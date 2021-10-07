Какая еда замедляет работу мозга? 4 продукта, которыми не стоит злоупотреблять

Они могут увеличить риск деменции и других возрастных изменений.

Елена Доронкина специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable От каких продуктов стоит отказаться, чтобы улучшить работу мозга?

От состояния головного мозга во многом зависит здоровье всего организма. Поэтому необходимо позаботиться о нём как можно раньше. Рассмотрим основные продукты, которые вредны для мозга и неравной системы в целом — по возможности их стоит исключить из рациона.

Трансжиры

В промышленности их получают, перерабатывая растительные жиры в твёрдые. В основном они содержатся:

в фаст-фуде и еде быстрого приготовления: гамбургерах, картофеле фри, везде, где используется фритюр, в замороженных пиццах;

в хлебобулочных изделиях: пирожных, пончиках, пирогах, маффинах и капкейках;

в чипсах, майонезе, сладкой глазури, маргарине.

Фото: unsplash.com/@emsmith

Отдельно скажем про гидрогенизированные масла, которые также относятся к трансжирам. Это крайне губительный продукт не только для мозга, но и для сердца и сосудистой системы. Именно из-за него возрастает риск болезни Альцгеймера и деменции.

Сегодня 60 стран ввели запрет или ограничения на производство трансжиров. Россия пока не входит в этот список. Но российское законодательство обязывает производителей снижать количество трансжиров в масложировой продукции до 2%. Изначально этот показатель мог достигать 20%.

Сколько трансжиров безопасно употреблять в день? Для обычного человека это менее 1% от суточного потребления калорий, то есть 2-2,5 г в день, не больше.

Быстрые углеводы

Быстрые углеводы мгновенно поступают в кровь и сразу же трансформируются в энергию. Поэтому их ещё называют легкоусвояемыми. При этом уровень сахара в крови резко вырастает. Но организму нужно как-то утилизировать этот сахар, в связи с чем он начинает вырабатывать инсулин — гормон, который направляет эти калории либо на «закрытие» текущих нужд организма, либо в «жировые депо». Что происходит дальше?

Происходит резкий всплеск инсулина в крови, после которого приходят усталость, слабость и мнимое чувство голода. Поэтому быстрые углеводы приводят к быстрому ожирению. Кроме того, глюкоза, оставшаяся в крови после употребления быстрых углеводов, разрушает стенки сосудов. Там, где сосуд разрушен, может развиваться атеросклеротическая бляшка, из-за которой мозг перестаёт получать нужное количество питательных веществ и кислорода.

Фото: unsplash.com/@yirage

Все продукты, в которых есть сахар, содержат быстрые углеводы:

сладкие кондитерские изделия: торты, пирожные, молочный шоколад;

выпечка: белый хлеб, кексы, пироги, булочки;

фрукты: абрикосы, персики, дыни, черешня;

мороженое;

мёд;

соки из фруктов;

газированные напитки;

сладкий чай;

алкоголь;

шлифованный белый рис.

Соленья

Переизбыток соли в организме вызывает гипертонию (повышенное артериальное давление) и нарушает мозговое кровообращение. Связано это с тем, что, когда мы употребляем солёные продукты — огурцы, помидоры, солёные грибы, рыбу и колбасу — жидкость в организме задерживается и стенки сосудов начинают отекать. Это и вызывает замедление движения крови, что, в свою очередь, вызывает гипертонию.

Ароматизаторы и красители

Всё, что содержит в себе ароматизаторы, красители или какие-либо другие консерванты, вредно для мозга. Токсины, которые содержат продукты с красителями, ухудшают питание головного мозга. Всегда внимательно читайте состав продуктов — это поможет избежать употребления опасных веществ.

Самые популярные продукты, содержащие ароматизаторы и красители, — сладкая газировка, мармелад, колбаса, бульонные кубики, чипсы и сухарики, соусы и майонезы, плавленые сырки, замороженные полуфабрикаты и приправы.

Фото: unsplash.com/@belart84

Вредные продукты и вещества, описанные выше, могут спровоцировать ухудшение памяти, замедление работы и преждевременное старение головного мозга. Поэтому стоит внимательнее относиться к качеству потребляемой пищи.