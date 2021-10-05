Обитель долгожителей: в каких местах мира люди живут дольше всего?

Отвечает эксперт по туризму.
В нашем мире есть немало мест, где живут долгожители. Эти люди видели уже несколько поколений в своих семьях и, несмотря на свой преклонный возраст, до сих пор остаются активными и позитивными. Конечно же, не всем удаётся дожить до 100 лет. Но есть на Земле несколько мест, где люди смогли прожить целый век, а может, даже и больше.
Долгожителями считаются люди, отметившие свой вековой юбилей. Таких на нашей планете сейчас порядка 574 тыс. Подумать только, всего лишь за 50 лет их численность выросла в 25 раз.
Единственная закономерность, которую удалось установить, связана с возрастом матери. Чем она моложе, тем больше у вас шансов прожить более 100 лет. Общности в природно-климатических условиях также не обнаружено, однако все районы имеют благоприятную экологическую обстановку. Таким образом, долгожительство является ни чем иным, как следствием определённого образа жизни. Итак, приведём несколько примеров, связанных с конкретными географическими локациями.
Кстати, подробнее об этом можно прочесть в книге путешественника и исследователя Дэна Бюттнера «Голубые зоны: 9 правил долголетия от людей, которые живут дольше всех».
Окинава, Япония
Ни для кого не секрет, что японцы — главные долгожители. Стоит отметить, что эта нация славится рекордно низким процентом людей, страдающих ожирением. Всего лишь 3% против средних 22% по развитым странам. Всё дело в двух вещах — питании и физической активности. Основу рациона жителей Окинавы составляют овощи и водоросли. Созидательный труд для японцев — одна из главных жизненных ценностей. Даже в глубокой старости они продолжают работать, чаще всего возделывая свой сад и выращивая овощи. Ещё один японский секрет — икигай.
Можно сказать, что это — смысл жизни, то, что заставляет вас просыпаться по утрам, радует и вдохновляет.
Сардиния, Италия
Итальянцы, несомненно, знают толк в жизни, они любят вкусно поесть и выпить. Средиземноморская диета, подразумевающая определённые пищевые привычки, включает употребление полезного оливкового масла, овощей, бобовых, рыбы и молочных продуктов. Красное сухое вино выступает в роли антиоксиданта и подлежит умеренному ежедневному употреблению. Добавьте к этому регулярный физический труд и тесные социальные связи, а проще говоря, любовь к ближним и совместное времяпрепровождение. Вот вам и секрет долголетия по-итальянски!
Полуостров Никоя, Коста-Рика
Потомки индейцев много трудятся на свежем воздухе под лучами солнца, едят в основном кукурузу, бобовые и местные фрукты. Мясо употребляют довольно редко. Они считают, что главный смысл жизни состоит в том, чтобы чувствовать себя нужным и делать добро. Поэтому живут большими семьями и с радостью общаются с соседями.
Лома-Линда, Калифорния, США
Жители этого небольшого городка — люди глубоко верующие. Большинство из них вегетарианцы. Они едят фрукты, овощи, необработанные зерновые и орехи. Считают, что нужно обязательно много двигаться, например, совершать регулярные пешие прогулки. Но самое важное — видеть смысл жизни, сохранять бодрость духа и помогать другим людям. Поэтому здесь так популярны волонтёрство и взаимная поддержка.
Кавказ, Россия
Это место не упоминается в книге «Голубые зоны», но его долгожители на протяжении многих лет были объектом исследований советских учёных. Выводы, к которым они пришли, просты и понятны. Основу здоровья и продолжительной жизни составляют чистейший горный воздух, регулярные физические нагрузки (не занятия в спортзале, а сельскохозяйственный труд) в сочетании с отдыхом, здоровое питание, философское отношение к проблемам, отсутствие стресса. В основе рациона бездрожжевой хлеб, обилие зелени, овощей, фруктов и молочных продуктов. Значительно меньше мяса, из спиртного только домашнее вино. Главное — все продукты экологически чистые и самостоятельно произведённые.
Как стать долгожителем?
Универсального рецепта до сих пор не существует, однако приведённые выше примеры говорят о том, что важен образ жизни, который ведёт человек. Здоровое питание, физическая активность, постоянный труд, забота о ближних, осмысленность собственной жизни, а главное — ценностное отношение к ней. Можно сказать, что долго живут те, кому жизнь в радость, кто любит её во всех проявлениях.
Анна: Путешествия также могут продлить жизнь, ведь чаще всего в путь отправляются настоящие жизнелюбы. Те, кто открыт новому опыту и общению, кто хочет обнять мир и населяющих его людей. Чтобы приобщиться к образу жизни долгожителей и перенять от них те самые полезные привычки, стоит не просто посетить места. Попробуйте остановиться на какое-то время, перестаньте бежать, осядьте в определённом месте, прочувствуйте его, насладитесь моментом, проявите искренний интерес к людям. Если вы хотите замедлить бег времени и обрести свой собственный дзен, попробуйте медленный туризм.