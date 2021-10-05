Обитель долгожителей: в каких местах мира люди живут дольше всего?

За последние 50 лет численность людей, которые отметили свой вековой юбилей, выросла в 25 раз.

Кто такие долгожители? Где живут люди, которым исполнилось больше 100 лет?



Отвечает эксперт по туризму.

В нашем мире есть немало мест, где живут долгожители. Эти люди видели уже несколько поколений в своих семьях и, несмотря на свой преклонный возраст, до сих пор остаются активными и позитивными. Конечно же, не всем удаётся дожить до 100 лет. Но есть на Земле несколько мест, где люди смогли прожить целый век, а может, даже и больше.

Анна Статва эксперт по туризму, кандидат географических наук Долгожителями считаются люди, отметившие свой вековой юбилей. Таких на нашей планете сейчас порядка 574 тыс. Подумать только, всего лишь за 50 лет их численность выросла в 25 раз.

Единственная закономерность, которую удалось установить, связана с возрастом матери. Чем она моложе, тем больше у вас шансов прожить более 100 лет. Общности в природно-климатических условиях также не обнаружено, однако все районы имеют благоприятную экологическую обстановку. Таким образом, долгожительство является ни чем иным, как следствием определённого образа жизни. Итак, приведём несколько примеров, связанных с конкретными географическими локациями.

Кстати, подробнее об этом можно прочесть в книге путешественника и исследователя Дэна Бюттнера «Голубые зоны: 9 правил долголетия от людей, которые живут дольше всех».

Окинава, Япония

Ни для кого не секрет, что японцы — главные долгожители. Стоит отметить, что эта нация славится рекордно низким процентом людей, страдающих ожирением. Всего лишь 3% против средних 22% по развитым странам. Всё дело в двух вещах — питании и физической активности. Основу рациона жителей Окинавы составляют овощи и водоросли. Созидательный труд для японцев — одна из главных жизненных ценностей. Даже в глубокой старости они продолжают работать, чаще всего возделывая свой сад и выращивая овощи. Ещё один японский секрет — икигай.

Икигай – философия, помогающая находить удовлетворение, радость и осознанность во всех делах каждый день и способствующая долголетию.

Можно сказать, что это — смысл жизни, то, что заставляет вас просыпаться по утрам, радует и вдохновляет.

Сардиния, Италия

Итальянцы, несомненно, знают толк в жизни, они любят вкусно поесть и выпить. Средиземноморская диета, подразумевающая определённые пищевые привычки, включает употребление полезного оливкового масла, овощей, бобовых, рыбы и молочных продуктов. Красное сухое вино выступает в роли антиоксиданта и подлежит умеренному ежедневному употреблению. Добавьте к этому регулярный физический труд и тесные социальные связи, а проще говоря, любовь к ближним и совместное времяпрепровождение. Вот вам и секрет долголетия по-итальянски!

Полуостров Никоя, Коста-Рика

Потомки индейцев много трудятся на свежем воздухе под лучами солнца, едят в основном кукурузу, бобовые и местные фрукты. Мясо употребляют довольно редко. Они считают, что главный смысл жизни состоит в том, чтобы чувствовать себя нужным и делать добро. Поэтому живут большими семьями и с радостью общаются с соседями.

Лома-Линда, Калифорния, США

Жители этого небольшого городка — люди глубоко верующие. Большинство из них вегетарианцы. Они едят фрукты, овощи, необработанные зерновые и орехи. Считают, что нужно обязательно много двигаться, например, совершать регулярные пешие прогулки. Но самое важное — видеть смысл жизни, сохранять бодрость духа и помогать другим людям. Поэтому здесь так популярны волонтёрство и взаимная поддержка.

Кавказ, Россия

Это место не упоминается в книге «Голубые зоны», но его долгожители на протяжении многих лет были объектом исследований советских учёных. Выводы, к которым они пришли, просты и понятны. Основу здоровья и продолжительной жизни составляют чистейший горный воздух, регулярные физические нагрузки (не занятия в спортзале, а сельскохозяйственный труд) в сочетании с отдыхом, здоровое питание, философское отношение к проблемам, отсутствие стресса. В основе рациона бездрожжевой хлеб, обилие зелени, овощей, фруктов и молочных продуктов. Значительно меньше мяса, из спиртного только домашнее вино. Главное — все продукты экологически чистые и самостоятельно произведённые.

Как стать долгожителем?

Универсального рецепта до сих пор не существует, однако приведённые выше примеры говорят о том, что важен образ жизни, который ведёт человек. Здоровое питание, физическая активность, постоянный труд, забота о ближних, осмысленность собственной жизни, а главное — ценностное отношение к ней. Можно сказать, что долго живут те, кому жизнь в радость, кто любит её во всех проявлениях.

Анна: Путешествия также могут продлить жизнь, ведь чаще всего в путь отправляются настоящие жизнелюбы. Те, кто открыт новому опыту и общению, кто хочет обнять мир и населяющих его людей. Чтобы приобщиться к образу жизни долгожителей и перенять от них те самые полезные привычки, стоит не просто посетить места. Попробуйте остановиться на какое-то время, перестаньте бежать, осядьте в определённом месте, прочувствуйте его, насладитесь моментом, проявите искренний интерес к людям. Если вы хотите замедлить бег времени и обрести свой собственный дзен, попробуйте медленный туризм.

Slow-туризм или медленный туризм — это противоположность массовому с его гонкой за посещение всех возможных достопримечательностей в стране, в которую вы приехали. Медленный туризм — это погружение в культуру, пребывание на одном месте, получение глубоких впечатлений, отсутствие спешки, общение с местными жителями. Созерцание, спокойствие, осмысление происходящего.