Если вы много тренируетесь, но кубиков по-прежнему не видно, есть решение.

Избавляемся от складок на животе всего за 3 минуты в день

Как убрать висящий живот? Какое упражнение поможет сделать пресс рельефнее?



Отвечает кроссфит-атлет.

Нередко, пытаясь достичь красивого тела с эффектным рельефным прессом, мы сталкиваемся с трудностями. Мышцы растут, но кубиков по-прежнему не видно. Всему виной большое количество подкожного жира, который скапливается на животе. Избавиться от него можно легко с помощью одного упражнения.

Андрей Москвин кроссфит-атлет Вакуум – очень эффективное упражнение для мышц пресса. Его хорошо делать по утрам и натощак. Не переусердствуйте с этим: для новичков будет достаточно 3-5 минут практики, позже это время можно постепенно увеличивать.

Почему образуется висящий живот и чем он опасен?

Когда человек не следит за своей осанкой, у него образуется и усиливается лордоз (искривление позвоночника с изгибом вперёд). Из-за этого мышцы живота постоянно расслаблены, и со временем они всё больше и больше растягиваются. Это усиливает нагрузку на позвоночный столб, из-за чего потом возникают проблемы со спиной и внутренними органами.

Фото: istockphoto.com

Чем полезен вакуум?

Он хорошо прорабатывает внутренние мышцы кора, задействует поперечную мышцу живота, которая регулирует внутрибрюшное давление. Если делать это упражнение регулярно, можно частично выровнять позвоночник. Кроме того, вакуум массирует внутренние органы, что впоследствии поможет избежать многих хронических заболеваний.

Техника выполнения:

Делаем два глубоких вдоха и два глубоких выдоха.

На втором выдохе полностью выдыхаем из себя весь имеющийся воздух.

Втягиваем живот настолько, насколько это возможно.

Упираемся руками в бёдра.

Воздух по прежнему не вдыхаем.

Стоим в таком положении на протяжении 10-12 секунд.

Выполняем в течение минуты два-три таких цикла.

Чтобы достичь максимального результата, упражнение нужно делать каждый день хотя бы в течение месяца, чтобы увидеть эффект. Его можно выполнять в любой удобной для вас позе: стоя, на четвереньках или с упором на стену. Не пугайтесь, если сразу у вас не будет получаться, это нормально. Любую технику можно изучить и практиковать до идеала. Привычка к занятию начнёт приносить свои плоды, и красивый рельеф пресса будет лишь вопросом времени и вашего упорства.

Подробное выполнение этого упражнения и комментарии Андрея Москвина смотрите в видео на «Чемпионате».

Источник: MuscleRussia.