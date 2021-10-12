У популярного напитка есть несколько побочных эффектов — стоит обратить на них внимание.

Чем полезна комбуча и можно ли её пить каждый день?

Лидия Квашнина нутрициолог Чем комбуча отличается от чайного гриба? Можно ли пить её каждый день?

Комбуча и чайный гриб — это одно и тоже название напитка, получившегося в результате симбиоза дрожжевого гриба с бактериями родом из Китая. Точный состав чайного гриба неизвестен, так как он может быть разным. Чайным грибом напиток называли в Советском Союзе, и он был почти в каждом доме. Сейчас идёт новая волна популярности, причём пришла она с Запада, а не с родины напитка. К сожалению, часто то, что есть на полках магазинов, — всего лишь способ продать не совсем полезный напиток, используя слабость людей к трендам.

Чем полезна комбуча?

Исследования по влиянию комбучи на организм человека не проводились — только на животных. Поэтому расскажем о пользе и вреде на их основе.

Напиток на основе чайного гриба богат питательными веществами и витаминами, прежде всего группы В, что неудивительно, так как в составе есть пищевые дрожжи.

Комбуча — источник пробиотиков и относится к ферментированным продуктам, которые действительно очень полезны для организма. Пробиотики в составе помогают поддерживать здоровую микрофлору кишечника, тем самым укрепляя иммунитет и помогая переваривать пищу.

Фото: unsplash.com/@danjoso

Также чайный гриб — это антиоксидант, который защищает печень. Прежде всего это утверждение относится к разновидности напитка на основе зелёного чая.

«Чайный квас» (ещё одно название комбучи) оказывает противобактериальное действие за счёт содержащейся в нём уксусной кислоты — она образуется в процессе брожения. Есть исследования, утверждающие, что комбуча угнетает жизнедеятельность золотистого стафилококка и других подобных бактерий.

Кроме того, комбуча снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Она способствует снижению концентрации «вредного» холестерина и вызывает повышение «полезного» в крови. Это уменьшает риск многих болезней.

Чайный гриб снижает риск развития сахарного диабета II типа: он замедляет расщепление и всасывание углеводов из просвета кишечника. Также напиток (особенно на основе зелёного чая) предотвращает развитие рака, поскольку способен тормозить рост раковых клеток.

Наконец, комбуча поддерживает здоровье пищеварительной системы, поскольку в её состав входят ценные аминокислоты, ферменты и пробиотики.

Чем может быть опасен чайный гриб?

Вред, который можно нанести организму при приёме комбучи:

аллергия;

поражение печени с синдромом желтухи;

расстройство желудочно-кишечного тракта: повышенное газообразование, тошнота и рвота;

головные и мышечные (в области шеи) боли;

ухудшение здоровья зубов из-за кислот в составе (лучше прополоскать рот обычной водой после напитка);

лактоацидоз — сопутствующее заболевание при сахарном диабете II типа (возможен при длительном систематическом употреблении напитка).

Фото: istockphoto.com

Кроме того, чайный гриб не сочетается с отдельными лекарствами, например, с некоторыми противовоспалительными препаратами, антибиотиками и наркотическими обезболивающими.

Можно ли пить комбучу каждый день?

Комбучу рекомендуется употреблять отдельно от еды. Лучше за 1-3 часа до приёма пищи или через 1-1,5 часа после. Рекомендуемая порция — 200-300 мл напитка 2-3 раза в сутки.

Длительность приёма должна составлять от одной до двух недель. Если же пить чай регулярно, можно спровоцировать побочные реакции. Детям и вовсе не рекомендуется пить этот напиток.