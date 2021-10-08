Почему не стоит отказываться от ужина ради фигуры?

Елена Доронкина специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable Можно ли похудеть, отказавшись от ужина? Чем вреден отказ от вечернего приёма пищи?

Решив худеть, многие в первую очередь отказываются от ужина. На первый взгляд, решение правильное. Ведь, наедаясь на ночь, мы часто жалеем об этом утром, потому что чувствуем себя перегруженными. Особенно если ужин сопровождался сладким десертом или чем-то вредным. Но замечали ли, вы как часто попытка исключить ужин заканчивается полным провалом и срывом? Начать легко, но сколько дней хватит физически здоровому человеку лишать себя одной из главных потребностей — еды? Может, дело вовсе не в силе воли, а в чём-то другом?

Что произойдёт, если отказаться от ужина?

На самом деле не зря говорят: надо прислушиваться к своему телу. После нескольких дней вечернего «воздержания» чувство голода усиливается в разы и пересиливает данное себе обещание. Но правда в том, что, действуя таким методом, организм, вместо того чтобы терять килограммы, начинает их набирать.

Как правило, задавшись целью похудеть, человек переходит на низкокалорийную диету с минимальным содержанием углеводов и соли, которые способствуют быстрому выведению жидкости из организма. Но он на 70% состоит из воды. Поэтому, когда уходит жидкость, кажется, что уходит и вес. Но как только вы вернётесь к привычному режиму питания, ждите обратно и килограммы.

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Те, кто отказываются от ужина на длительный срок, подтвердят, что ночью может возникнуть чувство дискомфорта, а сны не всегда снятся приятные. Наутро человек чувствует себя не выспавшимся, а уставшим. Связано это со стрессом, вызванным чувством голода. В том числе и потому, что триптофан – аминокислота, выбрасываемая после приёма пищи в кровь, — способствует выработке гормона счастья. Именно он помогает крепче спать, благоприятно действует на нервную систему и способствует более качественному сну.

Кроме того, ночью организм расходует примерно столько же энергии, сколько и днём: она нужна мозгу, сердцу, лёгким и другим органам. Если отказаться от ужина, замедляется метаболизм, меняется гормональный фон и уровень инсулина в крови. Кроме того, если во время сна вы испытываете чувство голода, которое намеренно создали, мозг даёт команду не расходовать запасы жира, а накапливать его. Заканчивается это тем, что вместо похудения вы быстро набираете вес.

Так, пренебрегать ужином не стоит. Лучше отдайте предпочтение низкокалорийным продуктам и заменяйте вредные блюда на полезные. Например, рис или картофель замените на батат на пару, кетчуп — на томатную пасту, колбасу — на мясо индейки, пюре можно сделать из брокколи, а если без хлеба вы жить не можете, то берите цельнозерновой.

Как похудеть, не отказываясь от вечернего приёма пищи?

Старайтесь внимательнее относиться к тому, что вы едите. Определённо стоит отказаться от фастфуда, сладкого, жареной и жирной еды, макарон, пельменей и соусов. Отдайте предпочтение тушёным овощам, курице или рыбе, нежирным сортам мяса, а также кашам. Главное правило — не переедать.

Чтобы сбросить вес, не нужно лишать себя ужина. Лучше начните контролировать своё питание и считайте калории. Сбалансированное питание и занятия спортом быстрее помогут избавиться от нежеланных килограммов. Не переедайте, не торопитесь в выборе еды, подходите более осознанно к тому, чем планируете насытить организм.

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Снижение калорий за счёт отказа от ужина — не самое разумное решение. Лучше есть меньше во время всех трёх приёмов пищи, чем исключать один из них. Так вы будете контролировать количество потребляемых калорий и выстроите сбалансированный и правильный режим питания. Резкий отказ от ужина приведёт к:

внезапно обострившемуся чувству голода;

плохому настроению;

ухудшению самочувствия;

последующему набору веса.

Совершенно нетрудно правильно питаться три раза в день. Один из основных приёмов пищи — это обед. Качественный обед должен включать в себя разнообразные полезные и сытные ингредиенты, в том числе витамины и белки.

Не наедайтесь до состояния, когда не можете встать из-за стола, контролируйте качество и количество потребляемой еды.