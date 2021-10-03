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Как похудеть быстро в домашних условиях, правильное питание для похудения без вреда для здоровья

Учёные придумали новый способ похудения. Что такое «метод 90 минут»?
Павел Ивакин Алия Нургалеева
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Метод 90 минут: новый способ похудения
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Надо всего-то немного изменить распорядок дня.
Можно ли похудеть, не меняя кардинально рацион? Как похудеть без вреда для здоровья?

Разбираемся вместе с врачом-диетологом, нутрициологом и фитнес-тренером.

Что будет, если сдвинуть время приёмов пищи всего на 90 минут? Учёные говорят, что такой нехитрый трюк поможет сбросить вес в два раза быстрее обычного. Проверим, действительно ли это так.

<a href="https://www.instagram.com/biovestin.official/">Павел Ивакин</a>
Павел Ивакин
врач-диетолог, сотрудник научного отдела НПК «Био-Веста»

Эффективность нового подхода в диетологии пока до конца не доказана.

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В чём заключается новый метод похудения?

«Метод 90 минут» — это простой способ сбросить лишние килограммы без ограничений в еде. По крайней мере, так заявляют учёные одного из самых инновационных университетов Великобритании, Кембриджа. Суть этого метода заключается в том, чтобы завтракать на 90 минут позже обычного времени, а ужинать — на 90 минут раньше. Проще говоря, это некая вариация периодического голодания, где уменьшается временное окно для приёма пищи.

Фото: unsplash.com/@inayali

Новый способ похудения попробовали 16 добровольцев, которых разделили на две группы. Первая питалась в определённое время, вторая придерживалась обычного режима питания. Выяснилось, что те, кто следовал «методу 90 минут», похудели быстрее. При этом исследователи отметили, что снижение массы тела было незначительным в обеих группах.

<a href="https://www.instagram.com/torshina_nutriciolog/">Валентина Торшина</a>
Валентина Торшина
семейный нутрициолог

В контрольной группе (придерживавшейся нового метода) процент жировой массы снизился больше, и это вполне объяснимо. Дело в том, что испытуемые не перекусывали вечером (как отмечено в тексте исследования). А что обычно выбирают пожевать перед телевизором? Чипсы, орешки и прочие жирные продукты. В целом, если избавиться от неправильных пищевых привычек и откровенно вредной еды в рационе, снизить вес и значительно улучшить состав тела получится независимо от времени приёмов пищи. Более того, любые радикальные ограничения могут вести к серьёзным нарушениям и ещё большему набору веса в будущем.

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Эффективен ли «метод 90 минут»?

Тренер отмечает, что этот метод сработает не для всех. Периоды голодания могут спровоцировать срыв, обнулив тем самым созданный калорийный дефицит. В процессе похудения важно помнить правило: количество потребляемой энергии должно быть меньше потраченной. В целом не существует универсальной для всех диеты — у каждого свои особенности, предпочтения и противопоказания.

<a href="https://www.instagram.com/vvv_vershinin/">Валерий Вершинин</a>
Валерий Вершинин
фитнес-тренер

Самая лучшая диета — та, которая работает для вас.

С этим мнением солидарен и врач-диетолог. Он отмечает, что эффективность нового подхода в диетологии пока до конца не доказана. Непонятно, насколько этот метод адекватен в плане онтогенеза — индивидуального развития организма. Дело вот в чём: ограниченное по времени питание подразумевает настройку циркадных ритмов, так называемых «часов» разных уровней в организме. Но адекватность такого подхода остается спорной. Тем более что полученные в ходе исследования данные противоречивы.

Павел: В ходе эксперимента с применением ограниченной по времени диеты снижение веса было связано с потерей активной клеточной массы организма — мышечной и белковой. Причём потери составили 30%, а это недопустимые значения. Такой эффект может привести лишь к увеличению жировой массы в организме, несмотря на снижение общей массы тела. Но, если соблюдать нормы белка в рационе и регулярно заниматься спортом, клеточная масса будет снижаться в допустимых пределах.

Фото: unsplash.com/@theblackrabbit

С другой стороны, как отмечает диетолог, участники, которые придерживались «метода 90 минут», непроизвольно снизили калораж своего рациона. При этом испытуемых не ограничивали в выборе еды и калорийности. И это очень серьёзный довод в пользу новой диеты.

А вы делаете большие перерывы между приёмами пищи? Попробовали бы такой способ?

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