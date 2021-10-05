Быстрая жиросжигающая тренировка за 17 минут

Такой комплекс упражнений поможет не только сбросить лишний вес, но и набрать мышечную массу.

Как тренироваться быстро и эффективно?



Отвечает фитнес-тренер.

Времени на полноценную тренировку в спортзале хватает редко, а быть красивым, молодым и энергичным хочется всегда. Просто включите в вашу жизнь несколько интенсивных интервальных тренировок в неделю. Особенность их в том, что вы работаете на максимум в определённом промежутке времени.

Егор Фукалов фитнес-тренер Такая тренировка – отличный выход для тех, кто хочет уложить активность во временной промежуток кофе-брейка.

В чём преимущества таких тренировок?

Улучшают работу сердечно-сосудистой системы.

Увеличивают общую выносливость.

Эффективно сжигают калории.

Увеличивают силовые показатели.

Сжигают жировую прослойку.

Экономят время.

Укрепляют кости и суставы.

Улучшают психоэмоциональное состояние.

В такие тренировки вовлекается всё тело. Поэтому вы не только худеете, но и набираете мышцы. Выполняйте упражнения в любое удобное время. Три важных правила — качественно разминайтесь, ешьте за 2-3 часа до тренировки, пейте воду.

Фото: istockphoto.com

Хотите улучшить результат?

Совет 1. 5 минут разминки перед занятиями мягко подготовят организм.



Совет 2. Работайте на максимум последние 15 секунд подхода в каждом упражнении.



Совет 3. Используйте таймер. Он позволит работать в специальном промежутке времени.



Совет 4. Увеличивайте сложность упражнений. Организм адаптируется к повторяющимся нагрузкам, и прогресс замедляется.



Совет 5. Если хотите сбросить несколько кг жира, то живите в дефиците калорий. Ваша цель – потратить больше, чем вы съели.

Жиросжигающие упражнения

Выполняйте по два круга. Каждый подход содержит два последовательных упражнения без отдыха.

Бег с высоким подниманием бедра + прыжки с разведением рук

Техника выполнения:

Упражнение 1

Из положения стоя взрывными движениями начинайте выносить колено вверх до параллели с землёй. Спина прямая.

Упражнение 2

Из положения стоя прыгните вверх и разведите руки и ноги в стороны.

Со вторым прыжком верните руки и ноги в исходное положение.

Плавно приземляйтесь на носки ног.

Выполняйте каждое упражнение по 45 секунд. Отдых между подходами 15 секунд.

Фото: istockphoto.com

Приседания с выпрыгиванием + скручивания на пресс

Техника выполнения:

Упражнение 1

Из положения стоя сделайте глубокий присед с прямой спиной.

Из нижней точки сделайте прыжок взрывным движением вверх и в сторону.

Приземлитесь на носки, одновременно сгибаясь в коленях.

Упражнение 2

Лягте на спину.

Ноги согнуты в коленях, руки перед собой.

На выдохе поднимайте верхнюю часть туловища, задерживаясь в верхнем положении на одну секунду.

На вдохе плавно опускайтесь вниз в течение двух секунд.

Выполняйте каждое упражнение по 45 секунд. Отдых между подходами 15 секунд.

Бёрпи + лодочка

Техника выполнения:

Упражнение 1

Из положения стоя сделайте глубокий присед.

Переход прыжком в планку.

Из планки прыжок в присед.

Выпрыгивание из приседа вверх.

Упражнение 2

Лягте на живот.

Руки и ноги выпрямите.

Поднимайте туловище и ноги одновременно вверх, задерживаясь в верхнем положении на одну секунду.

Выполняйте каждое упражнение по 45 секунд. Отдых между подходами 15 секунд.

Фото: istockphoto.com

Отжимания + выпады

Техника выполнения:

Упражнение 1

Держите корпус тела ровным. Распределите нагрузку на всю поверхность ладони и пальцев.

Опускайтесь до угла 90 градусов.

Мощно выдохните при подъёме в верхнюю точку.

Упражнение 2

С прямой спиной из положения стоя сделайте выпад вперёд одной ногой, сгибая её в коленном суставе.

Опуститесь до угла 90 градусов в колене.

Выталкивайте себя вверх правой ногой.

Повторите упражнение с левой ногой.

Выполняйте каждое упражнение по 45 секунд. Отдых между подходами 15 секунд.

Фото: istockphoto.com

Скалолаз + прыжки с задеванием носков

Техника выполнения:

Упражнение 1

Примите упор лёжа на прямых руках и выпрямленных ногах.

Руки находятся параллельно груди, чуть шире плеч.

Спину немного округляем, ягодицы и живот напряжены.

Поочерёдно выносим колено к груди и возвращаем в исходное положение.

Упражнение 2

Из положения стоя сделайте мощное выпрыгивание вверх.

В верхней точке прыжка руками дотроньтесь ног.

Приземлитесь на носки, слегка сгибаясь в коленях.

Выполняйте каждое упражнение по 45 секунд. Отдых между подходами 15 секунд.

Не перебарщивайте с едой, регулярно занимайтесь и двигайтесь как можно больше в течение дня. Вы будете удивлены результатами на второй месяц тренировок.