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Быстрая жиросжигающая тренировка в домашних условиях на всё тело, комплекс упражнений на жиросжигание

Быстрая жиросжигающая тренировка за 17 минут
Егор Фукалов
Быстрая тренировка на жиросжигание
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Такой комплекс упражнений поможет не только сбросить лишний вес, но и набрать мышечную массу.
Как тренироваться быстро и эффективно?

Отвечает фитнес-тренер.

Времени на полноценную тренировку в спортзале хватает редко, а быть красивым, молодым и энергичным хочется всегда. Просто включите в вашу жизнь несколько интенсивных интервальных тренировок в неделю. Особенность их в том, что вы работаете на максимум в определённом промежутке времени.

<a href="https://www.instagram.com/egor_hodor/">Егор Фукалов</a>
Егор Фукалов
фитнес-тренер

Такая тренировка – отличный выход для тех, кто хочет уложить активность во временной промежуток кофе-брейка.

В чём преимущества таких тренировок?

  • Улучшают работу сердечно-сосудистой системы.
  • Увеличивают общую выносливость.
  • Эффективно сжигают калории.
  • Увеличивают силовые показатели.
  • Сжигают жировую прослойку.
  • Экономят время.
  • Укрепляют кости и суставы.
  • Улучшают психоэмоциональное состояние.

В такие тренировки вовлекается всё тело. Поэтому вы не только худеете, но и набираете мышцы. Выполняйте упражнения в любое удобное время. Три важных правила — качественно разминайтесь, ешьте за 2-3 часа до тренировки, пейте воду.

Фото: istockphoto.com

Хотите улучшить результат?

Совет 1. 5 минут разминки перед занятиями мягко подготовят организм.

Совет 2. Работайте на максимум последние 15 секунд подхода в каждом упражнении.

Совет 3. Используйте таймер. Он позволит работать в специальном промежутке времени.

Совет 4. Увеличивайте сложность упражнений. Организм адаптируется к повторяющимся нагрузкам, и прогресс замедляется.

Совет 5. Если хотите сбросить несколько кг жира, то живите в дефиците калорий. Ваша цель – потратить больше, чем вы съели.

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Жиросжигающие упражнения

Выполняйте по два круга. Каждый подход содержит два последовательных упражнения без отдыха.

Бег с высоким подниманием бедра + прыжки с разведением рук

Техника выполнения:

Упражнение 1

  • Из положения стоя взрывными движениями начинайте выносить колено вверх до параллели с землёй. Спина прямая.

Упражнение 2

  • Из положения стоя прыгните вверх и разведите руки и ноги в стороны.
  • Со вторым прыжком верните руки и ноги в исходное положение.
  • Плавно приземляйтесь на носки ног.

Выполняйте каждое упражнение по 45 секунд. Отдых между подходами 15 секунд.

Фото: istockphoto.com

Приседания с выпрыгиванием + скручивания на пресс

Техника выполнения:

Упражнение 1

  • Из положения стоя сделайте глубокий присед с прямой спиной.
  • Из нижней точки сделайте прыжок взрывным движением вверх и в сторону.
  • Приземлитесь на носки, одновременно сгибаясь в коленях.

Упражнение 2

  • Лягте на спину.
  • Ноги согнуты в коленях, руки перед собой.
  • На выдохе поднимайте верхнюю часть туловища, задерживаясь в верхнем положении на одну секунду.
  • На вдохе плавно опускайтесь вниз в течение двух секунд.

Выполняйте каждое упражнение по 45 секунд. Отдых между подходами 15 секунд.

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Бёрпи + лодочка

Техника выполнения:

Упражнение 1

  • Из положения стоя сделайте глубокий присед.
  • Переход прыжком в планку.
  • Из планки прыжок в присед.
  • Выпрыгивание из приседа вверх.

Упражнение 2

  • Лягте на живот.
  • Руки и ноги выпрямите.
  • Поднимайте туловище и ноги одновременно вверх, задерживаясь в верхнем положении на одну секунду.

Выполняйте каждое упражнение по 45 секунд. Отдых между подходами 15 секунд.

Фото: istockphoto.com

Отжимания + выпады

Техника выполнения:

Упражнение 1

  • Держите корпус тела ровным. Распределите нагрузку на всю поверхность ладони и пальцев.
  • Опускайтесь до угла 90 градусов.
  • Мощно выдохните при подъёме в верхнюю точку.

Упражнение 2

  • С прямой спиной из положения стоя сделайте выпад вперёд одной ногой, сгибая её в коленном суставе.
  • Опуститесь до угла 90 градусов в колене.
  • Выталкивайте себя вверх правой ногой.
  • Повторите упражнение с левой ногой.

Выполняйте каждое упражнение по 45 секунд. Отдых между подходами 15 секунд.

Фото: istockphoto.com

Скалолаз + прыжки с задеванием носков

Техника выполнения:

Упражнение 1

  • Примите упор лёжа на прямых руках и выпрямленных ногах.
  • Руки находятся параллельно груди, чуть шире плеч.
  • Спину немного округляем, ягодицы и живот напряжены.
  • Поочерёдно выносим колено к груди и возвращаем в исходное положение.

Упражнение 2

  • Из положения стоя сделайте мощное выпрыгивание вверх.
  • В верхней точке прыжка руками дотроньтесь ног.
  • Приземлитесь на носки, слегка сгибаясь в коленях.

Выполняйте каждое упражнение по 45 секунд. Отдых между подходами 15 секунд.

Не перебарщивайте с едой, регулярно занимайтесь и двигайтесь как можно больше в течение дня. Вы будете удивлены результатами на второй месяц тренировок.

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