Спортивный люкс — какие новые коллекции вышли в последнее время?

Беговая дорожка от Dior и ещё много интересного.

В период пандемии многие люксовые бренды понесли большие потери из-за отсутствия в продаже вещей, которые подходили бы для ежедневной носки. Поэтому сейчас они навёрстывают упущенное и выпускают спортивную одежду для тренировок, которая при этом подходила бы для комбинирования с одеждой другого стиля.

Также марки премиум-сегмента стали разрабатывать инвентарь для занятий фитнесом, сотрудничая с компаниями, которые уже много лет на этом специализируются. Рассказываем об этих новинках подробнее.

Спортивный инвентарь Dior

Dior совместно с компанией Technogym, которая специализируется на производстве оборудования для фитнеса, представили коллекцию дизайнерского спортивного снаряжения. Продажи начнутся в январе 2022 года, но уже известно, что будет входить в коллекцию: беговая дорожка, мячи для тренировок, силовая скамейка и полный набор гантелей с брендингом Dior разного веса.

Подготовка спортивного инвентаря была придумана не просто так. В том же 2022 году бренд запустит свою линейку одежды для спорта, которая была разработана креативным директором Dior Марией Грацией Кьюри.

Плетёные кроссовки Valentino

Valentino представил коллекцию мужских кроссовок с плетёным верхом, выполненным с использованием техники макраме и вязания кроше. Впервые модники увидели их в рамках парижской Недели моды на презентации весенне-летней коллекции.

Детали для каждой пары изготавливались итальянскими мастерами вручную в течение 10 часов. Купить кроссовки можно в нескольких расцветках: бордово-оранжевой, серо-жёлтой, полностью чёрной и серой.

Фитнес-коллекция Hermes

В этом сезоне Hermes порадовал любителей фитнеса новой коллекцией, в которую вошли комплекты из спортивных брюк и шортов-бермудов, базовых футболок и топов с вырезом на спине в обширной цветовой гамме: яркий красный, тёмно-синий, фисташковый, приглушённо-оранжевый и белый.

Представлены также кожаные перчатки для занятий боксом и белые кеды со вставками, которые сочетаются по цвету со спортивной формой. Модели в этом проморолике показывают гимнастические трюки и демонстрируют на руках браслеты марки, доказывая тем самым, что спорт может найти место в высокой моде.

Новая осенне-зимняя коллекция Prada

Новая спортивная коллекция Prada Linea Rossa была представлена широкой публике в кампании Beyond the Line («За чертой»), которую снял знаменитый фотограф Хьюго Комте. Концепция линейки описывается как «приглашение пересечь черту и расширить границы возможного».

В коллекции представлены облегающие лонгсливы с воротником на молнии, леггинсы, короткие пуховики, жилеты и массивные ботинки. Ключевыми цветами Prada этой зимы станут белый, серый и чёрный.