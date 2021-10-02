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Топ-5 самых опасных упражнений в тренажёрном зале, какие тренировки могут повредить здоровью

Самые опасные упражнения, которых лучше избегать
Маргарита Зуева
Самые опасные упражнения
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Опытные бодибилдеры — о том, к чему может привести незнание правильной техники и неверный подбор веса.

Усиленные тренировки могут привести вас к желаемому результату, но если подходить к ним неосторожно, то можно серьёзно пострадать. А в таком случае никакой результат не обрадует.

Чтобы предостеречь вас от ошибок, делимся с вами самыми опасными упражнениями по мнению бодибилдеров.

<a href="https://www.instagram.com/a.u.nazarenko/">Александр Назаренко</a>
Александр Назаренко
учредитель Федерации бодибилдинга России

Большинство ошибок, которые приводят к травмам, допускаются из-за невнимательности и рассеянности.

Жим штанги лёжа вниз головой

В случае если вас придавит штангой и поблизости не окажется помощников, вы окажетесь в ловушке. Вам придётся скатывать штангу вниз через голову, а это чрезвычайно болезненно и травмоопасно.

Выход: выполнять упражнение только в присутствии страхующего напарника.

Фото: istockphoto.com

Приседания со штангой

В случае неправильного подбора веса тело может повести вперёд под весом штанги. Ноги могут просто не разогнуться под большой нагрузкой, и вы не подниметесь обратно. При попытках скинуть штангу мышцы так же можно повредить. Кроме того, при приседаниях со штангой внутрибрюшное давление сильно повышается, что может привести к появлению брюшной грыжи.

Выход: выполнять упражнение только в присутствии страхующего напарника и использовать пояс для тяжёлой атлетики.

<a href="https://www.instagram.com/denisgusev_com/?hl=ru">Денис Гусев</a>
Денис Гусев
участник международных соревнований по бодибилдингу

Для новичка любые упражнения со свободными весами опасны. Потому что у человека нет достаточной нервно-мышечной координации и знаний правильной техники выполнения.

Становая тяга с пола и тяга штанги в наклоне

Слишком большая нагрузка на опорно-двигательный аппарат, возникающая в момент отрыва снаряда от пола, может привести к травмам мышц, суставов и позвонков.

Выход: выполнять упражнения со стоек.

Фото: istockphoto.com

Наклон со штангой на спине

Как и становая тяга, это упражнение при неправильном выполнении и подборе веса может привести к защемлениям в позвоночнике, к травмам мышц и связок.

Выход: выполнять со страховкой напарника, строго придерживаясь правильной техники. Или же вовсе заменить на аналогичное упражнение.

<a href="https://www.instagram.com/lindoverstas/">Станислав Линдовер</a>
Станислав Линдовер
мастер спорта по бодибилдингу, чемпион Европы в категории классический бодибилдинг 180+

Приседания со штангой, становую тягу с пола, армейский жим и «С добрым утром» нужно выполнять идеально технически верно, вес должен выбираться максимально корректно. А если нет уверенности в необходимости того, чтобы эти упражнения были в вашем арсенале, их лучше убрать.

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Жим стоя («армейский жим»)

Когда человек выполняет армейский жим, его тело сильно отклоняется назад. Прогиб в пояснице, который при этом образуется, совершенно нефизиологичен и может привести к серьёзной травме.

Выход: исключить жим стоя из тренировочного плана.

<a href="https://www.instagram.com/sergey_yugai/?hl=ru">Сергей Югай</a>
Сергей Югай
фитнес-методист

Я стараюсь избегать упражнений, которые создают неестественные углы в работе суставов.

Фото: istockphoto.com

Жим и тяга за голову

При положении локтя, характерном для этого упражнения, попытка его опустить будет иметь очень плачевный итог. Суставная сумка в такой позе очень уязвима, и травма связок, их растяжение или разрыв вполне вероятны.

Выход: исключить тяги и жимы из-за головы из своих тренировок.

<a href="https://vk.com/lozhnikovteam">Виталий Ложников</a>
Виталий Ложников
чемпион по классическому бодибилдингу

Травмы имеют накопительный эффект. Если сегодня у вас ничего не болит, это не значит, что через два месяца у вас не будет проблем со связками и суставами.

Отжимания от брусьев

При выполнении упражнения спортсмен может раскачиваться. Рано или поздно это приведёт к тендиниту локтевого сустава.

Выход: выполнять упражнения строго вдоль вертикальной оси, избегая амплитудных раскачиваний.

Подробнее узнать обо всех нюансах этих упражнений вы можете из видео на «Чемпионате». Напишите в комментариях свой топ-5 опасных упражнений.

Источник: MuscleRussia.

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