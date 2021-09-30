Почему нельзя тренироваться, когда болеешь?

Иногда стоит взять паузу, чтобы не навредить себе.

Александр Элконин кандидат медицинских наук, трейлраннер, основатель и тренер бегового клуба ERA Как спорт влияет на организм во время болезни? Помогает ли он справиться с простудой?

Давайте сразу уточним — под словом «болезнь» мы имеем в виду острую респираторную инфекцию без осложнений, а не, скажем, острый аппендицит и не гипертонический криз.

Любая инфекция представляет собой нагрузку на организм. Как за счёт более или менее выраженной воспалительной реакции, сопровождающей инфекционный процесс, так и за счёт интоксикации, то есть отравления организма продуктами распада возбудителя (бактериальных клеток или вирусных тел), а также собственных клеток иммунной системы, эпителия дыхательных путей и иных захваченных инфекцией тканей.

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Следствием инфекции становятся известные всем общие симптомы: повышение температуры, слабость, утомляемость, ломота в мышцах, озноб, повышенное потоотделение, сонливость или бессонница, головная боль, нарушения аппетита. К ним добавляется местная симптоматика: боль в горле, заложенность носа, насморк, кашель, иногда резь в глазах и слезотечение.

Понятно, что в таком болезненном состоянии дополнительная физическая нагрузка воспринимается тяжелее и польза от неё сомнительна. Разберёмся почему.

Что происходит в организме во время болезни?

Ресурсы организма в это время уходят на уничтожение возбудителя и восстановление повреждённых клеток и тканей. И на адаптацию к тренировочной нагрузке и развитие физических качеств (силы, быстроты, гибкости, выносливости, ловкости) мало что останется — здесь действуют законы биологической целесообразности, которые нельзя обмануть или обойти.

Зато есть риск осложнений, затрагивающих жизненно важные органы. Поражение мышцы сердца — миокардит — в 5-25% случаев оказывается причиной внезапной смерти у спортсменов. Также это выявляется примерно у 5% спортсменов с вирусной инфекцией. Есть основания полагать, что тяжёлые нагрузки на фоне вирусной инфекции повышают риск серьёзного повреждения сердца — такие случаи не единичны.

Есть ли виды активности, которые помогут справиться с простудой?

С простудой (острой вирусной инфекцией дыхательных путей) справится иммунная система организма. Никакой особой физической активности, которая может помочь, нет.

Фото: istockphoto.com

Мы не умеем «укреплять иммунитет», на сегодня медицина может лишь подавлять его, причём довольно грубо. Ещё можно — и нужно — предпринимать усилия по предупреждению болезни.

Можно ли тренироваться во время простуды? Почему?

Во время острой фазы респираторной инфекции (около одной недели, пока нарастают и держатся на пике проявления болезни) физическую нагрузку нужно ограничить, иначе есть риск навредить себе.

Кроме того, выходя на тренировку в острой фазе инфекционного процесса, вы оказываетесь активным распространителем заразы. Это тоже нехорошо.

Через сколько дней после исчезновения симптомов можно приступать к тренировкам?

Универсального рецепта нет, но в общем случае можно постепенно возвращаться к физическим тренировкам после того, как минует острая фаза болезни, нормализуется температура, пройдёт боль в горле и восстановится нормальное самочувствие со свободным дыханием. Как правило, при неосложнённой вирусной инфекции дыхательных путей на это уходит 7-10 дней.

Недавнее исследование учёных из Великобритании показало, что более половины из 147 переболевших коронавирусом атлетов выпали из тренировок и соревнований более чем на 18 дней. Это втрое дольше, чем было в докоронавирусные времена. Американские исследователи рекомендуют возобновлять нагрузки не ранее чем через 10 дней после появления симптомов. При этом должна пройти хотя бы неделя после их исчезновения (допустимы лишь небольшой насморк и потеря обоняния).

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В этой же публикации говорится (и это подтверждается моей собственной практикой), что время и скорость восстановления физической формы может сильно различаться у разных людей. Иногда последствия инфекции — значительный регресс показателей, низкая переносимость нагрузки, утомляемость — продолжаются несколько месяцев после исчезновения симптомов. Общей рекомендацией в таком случае остаётся постепенное наращивание нагрузки без попыток вернуться в прежнее состояние «одним прыжком».

А вы делаете паузу в тренировках, когда болеете? Или идёте в зал, несмотря ни на что?