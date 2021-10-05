Что произойдёт с организмом, если неделю не пить кофе?

Вреден ли кофе? Стоит ли отказываться от кофе?



Разбираемся вместе с нутрициологом.

Кофе уже давно стал неотъемлемой частью дня для большинства людей. Это может быть изящный утренний ритуал перед работой или вынужденная необходимость вечером, когда без кофе сконцентрироваться становится невозможно. Причин для его потребления множество. А вот стоит ли от него отказываться? И каковы будут последствия?

Лидия Квашнина член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью, ПП-кондитер Кофеин — это обман мозга, не имеющий ничего общего с отдыхом и борьбой с физической усталостью.

Не так давно блогер Сергей Йети провёл эксперимент и поделился своими результатами на YouTube. Он на неделю отказался от кофе, который давно стал привычной частью его рутины. Автор отмечает, что катастрофически сбитый режим сна постепенно начал приходить в норму во время эксперимента. На что ещё обратил внимание блогер?

Как кофеин влияет на сон?

Сергей: Я бы сказал, что остаточные эффекты кофеина действуют гораздо дольше, чем 2-4 часа. Приём 400 мг кофеина за шесть часов до сна способен значительно снизить качество последнего.

Фото: unsplash.com/@kfred

Кофе способен вполне существенно и негативно повлиять на восстановление организма в ночное время. Это происходит из-за того, что, принимая кофеин днём, вы снижаете уровень гормона, из которого потом получается гормон сна мелатонин. Поэтому после отказа от кофе блогер начал спать гораздо лучше.

Кофе даёт лишь иллюзию бодрости?

Так утверждает в своём видео экспериментатор. И с ним в этом полностью соглашается эксперт-нутрициолог.

Лидия: Кофеин не даёт энергию. Просто с его помощью мозг и тело продолжают бодрствовать, а вы при этом думаете, что не хотите спать и отдыхать, что впоследствии ведёт к серьёзным проблемам. Вы не спите, организм продолжает вырабатывать всё больше аденозина («молекулы усталости»), который всё это время накапливается в крови. Увеличивается выработка гормонов стресса, а мозг и внутренние органы переутомляются, поскольку своевременно не получают сигналов о необходимости отдохнуть и восстановиться.

В результате, когда заканчивается действие кофеина, вас сметает такая волна усталости, бороться с которой вы самостоятельно не можете. Остаётся только принять очередную дозу кофеина. Это порочный круг. Необходимо найти способ разорвать его, чтобы обеспечить организму качественный и здоровый сон.

Так и сделал блогер, и качество его сна действительно улучшилось в разы.

Кофеин повышает выносливость?

О том, действительно ли кофеиносодержащие напитки способны увеличить спортивную выносливость, до сих пор нет достоверной информации. Однако кофе абсолютно точно помогает устранить сонливость. А это значит, что человек способен провести на ногах лишние 2-3 часа.

Фото: unsplash.com/@kellysikkema

Автор видео же считает, что такая борьба с усталостью допустима только в экстренных случаях. Для восполнения энергетического баланса лучше дать организму действительно отдохнуть.

Как кофе влияет на метаболизм?

Лидия: С возрастом любому организму становится всё труднее перерабатывать кофеин. И именно поэтому пожилые люди больше подвержены нарушающему сон «кофеиновому эффекту».

Если же говорить об ускорении метаболизма с помощью кофе, тут тоже всё не так просто. Блогер приходит к выводу, что нарушение сна, к которому неизбежно приводит регулярный приём кофеина, как раз замедляет метаболизм. Так что обмен веществ или останется прежним, или и вовсе замедлится. Поэтому спортсменам стоит остерегаться БАДов с добавлением кофеина, отмечает автор видео.

Кофеин может быть полезен?

Да, но только в умеренных количествах. Кофе:

улучшает настроение;

обостряет работу органов чувств;

сокращает риск инсультов;

стимулирует активное кровообращение;

считается антидепрессантом натурального происхождения;

повышает умственную и физическую активность.

Фото: unsplash.com/@janayadasiuk

Выходит, кофе может таить в себе не только вред организму. Нужно лишь научиться правильно его пить и дозировать. Но, если вы уже не представляете свою жизнь без этого напитка и потребляете его едва ли не литрами, последуйте примеру блогера. Дайте своему организму передышку.

А как часто вы пьёте кофе?