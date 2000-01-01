7 молодых мам в отличной форме
Некоторые стали выглядеть после родов даже лучше, чем до.
Рита Дакота
Рита не скрывает, что прийти в форму ей помогли работа с эндокринологом и липосакция, однако забота о себе проявляется и так тоже.
Кети Топурия
У певицы никогда не было проблем с лишним весом, однако, чтобы вернуться в форму после рождения первого ребенка, Кети прибегла к массажу и контролю питания.
Анна Хилькевич
Анна — мама двоих дочек и большая любительница активного отдыха. Её форма — не случайность, а результат большого тренировочного процесса и контроля питания.
Оксана Самойлова
Самая известная многодетная мама на просторах российского интернета является примером для подражания тысяч девушек и активно рассказывает, как приходит в форму после рождения четвёртого ребенка.
Ида Галич
Трудно не заметить как преобразилась Ида после рождения сына. Звезда часто делится с подписчиками своими шагами на пути принятия своего тела.
Нюша
Вернуться в форму после рождения дочери певице помогли увлечение танцами и осознанное питание.
Полина Гагарина
Во время карантина количество подписчиков Полины резко увеличилось, потому что певица активно делилась своими домашними тренировками. Тело Полины — результат большого труда.
7 молодых мам в отличной форме
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