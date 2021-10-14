Учёные нашли белок, способный изменять воспоминания. Зачем это нужно?

Насколько реально стирать и изменять память?



Разбираемся вместе с экспертом.

Учёные считают, что такое возможно. Ещё в древнегреческой мифологии упоминалось некое «зелье забвения» непентес — своего рода лекарство от печали. И, похоже, мифическое снадобье частично воплотилось в реальность. Исследователи нашли механизм, который поможет хотя бы частично забыть о негативном событии. Конечно, открытию ещё далеко до изобретения устройства по стиранию памяти, как у «Людей в чёрном», где наука позволяет выбирать, какие воспоминания стереть, а какие оставить. И всё же предлагаем разобраться в том, как работает этот механизм.

Елена Доронкина специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable Пожалуй, это одно из интереснейших открытий современности.

Что говорят учёные?

В 2004 году группа американских авторов начала искать способ управлять воспоминаниями. Попытки увенчались успехом: исследователи смогли «стереть» воспоминания у животных. И хотя эксперимент удался, как работает весь механизм, на тот момент было непонятно. Дело в том, что воспроизвести результаты удавалось не всегда, и это сбивало с толку. Учёные из Великобритании решили обновить исследование и объяснили, в чём кроется хитрость открытия.

Фото: unsplash.com/@kellysikkema

Для начала отметим, что долговременную память разделяют на два типа: фактическую и инстинктивную. В первом случае люди запоминают конкретные факты: даты, события, имена, числа, названия. А во втором — эмоции, навыки и опыт. Исследователи предполагают, что фактическую память нельзя видоизменять, а вот управлять инстинктивной вполне реально. В ходе эксперимента они выяснили, что это возможно благодаря совместной работе так называемого белка хвостовика и лекарственного средства под названием пропранолол. Эксперимент проводился на крысах, но в дальнейшем учёные планируют спроецировать результат и на людей. По их мнению, открытие будет полезно для лечения психологических травм и посттравматических расстройств.

Как формируется память человека и чем полезно это открытие?

Учёные уже долгое время пытаются расшифровать устройство памяти и определить механизм работы воспоминаний. Сейчас есть лишь базовое понимание этого процесса: во время получения информации между нейронами головного мозга формируются новые связи. Обмен между клетками происходит с помощью белковых молекул, жизнь которых составляет 48 часов, после чего они гибнут и рождаются новые.

Молекула, отвечающая за долговременное воспоминание, называется М-зета. Записать информацию в мозг М-зете помогают эмоции, под воздействием которых находится человек. Гормоны-медиаторы, которые вырабатываются под воздействием эмоций, отвечают за запись информации в память.

Фото: unsplash.com/@chalis007

Тут возникает вопрос: почему мы забываем одни события и помним другие? Дело в том, что, когда в работу включается система вознаграждения, она либо срабатывает в мозге при попытках воспроизвести то или иное событие, либо нет. Соответственно, гормоны-медиаторы либо вырабатываются повторно, либо нет. И если мы не можем вспомнить связь между происходящим событием и сопровождавшей его обстановкой более трёх раз, воспоминание стирается.

Елена: Считаю это одним из интереснейших открытий современности. С его помощью учёные стали на шаг ближе к более детальному пониманию того, как сохраняются и стираются воспоминания. Безусловно, эта работа займёт ещё много времени, но уже сейчас некоторые загадки прояснились. Есть вероятность, что, продолжив исследования, в конце концов можно будет помочь людям, которых часто беспокоят стрессовые воспоминания о неприятных событиях из жизни.