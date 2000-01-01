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Сколько должны весить мужчины и женщины в своём возрасте?
Сколько должны весить мужчины и женщины в своём возрасте?
Конкретного ответа на этот вопрос нет. Но узнать примерный здоровый вес можно.
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20-29 лет
20-29 лет
Мужчины: 50,8 — 77,5 кг.
Женщины: 48,4 — 74,3 кг.
30-39 лет
30-39 лет
Мужчины: 55 — 80.8 кг.
Женщины: 52,3 — 79 кг.
40-49 лет
40-49 лет
Мужчины: 56,6 — 84,4 кг.
Женщины: 54,7 — 83,7 кг.
50-59 лет
50-59 лет
Мужчины: 56 — 83 кг.
Женщины: 53,2 — 79,4 кг.
60-69 лет
60-69 лет
Мужчины: 53,9 — 79,3 кг.
Женщины: 52,2 — 78 кг.
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