Быть стройной — реальное желание или навязанные стандарты?

Разбираемся, действительно ли нам нравится быть как люди с обложек и фотографий в «Инстаграме».

О том, как разобраться в своих истинных желаниях, рассказывает гендерный психолог.

Стремление похудеть для многих людей превращается в настоящую гонку и ловушку. В попытке сбросить лишний вес люди бросаются во все тяжкие, но часто не получают видимого результата и впадают в депрессию. Разумеется, заботиться о здоровье необходимо, а лишний вес ещё никому не шёл на пользу.

Анна Шилько гендерный психолог, мастер нейролингвистического программирования Отличить реальное желание стать стройным человеком от шума чужих приоритетов и кем-то навязанных стандартов можно.

Думать о здоровье

Желание быть стройной или стремление быть такой, как надо? В ответе на этот вопрос грань очень размыта. Поэтому лучше формулировать так: «Хочу быть здоровой». Это звучит понятнее и логичнее. Ведь здоровое тело энергичное, стройное, подтянутое.

Фото: unsplash.com/@olenka_kotyk

Если говорить проще, то красивая, стройная фигура становится следствием здорового образа жизни. И вот когда человек худеет для себя, для хорошего самочувствия, исходя из любви к себе — это потрясающая мотивация.

Так проблемы не решатся

Но на деле часто людьми движет желание соответствовать чьим-то стандартам, преследуется цель понравиться кому-либо, повысить самооценку. Но этот путь ложный. Потому что даже при достижении идеальных форм проблемы с самооценкой не решатся, так же как и проблемы в отношениях.

Фото: unsplash.com/@emilianovittoriosi

Поймите, если вторая половина говорит: «Тебе бы похудеть, тогда у нас точно всё наладится» — это чёткий сигнал к тому, что ничего не наладится. Не нужно верить в эту «сказку». Разлады в семье или угасание страсти не происходят из-за лишних килограммов. Это выдумка.

Ментальные и телесные связи

Но часто люди идут на всё, чтобы соответствовать чьим-то стандартам, «вернуть любовь». Они пьют сомнительные таблетки, сидят на жёстких диетах, ограничиваясь 1000 калорий в день, буквально убиваются в спортзале. Но тело этому сопротивляется, сознание поднимает бунт. Человеческий организм – это система. Обмануть её сложнее, чем кажется. И когда работа над фигурой – это просто-напросто истязание, тело начинает протестовать. Ведь телесная и ментальная связи очень тесны.

Фото: unsplash.com/@olenka_kotyk

В какой-то момент вес перестаёт уходить, появляется чувство усталости, опустошённости. Часто происходят пищевые срывы, а из-за них появляется чувство вины, которое возвращает на круги своя апатию и низкую самооценку. И, конечно, страдает здоровье. Можно ли говорить о любви к себе в таком случае? Конечно, нет.

Что делать?

Поэтому очень важно откровенно отвечать себе на вопросы:

«Я хочу похудеть»?

«Я действительно полюблю себя в новом теле»?

«Я это делаю для кого-то или для себя»?

И вот если на эти вопросы даны отрицательные ответы и человек осознаёт, что худеет для кого угодно, но не для себя – тогда здесь нужно заниматься проработкой самооценки и системы ценностей. Это единственный эмоционально и физически здоровый путь. Именно пойдя по нему, можно прийти к стабильным результатам в виде потери лишнего веса, обретения новой формы и хорошего самочувствия.

Фото: unsplash.com/@yuli_superson

Здоровый образ жизни – это то, что практикуется на постоянной основе, доставляет комфорт. Это не временная мера, это вектор движения. Не нужно обманывать себя, нужно разобраться в себе и поработать над своей системой ценностей.