Какие продукты вызывают зависимость? Выражение «шоколадный пьяница» появилось неспроста

От каких продуктов может появиться зависимость?



Разбираемся вместе со специалистом по питанию.

Когда кто-то говорит, что не может жить без сладкого, то, скорее всего, не лукавит. Пристрастие к определённым продуктам действительно существует. Наглядный тому пример — эпизод «Лечебный жареный цыплёнок» из мультсериала «Южный парк», где любовь к фастфуду описывается как наркотическая зависимость. Один из главных героев готов доехать до другого штата и даже совершить преступление, лишь бы съесть ещё одну порцию крылышек в панировке. Чем не показатель ломки?

Елена Доронкина специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable Некоторые продукты вызывают в мозге эффект удовольствия, который хочется получать снова и снова.

Что говорят учёные?

Ещё 10 лет назад учёные сказали бы, что пищевая зависимость — это миф. Но сейчас пристрастие к еде уверенно относят к расстройству пищевого поведения. И тому есть объяснение: некоторые вещества в составе пищи могут вызывать зависимость. Они содержатся преимущественно в обработанных продуктах вроде пиццы, шоколада и газированных напитков. Здесь есть логика: например, виноград сам по себе не вызывает зависимости, но из него делают вино, которое мало кого оставляет равнодушным. Ещё один пример — безобидный мак, из которого получают сильнодействующее наркотическое вещество, опиум.

Фото: unsplash.com/@vincefleming

Кроме того, в обработанной пище, как правило, много жира, сахара, соли, сочетание которых редко встречается в натуральной еде. Комбинацию всех трёх в продукте можно сравнить с бомбой замедленного действия. Она стимулирует центры удовольствия в мозге, постепенно вызывая привыкание. Поэтому проще всего «подсесть» на пищу с высокой степенью обработки, скоростью всасывания в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) и содержанием жиров и углеводов.

Разберём, например, пиццу: кроме рафинированных углеводов (белая мука и сахар), в ней нет ничего полезного — клетчатка и белок при обработке чаще всего разрушаются. Это, в свою очередь, увеличивает скорость расщепления вредных веществ в организме и вызывает привыкание. То есть чем быстрее переваривается пища, тем больше человек на неё «подсаживается». Учёные даже составили список таких продуктов. В него вошли: шоколад, мороженое, пицца, печенье, пицца, чизбургер, чипсы, бекон, жареная курица, орехи, яйца, банан, коричневый рис, огурцы, брокколи и даже вода. Полный список можно посмотреть здесь.

Елена: Зависимость от еды формируется на уровне мозга, и мы её только поддерживаем, сами того не замечая. То есть человек даже не может сказать себе «стоп» — настолько его тянет к этим продуктам. Дело не только в химических добавках и консервантах, которые содержатся во всей вредной еде, но и в том, что сам вкус вредной еды способствует перееданию.

Какие продукты вызывают зависимость?

Среди продуктов, которые вызывают наибольшее привыкание, учёные выделяют следующие.

Паста

Содержит углеводы, которые повышают уровень триптофана в мозге — незаменимой кислоты, которая увеличивает уровень серотонина (гормона радости). Этот гормон дарит чувство удовлетворения, и человек стремится воспроизводить его снова и снова с помощью пищи.

Фото: unsplash.com/@jcattipoe

Торты

Как правило, содержат очень мало питательной пользы и вызывают привыкание, поскольку провоцируют выброс дофамина (также гормона радости). Плюс сахар высвобождает опиоиды — вещества, которые участвуют в формировании зависимости.

Чипсы

Это чистый микс соли и жира. Его действие на мозг учёные сравнивают с эффектом от наркотиков. Соль стимулирует опиатные и дофаминовые рецепторы: воздействует на центр удовольствия, и человек испытывает наслаждение.

Елена: Во все чипсы добавляют усилители вкуса: бекон, сыр, лук, креветки. Они активируют центр удовольствия в мозге и вызывают привыкание. Это схоже с тем, что ощущают алкоголики при виде вина или водки. Вы замечали, что практически невозможно съесть только половину пачки чипсов?

Шоколад

Вызывает привыкание не только на эмоциональном уровне, но и на физическом. Биологически активные компоненты в его составе провоцируют психологические и нейрохимические изменения в головном мозге.

Елена: Шоколад содержит анандамид («ананда» в переводе с санскрита — «идеальное счастье»). Это добавка, вызывающая выработку эндорфинов, «гормонов счастья». Более того, в нём содержится «гормон хорошего настроения» — серотонин. Привыкание к шоколаду может привести к болезням с сосудами и сахарному диабету.

Мороженое

Считается, что на этот продукт «подсесть» проще всего, поскольку в нём содержится огромное количество жира и сахара. Тяга к нему даже подкреплена научными фактами. Исследования показали, что продукт способен перепрограммировать мозг так, чтобы он не отзывался на здоровые аналоги.

Белый хлеб

Содержит быстрые углеводы, которые мало чем отличаются от сахара. Они быстро расщепляются до более простой формы — глюкозы. Кроме того, в пшенице есть белок глиадин, разжигающий аппетит. А вот менее обработанные углеводы, которые есть в цельнозерновом хлебе, дольше расщепляются в организме и наносят меньше вреда.

Фото: unsplash.com/@sergich

Сыр

В его составе есть казоморфины, известные своим опиоидным эффектом. Вещество вызывает такую сильную зависимость, что даже день без этого продукта провоцирует ломку. А ещё сыр — это источник жира, натрия и сахара. Такая комбинация трёх вредных веществ вызывает пристрастие практически моментально.

Елена: Все сыры содержат казеин (белок, который образуется при створаживании молока). Казеин высвобождает опиаты, оказывающие почти наркотическое воздействие на мозг. И есть сыр хочется снова и снова. Но чрезмерное употребление продукта может привести к проблемам с сердцем и повысить артериальное давление.

Колбаса

Содержит вызывающие привыкание животные жиры и химические компоненты, крахмал, соль, пальмовое масло и стабилизаторы. Если есть колбасу каждый день, это может не только стать пагубной привычкой, но и привести к ожирению, гипертонии или даже онкологическим заболеваниям.

Как не впасть в зависимость от этих продуктов?

В первую очередь необходимо контролировать свой рацион. В идеале составить самому или с помощью диетолога индивидуальный план питания. Мало будет только исключить вызывающие зависимость продукты. Важно настроить себя на волну здорового образа жизни, регулярно заниматься спортом, высыпаться и помнить: чем ответственнее вы относитесь к питанию, тем лучше вы себя чувствуете.