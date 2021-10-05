Быстрая жиросжигающая тренировка за 17 минут

Отвечает фитнес-тренер.
Времени на полноценную тренировку в спортзале хватает редко, а быть красивым, молодым и энергичным хочется всегда. Просто включите в вашу жизнь несколько интенсивных интервальных тренировок в неделю. Особенность их в том, что вы работаете на максимум в определённом промежутке времени.
Такая тренировка – отличный выход для тех, кто хочет уложить активность во временной промежуток кофе-брейка.
В чём преимущества таких тренировок?
- Улучшают работу сердечно-сосудистой системы.
- Увеличивают общую выносливость.
- Эффективно сжигают калории.
- Увеличивают силовые показатели.
- Сжигают жировую прослойку.
- Экономят время.
- Укрепляют кости и суставы.
- Улучшают психоэмоциональное состояние.
В такие тренировки вовлекается всё тело. Поэтому вы не только худеете, но и набираете мышцы. Выполняйте упражнения в любое удобное время. Три важных правила — качественно разминайтесь, ешьте за 2-3 часа до тренировки, пейте воду.
Фото: istockphoto.com
Хотите улучшить результат?
Совет 1. 5 минут разминки перед занятиями мягко подготовят организм.
Совет 2. Работайте на максимум последние 15 секунд подхода в каждом упражнении.
Совет 3. Используйте таймер. Он позволит работать в специальном промежутке времени.
Совет 4. Увеличивайте сложность упражнений. Организм адаптируется к повторяющимся нагрузкам, и прогресс замедляется.
Совет 5. Если хотите сбросить несколько кг жира, то живите в дефиците калорий. Ваша цель – потратить больше, чем вы съели.
Жиросжигающие упражнения
Выполняйте по два круга. Каждый подход содержит два последовательных упражнения без отдыха.
Бег с высоким подниманием бедра + прыжки с разведением рук
Техника выполнения:
Упражнение 1
- Из положения стоя взрывными движениями начинайте выносить колено вверх до параллели с землёй. Спина прямая.
Упражнение 2
- Из положения стоя прыгните вверх и разведите руки и ноги в стороны.
- Со вторым прыжком верните руки и ноги в исходное положение.
- Плавно приземляйтесь на носки ног.
Выполняйте каждое упражнение по 45 секунд. Отдых между подходами 15 секунд.
Фото: istockphoto.com
Приседания с выпрыгиванием + скручивания на пресс
Техника выполнения:
Упражнение 1
- Из положения стоя сделайте глубокий присед с прямой спиной.
- Из нижней точки сделайте прыжок взрывным движением вверх и в сторону.
- Приземлитесь на носки, одновременно сгибаясь в коленях.
Упражнение 2
- Лягте на спину.
- Ноги согнуты в коленях, руки перед собой.
- На выдохе поднимайте верхнюю часть туловища, задерживаясь в верхнем положении на одну секунду.
- На вдохе плавно опускайтесь вниз в течение двух секунд.
Выполняйте каждое упражнение по 45 секунд. Отдых между подходами 15 секунд.
Бёрпи + лодочка
Техника выполнения:
Упражнение 1
- Из положения стоя сделайте глубокий присед.
- Переход прыжком в планку.
- Из планки прыжок в присед.
- Выпрыгивание из приседа вверх.
Упражнение 2
- Лягте на живот.
- Руки и ноги выпрямите.
- Поднимайте туловище и ноги одновременно вверх, задерживаясь в верхнем положении на одну секунду.
Выполняйте каждое упражнение по 45 секунд. Отдых между подходами 15 секунд.
Фото: istockphoto.com
Отжимания + выпады
Техника выполнения:
Упражнение 1
- Держите корпус тела ровным. Распределите нагрузку на всю поверхность ладони и пальцев.
- Опускайтесь до угла 90 градусов.
- Мощно выдохните при подъёме в верхнюю точку.
Упражнение 2
- С прямой спиной из положения стоя сделайте выпад вперёд одной ногой, сгибая её в коленном суставе.
- Опуститесь до угла 90 градусов в колене.
- Выталкивайте себя вверх правой ногой.
- Повторите упражнение с левой ногой.
Выполняйте каждое упражнение по 45 секунд. Отдых между подходами 15 секунд.
Фото: istockphoto.com
Скалолаз + прыжки с задеванием носков
Техника выполнения:
Упражнение 1
- Примите упор лёжа на прямых руках и выпрямленных ногах.
- Руки находятся параллельно груди, чуть шире плеч.
- Спину немного округляем, ягодицы и живот напряжены.
- Поочерёдно выносим колено к груди и возвращаем в исходное положение.
Упражнение 2
- Из положения стоя сделайте мощное выпрыгивание вверх.
- В верхней точке прыжка руками дотроньтесь ног.
- Приземлитесь на носки, слегка сгибаясь в коленях.
Выполняйте каждое упражнение по 45 секунд. Отдых между подходами 15 секунд.
Не перебарщивайте с едой, регулярно занимайтесь и двигайтесь как можно больше в течение дня. Вы будете удивлены результатами на второй месяц тренировок.