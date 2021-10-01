Энциклопедия кроссовок Спайка Ли: как режиссёр повлиял на сникеркультуру?

За свою карьеру режиссёр Спайк Ли успел снять большое количество фильмов и даже получил премию «Оскар». Однако свой талант Спайк применил для создания не только кинокартин, но и рекламных роликов для спортивного бренда Nike. Сотрудничество имеет долгую историю начиная с 1986 года, когда вышла его первая работа, в которой принял участие Майкл Джордан.

За эти 30 лет Спайк так ни разу и не появился на публике в кроссовках другой компании. Мы сделали подборку самых интересных моделей из его коллекции, в которых он появлялся на различных мероприятиях.

Почему сникерхеды должны знать о Спайке?

Спайк преданно болеет за баскетбольную команду New York Knicks на протяжении многих лет. На каждое соревнование он надевает вещи оранжевого цвета, символизирующего команду, сидит на первом ряду и от радости выбегает на поле, чтобы поддержать игроков и вдохновить их на успешную игру.

Также у него есть свой спортивный бренд одежды и аксессуаров Spike’s Joint. Он постоянно придумывает интересные дизайны футболок для взрослых и детей, активно участвует в коллаборациях с другими брендами, в результате которых получаются стильные бейсболки. Недавно он представил коллекцию носков, придуманных совместно с Stance Socks, дизайн которых дополняет кеды и кроссовки от Jordan Brand.

Nike Air Presto x Off-White

На 75-й Венецианский кинофестиваль Спайк приехал в весьма необычном для себя образе, чем сразу же покорил всех фотографов с красной дорожки.

Обычно он выбирает яркие цвета и нестандартные модели, но тогда он решил надеть кроссовки Air Presto из коллаборации с Off-White, кепку, кардиган бренда New York и классические брюки.

Air Jordan 3 Tinker

На премии «Оскара» в Лос-Анджелесе режиссёр Спайк Ли получил статуэтку за лучший адаптированный сценарий и поразил всех своими ослепительно-золотыми кроссовками Air Jordan 3 с сине-белой подошвой, вставками Elephant Print и ярко-красными внутренностями.

Оказалось, что режиссёру подарил эти кроссовки сам Майкл Джордан, который поручил дизайнеру Тинкеру Хэтфилду сделать специальную модель для церемонии «Оскар» и лично Спайка. Это не совсем привычные нам джорданы: на правой пятке кроссовок расположен логотип организации 40 Acres and a Mule — продюсерской компании Спайка Ли.

Air Jordan 1 High Zip

Фильм «Чёрный клановец», возможно, главная работа в карьере Спайка Ли. В честь премьеры картины в Каннах Nike подготовили кастомизированные Air Jordan 1, но не в классической версии, а в специальной, где привычная шнуровка заменена на молнию на лицевой стороне.

Кастомизированные Air Jordan

На 74-м Каннском фестивале Спайк появился в костюме Louis Vuitton в оттенке hot pink. Костюм с двубортным пиджаком режиссёр надел с кастомизированными «джорданами» (на одном язычке изображен сам Спайк, на другом — его герой из She's Gotta Have It, Марс Блэкмон), что в его мире всё равно что классические чёрные ботинки.

Nike Air Tailwind

Ещё в 70-х годах инженер аэрокосмической отрасли НАСА Фрэнк Руди работал над герметизацией плотных газов в резиновых мембранах, когда понял, что его изобретение можно использовать в качестве амортизатора для ног. Добавление «воздушной подушки» к подошве обуви уменьшит воздействие на суставы человека, и после длительной носки не будет чувства тяжести.

Идея Руди была отвергнута несколькими производителями обуви, пока он не принес её в Nike. Компания использовала технологию Фрэнка для создания первых кроссовок со скрытым баллоном Air Tailwind. Безусловно, такие кроссовки есть в коллекции Спайка Ли.

Он выбирает их для повседневной носки и для работы над фильмом, когда весь день нужно пробыть на ногах. Такая обувь в ретростиле привлекает внимание коллег и людей на улице, а Спайк любит быть в центре внимания.