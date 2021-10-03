6 секретов фигуры Мадонны в 63 года. Правила тренировок и питания дивы

Мадонне исполнилось 63 года – да, мы тоже не можем в это поверить! Ведь она может дать фору многим молодым девушкам. Какие тренировки и рацион поддерживают безупречную фигуру звезды? Вместе с экспертом разбираемся в секретах идеальной формы певицы.

Андрей Семешов нутрициолог, специалист по фитнес-подготовке Мадонна испробовала разные варианты. Очевидно, что тестировала многое, но в конце концов нашла именно то, что подходит конкретно ей для решения поставленных задач.

Железная дисциплина

Силе воли дивы позавидует любой атлет. Она проводит в спортивном зале ежедневно до пяти часов. Суперзвезда постоянно тестирует новые методики, которые применяются в сети фитнес-клубов, открытых ею несколько лет назад. Мадонна советует при любых обстоятельствах придерживаться режима дня.

На все ваши развлечения, тренировки, отдых, работу должно быть отведено точное количество времени. В фитнес-плане певицы много активностей: танцы, пилатес, сайклинг, карате, плавание, бег, езда на велосипеде, конный спорт, стретчинг и йога. Главное правило певицы: тренировку можно перенести, но нельзя отменить.

Разнообразие в тренировках

Мадонна уверена: спортом хочется заниматься, если он не превращается в рутину. Нет смысла ежедневно тягать железо в зале, если вам не хочется. Прислушивайтесь к организму: сегодня — растяжка, завтра — пробежка, в выходные — теннис в парке или длительная прогулка. Фитнес должен приносить удовольствие, а не надоедать или раздражать.

Личный тренер звезды Крейг Смит рассказывал о её увлечении круговыми тренировками, позволяющими сжигать на 30% больше калорий, чем при обычных занятиях, а его коллега по цеху Трейси Андерсон составила для Мадонны фитнес-программу, миксующую элементы танцев, фитнеса и бодибилдинга.

Помимо тренировок в зале, Мадонна продолжает плавать в бассейне, ездит на велосипеде или совершает конные прогулки. Стоит отметить, что необязательно покупать абонементы в разные фитнес-студии города — половину тренировок можно выполнять дома или на улице, главное — желание и креативный подход.

Вот лишь часть упражнений, которые может содержать базовый комплекс тренировок певицы:

приседания с бодибаром и вертикальным жимом;

наклон и отведение рук с бодибаром назад;

планка с поочерёдным подтягиванием ног к груди;

планка с поочерёдным поднятием ног;

зашагивания на степ-платформу.

Танцы — страсть дивы

Николь Винхоффер — профессиональная танцовщица и тренер Мадонны — составляет для певицы танцевальные миксы с элементами пилатеса, балета, силового тренинга и восточных единоборств.

Танцевальные тренировки певицы состоят из движений, которые максимально эффективны для сжигания жира. В зависимости от интенсивности за час танцевальной тренировки сжигается до 500 ккал. Это не только кардио, но и проработка силы, выносливости, гибкости и баланса — идеально для королевы поп-музыки.

Практика йоги

У певицы интенсивный ритм жизни, многочисленные турне, концерты и съёмки клипов, поэтому даже во время йоги она не может замедлиться. Мадонна выбирает не спокойную медитацию, а аштанга-йогу. Это динамичная разновидность практики — благодаря частым интенсивным движениям повышается температура тела, что способствует обильному потоотделению, улучшается гибкость, укрепляются мышцы и сухожилия.

Мадонна убеждена: йога — это фитнес для разума, тела и души.

Пилатес и стретчинг

Такие занятия улучшают гибкость, координацию и силу, а также укрепляют спину, что особенно важно для Мадонны как для танцора. Во время танцевальных номеров певица испытывает большую нагрузку на спину, а тренировки по пилатесу разгружают позвоночник и формируют правильную осанку.

Упражнения помогают тренировать глубокие мышцы тела, поддерживать идеальную форму живота. Это единственное время в сутках звезды, когда она может расслабиться. Подобные тренировки помогают певице легко садиться на шпагат и выполнять самые сложные акробатические номера.

Контроль питания

За всю свою жизнь Мадонна испробовала множество диет и систем питания. Она сидела то на одних грейпфрутах, то на супах, но всегда оставалась вегетарианкой. От мяса певица отказалась давно, заменяя его орехами, грибами, морепродуктами, бобовыми, злаковыми и прочими продуктами.

Также звезда не употребляет в пищу сладости — их она компенсирует фруктами. В питании певицы ещё много особенностей, но главное её правило — есть чаще, но меньшими порциями. Она никогда не ест, если не голодна. Пищу она пережёвывает долго и тщательно, чтобы не упустить момент насыщения.

Мадонна контролирует питьевой баланс и каждый день выпивает до трёх литров чистой воды. А изюминкой своей диеты считает всевозможные водоросли, богатые йодом и коллагеном.

Андрей Семешов нутрициолог, специалист по фитнес-подготовке Нет такого, что если есть 8 раз в день «воробьиными» порциями, то станешь выглядеть так же хорошо, как Мадонна. А если тот же объём еды уместишь в один приём пищи на ночь, то непременно растолстеешь. Нужно выбрать такой режим, придерживаться которого будет комфортно именно вам на длинной дистанции. А похудение — это не короткий спринт, это должна быть история, растянутая во времени. Лишний вес не набрался за месяц, поэтому точно такой же ошибкой будет его пытаться за месяц изжить. Я не говорю, что не получится — можно получить такой результат. Но потом будет быстрый и стремительный откат на прежние позиции, а то и с прибавкой.

