Быть стройной — реальное желание или навязанные стандарты?

О том, как разобраться в своих истинных желаниях, рассказывает гендерный психолог.
Стремление похудеть для многих людей превращается в настоящую гонку и ловушку. В попытке сбросить лишний вес люди бросаются во все тяжкие, но часто не получают видимого результата и впадают в депрессию. Разумеется, заботиться о здоровье необходимо, а лишний вес ещё никому не шёл на пользу.
гендерный психолог, мастер нейролингвистического программирования
Отличить реальное желание стать стройным человеком от шума чужих приоритетов и кем-то навязанных стандартов можно.
Думать о здоровье
Желание быть стройной или стремление быть такой, как надо? В ответе на этот вопрос грань очень размыта. Поэтому лучше формулировать так: «Хочу быть здоровой». Это звучит понятнее и логичнее. Ведь здоровое тело энергичное, стройное, подтянутое.
Фото: unsplash.com/@olenka_kotyk
Если говорить проще, то красивая, стройная фигура становится следствием здорового образа жизни. И вот когда человек худеет для себя, для хорошего самочувствия, исходя из любви к себе — это потрясающая мотивация.
Так проблемы не решатся
Но на деле часто людьми движет желание соответствовать чьим-то стандартам, преследуется цель понравиться кому-либо, повысить самооценку. Но этот путь ложный. Потому что даже при достижении идеальных форм проблемы с самооценкой не решатся, так же как и проблемы в отношениях.
Фото: unsplash.com/@emilianovittoriosi
Поймите, если вторая половина говорит: «Тебе бы похудеть, тогда у нас точно всё наладится» — это чёткий сигнал к тому, что ничего не наладится. Не нужно верить в эту «сказку». Разлады в семье или угасание страсти не происходят из-за лишних килограммов. Это выдумка.
Ментальные и телесные связи
Но часто люди идут на всё, чтобы соответствовать чьим-то стандартам, «вернуть любовь». Они пьют сомнительные таблетки, сидят на жёстких диетах, ограничиваясь 1000 калорий в день, буквально убиваются в спортзале. Но тело этому сопротивляется, сознание поднимает бунт. Человеческий организм – это система. Обмануть её сложнее, чем кажется. И когда работа над фигурой – это просто-напросто истязание, тело начинает протестовать. Ведь телесная и ментальная связи очень тесны.
Фото: unsplash.com/@olenka_kotyk
В какой-то момент вес перестаёт уходить, появляется чувство усталости, опустошённости. Часто происходят пищевые срывы, а из-за них появляется чувство вины, которое возвращает на круги своя апатию и низкую самооценку. И, конечно, страдает здоровье. Можно ли говорить о любви к себе в таком случае? Конечно, нет.
Что делать?
Поэтому очень важно откровенно отвечать себе на вопросы:
- «Я хочу похудеть»?
- «Я действительно полюблю себя в новом теле»?
- «Я это делаю для кого-то или для себя»?
И вот если на эти вопросы даны отрицательные ответы и человек осознаёт, что худеет для кого угодно, но не для себя – тогда здесь нужно заниматься проработкой самооценки и системы ценностей. Это единственный эмоционально и физически здоровый путь. Именно пойдя по нему, можно прийти к стабильным результатам в виде потери лишнего веса, обретения новой формы и хорошего самочувствия.
Фото: unsplash.com/@yuli_superson
Здоровый образ жизни – это то, что практикуется на постоянной основе, доставляет комфорт. Это не временная мера, это вектор движения. Не нужно обманывать себя, нужно разобраться в себе и поработать над своей системой ценностей.