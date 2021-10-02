Самые опасные упражнения, которых лучше избегать

Усиленные тренировки могут привести вас к желаемому результату, но если подходить к ним неосторожно, то можно серьёзно пострадать. А в таком случае никакой результат не обрадует.
Чтобы предостеречь вас от ошибок, делимся с вами самыми опасными упражнениями по мнению бодибилдеров.
Большинство ошибок, которые приводят к травмам, допускаются из-за невнимательности и рассеянности.
Жим штанги лёжа вниз головой
В случае если вас придавит штангой и поблизости не окажется помощников, вы окажетесь в ловушке. Вам придётся скатывать штангу вниз через голову, а это чрезвычайно болезненно и травмоопасно.
Выход: выполнять упражнение только в присутствии страхующего напарника.
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Приседания со штангой
В случае неправильного подбора веса тело может повести вперёд под весом штанги. Ноги могут просто не разогнуться под большой нагрузкой, и вы не подниметесь обратно. При попытках скинуть штангу мышцы так же можно повредить. Кроме того, при приседаниях со штангой внутрибрюшное давление сильно повышается, что может привести к появлению брюшной грыжи.
Выход: выполнять упражнение только в присутствии страхующего напарника и использовать пояс для тяжёлой атлетики.
Для новичка любые упражнения со свободными весами опасны. Потому что у человека нет достаточной нервно-мышечной координации и знаний правильной техники выполнения.
Становая тяга с пола и тяга штанги в наклоне
Слишком большая нагрузка на опорно-двигательный аппарат, возникающая в момент отрыва снаряда от пола, может привести к травмам мышц, суставов и позвонков.
Выход: выполнять упражнения со стоек.
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Наклон со штангой на спине
Как и становая тяга, это упражнение при неправильном выполнении и подборе веса может привести к защемлениям в позвоночнике, к травмам мышц и связок.
Выход: выполнять со страховкой напарника, строго придерживаясь правильной техники. Или же вовсе заменить на аналогичное упражнение.
Приседания со штангой, становую тягу с пола, армейский жим и «С добрым утром» нужно выполнять идеально технически верно, вес должен выбираться максимально корректно. А если нет уверенности в необходимости того, чтобы эти упражнения были в вашем арсенале, их лучше убрать.
Жим стоя («армейский жим»)
Когда человек выполняет армейский жим, его тело сильно отклоняется назад. Прогиб в пояснице, который при этом образуется, совершенно нефизиологичен и может привести к серьёзной травме.
Выход: исключить жим стоя из тренировочного плана.
Я стараюсь избегать упражнений, которые создают неестественные углы в работе суставов.
Фото: istockphoto.com
Жим и тяга за голову
При положении локтя, характерном для этого упражнения, попытка его опустить будет иметь очень плачевный итог. Суставная сумка в такой позе очень уязвима, и травма связок, их растяжение или разрыв вполне вероятны.
Выход: исключить тяги и жимы из-за головы из своих тренировок.
Травмы имеют накопительный эффект. Если сегодня у вас ничего не болит, это не значит, что через два месяца у вас не будет проблем со связками и суставами.
Отжимания от брусьев
При выполнении упражнения спортсмен может раскачиваться. Рано или поздно это приведёт к тендиниту локтевого сустава.
Выход: выполнять упражнения строго вдоль вертикальной оси, избегая амплитудных раскачиваний.
Подробнее узнать обо всех нюансах этих упражнений вы можете из видео на «Чемпионате». Напишите в комментариях свой топ-5 опасных упражнений.
Источник: MuscleRussia.