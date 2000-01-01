Что сделать сегодня, чтобы завтра стать лучше?
7 маленьких шагов к большой цели.
Выспаться
Не зря говорят, что утро мудренее вечера. Хороший сон восстанавливает нас не только физически, но и морально.
Выключить телефон
Да, в наше время это большая роскошь — позволить остаться наедине с собой. Но только так мы можем посвятить время себе.
Спланировать завтрашний день
Начать с малого, чтобы планирование вошло в привычку. Отличная привычка, которая поможет не только глобально, но и в быту.
Разобрать хлам
В гардеробе или в фотоплёнке главное — начать, эффект цепной реакции гарантирован.
Позвонить близким
Поговорить с родным человеком, который поддержит любое ваше начинание — одна из лучших мотиваций, чтобы довести дело до результата.
Визуализировать результат
Знать, куда ты двигаешься, — важно, но представлять себя с результатом в руках — не менее продуктивно. Вот так мы устроены.
Что сделать сегодня, чтобы завтра стать лучше?
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