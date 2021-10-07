Какая еда замедляет работу мозга? 4 продукта, которыми не стоит злоупотреблять

От каких продуктов стоит отказаться, чтобы улучшить работу мозга?
От состояния головного мозга во многом зависит здоровье всего организма. Поэтому необходимо позаботиться о нём как можно раньше. Рассмотрим основные продукты, которые вредны для мозга и неравной системы в целом — по возможности их стоит исключить из рациона.
Трансжиры
В промышленности их получают, перерабатывая растительные жиры в твёрдые. В основном они содержатся:
- в фаст-фуде и еде быстрого приготовления: гамбургерах, картофеле фри, везде, где используется фритюр, в замороженных пиццах;
- в хлебобулочных изделиях: пирожных, пончиках, пирогах, маффинах и капкейках;
- в чипсах, майонезе, сладкой глазури, маргарине.
Фото: unsplash.com/@emsmith
Отдельно скажем про гидрогенизированные масла, которые также относятся к трансжирам. Это крайне губительный продукт не только для мозга, но и для сердца и сосудистой системы. Именно из-за него возрастает риск болезни Альцгеймера и деменции.
Сегодня 60 стран ввели запрет или ограничения на производство трансжиров. Россия пока не входит в этот список. Но российское законодательство обязывает производителей снижать количество трансжиров в масложировой продукции до 2%. Изначально этот показатель мог достигать 20%.
Сколько трансжиров безопасно употреблять в день? Для обычного человека это менее 1% от суточного потребления калорий, то есть 2-2,5 г в день, не больше.
Быстрые углеводы
Быстрые углеводы мгновенно поступают в кровь и сразу же трансформируются в энергию. Поэтому их ещё называют легкоусвояемыми. При этом уровень сахара в крови резко вырастает. Но организму нужно как-то утилизировать этот сахар, в связи с чем он начинает вырабатывать инсулин — гормон, который направляет эти калории либо на «закрытие» текущих нужд организма, либо в «жировые депо». Что происходит дальше?
Происходит резкий всплеск инсулина в крови, после которого приходят усталость, слабость и мнимое чувство голода. Поэтому быстрые углеводы приводят к быстрому ожирению. Кроме того, глюкоза, оставшаяся в крови после употребления быстрых углеводов, разрушает стенки сосудов. Там, где сосуд разрушен, может развиваться атеросклеротическая бляшка, из-за которой мозг перестаёт получать нужное количество питательных веществ и кислорода.
Фото: unsplash.com/@yirage
Все продукты, в которых есть сахар, содержат быстрые углеводы:
- сладкие кондитерские изделия: торты, пирожные, молочный шоколад;
- выпечка: белый хлеб, кексы, пироги, булочки;
- фрукты: абрикосы, персики, дыни, черешня;
- мороженое;
- мёд;
- соки из фруктов;
- газированные напитки;
- сладкий чай;
- алкоголь;
- шлифованный белый рис.
Соленья
Переизбыток соли в организме вызывает гипертонию (повышенное артериальное давление) и нарушает мозговое кровообращение. Связано это с тем, что, когда мы употребляем солёные продукты — огурцы, помидоры, солёные грибы, рыбу и колбасу — жидкость в организме задерживается и стенки сосудов начинают отекать. Это и вызывает замедление движения крови, что, в свою очередь, вызывает гипертонию.
Ароматизаторы и красители
Всё, что содержит в себе ароматизаторы, красители или какие-либо другие консерванты, вредно для мозга. Токсины, которые содержат продукты с красителями, ухудшают питание головного мозга. Всегда внимательно читайте состав продуктов — это поможет избежать употребления опасных веществ.
Самые популярные продукты, содержащие ароматизаторы и красители, — сладкая газировка, мармелад, колбаса, бульонные кубики, чипсы и сухарики, соусы и майонезы, плавленые сырки, замороженные полуфабрикаты и приправы.
Фото: unsplash.com/@belart84
Вредные продукты и вещества, описанные выше, могут спровоцировать ухудшение памяти, замедление работы и преждевременное старение головного мозга. Поэтому стоит внимательнее относиться к качеству потребляемой пищи.