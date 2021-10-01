Стильное резюме Льюиса Хэмилтона. Как быть первым и на трассе, и в светской хронике

Льюис Хэмилтон — не только мировой рекордсмен по количеству побед на Формуле-1, но и любитель моды. Он часто удивляет фанатов выбором цветовой гаммы вещей, экспериментирует со стилем и формирует свой собственный. Льюис сильно отличается от других спортсменов тем, что разрушает принципы маскулинности через свои образы.

Дарья Гальперина стилист-имиджмейкер Льюиса GQ заслуженно признал одним из самых стильно одетых мужчин года – разберём почему.

Стиль хиппи

В последнее время в жизни Хэмилтона происходят достаточно позитивные события: он побеждает в Гран-при, подписывает выгодные рекламные контракты и реализует свои цели. Это во многом повлияло на его стиль. Яркая майка с переливом красок в технике тай-дай, изображения цветов и мирный слоган Let’s root (что в переводе означает «Давайте укореняться») стали его повседневной одеждой.

Льюис активно призывает людей к объединению и мирному существованию, что очень перекликается со взглядами хиппи-движения.

Появляясь на улицах в сочных и ярких образах, Хэмилтон забирает всё внимание себе. Белый свитшот с разноцветной надписью Local Optimist круто гармонирует с нежно-розовой бейсболкой. А широкие штаны с накладными карманами дополняют белые кроссовки с синими вставками из замши.

Образы-послания

Когда Mercedes продлил контракт с Льюисом, то гонщик «расцвёл». Он появился на публике в шёлковом костюме с цветочным принтом. На свободной рубашке можно разглядеть тропические растения, пальмы и птиц. Внизу — шорты выше колена с градиентом от перламутрового до насыщенного красного. В качестве обуви Льюис выбрал массивные высокие бело-чёрные кеды, которые надел с высокими спортивными носками.

Свои миротворческие мысли гонщик проявил через камуфляжный образ. Во время конфликта между Палестиной и Израилем Льюис надевает военный костюм, чтобы призвать страны к миру. Дополнил оверсайз-комплект белым лонгсливом и бейсболкой. А на ногах были замшевые кеды, сочетающиеся с общей цветовой гаммой аутфита.

Дарья Гальперина стилист-имиджмейкер Льюис профессионально играет на контрастах. Спортивные образы, которые привычно видеть окружающим на мужчине его профессии, он дополняет совершенно полярными по стилю украшениями – инфантильными, как будто конфетными кольцами и дорогими массивными цепями и перстнями. Смотрится такой микс стилей очень свежо и современно, дополнительно разрушая стереотипы о том, что мужчины колец (кроме обручальных) не носят.

Для прогулки с Роско

Роско — пёс Хэмилтона. Спортсмен уделяет ему достаточно внимания, но на время соревнований оставляет в модельном агентстве для собак. «Он сейчас входит в модельное агентство, я так понимаю, вместе с десятком или 15 других бульдогов, — рассказал чемпион в одном подкасте. — Он проходит пробы, когда кому-то нужен бульдог для съёмок, и Роско за это платят. Кажется, он зарабатывает примерно $ 600-700 в день, это прям смешно! За ним там хорошо ухаживают, и ему всё нравится! Круто, когда выбирают для съёмок именно его, хотя он реально красивый мальчик».

А для прогулок с такой успешной собакой нужны необычайно трендовые аутфиты. Хэмилтон собирает однотонный сливочный образ из толстовки-поло, выполненной из ткани под овчину, свободные брюки и кеды с жёлтыми шнурками. В более холодную погоду он надевает тёплую клетчатую рубашку, брюки кофейного цвета и кеды, сочетающиеся по цвету с клеткой. Кстати, такие толстовки-поло и рубашки — главный тренд этой осени.

Монохромные образы

Образы в одном цвете – это всегда красиво, элегантно. Льюис это чувствует – он собирает как базовые (чёрные или белые) монохромные образы, так и более яркие, цветные. Чёрный цвет – ещё один элемент стиля Льюиса. Чёрный – это всегда драма, загадка, таинственность.

Стоит заметить, что спортсмену этот цвет очень идёт. Он умело сочетает его с кожаными фактурами, дополняет образы острыми чёрными очками и моносерьгой, создавая впечатление, что он — герой фильма «Матрица», только в современном прочтении.

Официальные выходы

Недавно состоялся ежегодный костюмированный вечер Met Gala. Чемпион Формулы-1 является постоянным гостем мероприятия и обычно появляется на нём в нарядах известных кутюрье, но в этом году не просто надел наряд начинающего модельера Кеннета Николсона, но и выкупил стол для него и его помощников Теофилио и Джейсона Ремберта.

Дизайнеры сшили для Льюиса чёрный классический шерстяной костюм и ассиметричную прозрачную белую рубашку до щиколотки, выполненную из полупрозрачного кружева. Образ был дополнен кожаными ботинками с квадратным носком и бриллиантовыми аксессуарами.

Дарья Гальперина стилист-имиджмейкер На модных мероприятиях Льюис выходит совсем на новый уровень: классические костюмы надевает с женственными кружевными прозрачными рубашками, дополняя образ трендовой обувью на массивной подошве. Удивляет, восхищает, поддерживает сразу несколько трендов – агендерность вещей, массивная обувь и эклектика. Нужно заметить, что смотрятся такие сочетания на спортсмене просто божественно.

