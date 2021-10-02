Такая проблема на тренировках не редкость, особенно в холодное время года.

Из-за чего потеют ноги и как с этим бороться?

Почему потеют ноги? Что делать, если пахнут ноги?



Разбираемся вместе с врачом-терапевтом.

С наступлением осени вопрос о запахе от ног становится наиболее острым. Ведь эта напасть преследует не только спортсменов, но и обычных людей, которые вроде бы особо потеть и не планировали.

Марина Казакова практикующий врач-терапевт, пульмонолог Стоит различать общую потливость всего тела и локальную потливость ног.

Из-за чего могут потеть ноги?

Для начала разберёмся с причинами. Почему ноги так активно потеют и о чём это может говорить?

Если активное потоотделение в целом – не постоянная особенность вашего организма, а стало беспокоить только в последнее время, стоит обязательно обратиться к врачу. Чрезмерная потливость может быть тревожным звоночком — признаком серьёзных заболеваний, например, онкологии, лимфом или туберкулёза.

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Если же усиленно потеют только ноги, стоит обеспокоиться гормональным здоровьем, отмечает врач, и посетить эндокринолога. Повышенная потливость ног может быть симптомом:

поражения периферических сосудов;

проблем с щитовидной железой;

сахарного диабета;

заболевания надпочечников;

климакса у женщин.

Однако у потливости ног могут быть и более безобидные причины, например, ношение тесной обуви или обуви с плохой вентиляцией. А носки из искусственной ткани и вовсе могут привести к грибковому заболеванию. Об этом будет свидетельствовать сильный запах, особенно если грибком поражена не только кожа, но и ногти.

Как бороться с неприятным запахом ног?

Если вы уверены, что здоровье в норме, а запах всё равно никуда не уходит, следует уделить больше внимания собственной обуви. Её обязательно нужно проветривать после ношения. Желательно при этом вынимать стельку для большего эффекта просыхания, говорит врач.

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Помогают ли специальные средства для обуви?

По сути, любое такое средство представляет собой тальк в различных его проявлениях. Тальк — это абсорбент. Он абсолютно безвреден, и если с его помощью у вас получается решить проблему потливости, то вперёд!

Также можно пользоваться специальными ультрафиолетовыми лампами для дополнительного обеззараживания обуви. Помимо ламп, существуют и химические средства, которые выполняют ту же функцию, а именно — устранение бактерий. Однако лучшим средством против бактерий по-прежнему остаётся хорошая просушка обуви. Она лишает бактерий влажной, пригодной для обитания и размножения среды.