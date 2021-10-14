В одной небольшой пачке — половина суточной нормы калорий для взрослого человека.

Что произойдёт с организмом, если есть семечки каждый день?

Чем полезны семена подсолнуха? Сколько семечек можно съедать за день?



Разбираемся вместе с нутрициологом.

Многие любят щёлкать семечки, особенно подсолнечные: одним нравится вкус, у других это входит в привычку — сам процесс помогает успокоиться и расслабиться. К тому же семечки куда полезнее чипсов, правда ведь? Но и съесть их можно значительно больше: сами не заметите, как от целой упаковки останется одна шелуха.

Лидия Квашнина член Ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью В семечках подсолнечника содержатся ненасыщенные кислоты, аминокислоты, а также витамин Е и магний, благодаря чему семена обладают рядом полезных свойств.

Чем полезны семечки?

О полезных свойствах семечек знают многие: они укрепляют волосы и ногти, улучшают пищеварение, да и просто снижают стресс. Но это не всё.

Лидия: Семена подсолнуха снижают риск тромбоза сосудов, расположенных в печени, благодаря антиоксидантам. Причём они содержатся и в жареных, и в сырых семечках. Также семена уменьшают вероятность гепатоза (повреждения печени) и предотвращают развитие желчнокаменной болезни, поскольку стимулируют желчеотток. Кроме того, нормализуют работу кишечника за счёт пищевых волокон в составе и понижают кислотность желудка.

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При этом многое зависит от способа приготовления семян.

Лидия: Важно учитывать, что в процессе жарки большая часть полезных веществ теряет свои свойства. Это заметно снижает пищевую ценность семян. Также при жарке образуются канцерогены, которые могут спровоцировать онкологические заболевания. Поэтому полезнее употреблять сырые семена.

Сколько семечек можно есть в сутки?

Лидия: Семена подсолнуха — высококалорийный продукт с большим содержанием противовоспалительных жирных кислот омега-6. Поэтому их не стоит включать в рацион при ожирении или проблемах с печенью, при желчнокаменной болезни и при аллергии.

Рекомендуемая суточная норма — от 50 до 75 г, причём не позже 18:00 и не меньше, чем за три часа до сна.

Что будет, если щёлкать семечки каждый день?

Чрезмерное употребление любого продукта может привести к негативным последствиям для организма. А семена подсолнуха — высококалорийный продукт, поэтому к нему надо относиться с особой осторожностью.

Лидия: Пищевая ценность на 100 г очищенных сырых семян:

жиры — 53 г;

углеводы — 10,8 г;

белки — 21 г;

вода — около 10 г;

энергетическая ценность — 601 ккал.

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В жареных же:

жиры — 50 г;

углеводы — 25 г;

белки — 19 г;

вода — 1 г;

энергетическая ценность — 570-580 ккал.

То есть средняя упаковка семечек (примерно 300 г) может заменить половину суточной нормы калорий взрослого человека. Несложно догадаться, что при такой ежедневной порции последствия в виде лишних килограммов не заставят себя долго ждать.

Но ещё раз стоит отметить, что семена подсолнуха — безусловно полезный продукт и его употребление в разумных количествах не только не навредит организму, но и принесёт существенную пользу.