью оправдывает свой статус, миксуя классические кеды с любым аутфитом — от классики до авангарда.
Леброн Джеймс
Король на площадке продолжает образ и вне паркета. Самые актуальные тренды и яркие коллаборации сразу находят отражение в гардеробе баскетболиста.
Д’Анджело Расселл
Разыгрывающий «Миннесоты» отличается особенной любовью к классическому стилю. Он комбинирует его с трендовой обувью и аксессуарами.
7 баскетболистов НБА с безукоризненным стилем
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