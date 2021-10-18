«Я была таким сытным хомячком»: Валерия Дергилёва — про интуитивный ЗОЖ, спорт и силу воли

Мы запустили текстовый сериал, в котором рассуждаем о спорте и здоровом образе жизни с теми, кто увлечён своим делом и задаёт тренды. Мы уверены, что спорт — это не всегда про жертвы. Он может вписываться в жизнь так, что достигать цели становится проще.

Валерия Дергилёва актриса, телеведущая Рассказывает о принятии себя и интуитивном ЗОЖе.

Про отношения со спортом и питание

Уже больше полугода в моей жизни присутствует интуитивный ЗОЖ. Просто я нахожусь в гармоничном эмоциональном фоне. Мой организм совершенно не хочет ничего разрушающего. Это происходит как в питании, так и в повседневных делах, поэтому у меня каким-то естественным образом очистилось питание. Мне не хочется никакой тяжёлой еды, не хочется сладкого. Организм просит зелени, чистого мяса. Это очень крутое ощущение. Особенно то, что это всё произошло само по себе.

Со спортом у меня непостоянные отношения. Сначала я пускаюсь в ярый спортивный загруз своих будней. Каждый день чем-то занимаюсь: и пилатес, и цигун, и сквош, и марафон какой-нибудь пробегу. Хватает такого запала на месяц, а потом мне резко всё становится неинтересно, я увлекаюсь чем-то ещё — и всё, прощай, спорт. Но чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, что я от него зависима.

Если нет энергетического выхода через спорт, я просто начинаю тухнуть.

Плюс моему телу для того, чтобы разгонять и генерировать энергию, нужна физическая активность. И именно у сквоша как-то получилось меня заинтересовать. После тренировок такой выброс адреналина, что хочется горы свернуть.

Самое главное — выбрать правильный отрезок дня для себя, для своего организма и слушать, что ему необходимо. Я нашла своё время, когда у меня активность даёт энергию, а не сливает её. В общем, для меня спорт — какой-то тонкий лёд. Но, повторюсь, с возрастом понимаешь необходимость этих отношений, нужно их как-то выстраивать и поддерживать.

Про физическую форму

Я в разное время имела разные формы. В институте в какой-то момент я была таким сытным хомячком. Всё, конечно, в разумных пределах, но это видимая разница.

Но в данный момент я себе нравлюсь, я в идеальной форме.

Опять же, всё это благодаря тому, что я питаюсь интуитивно, правильно. Сейчас у меня такое состояние, когда не хочется заедать. Я хочу чистый продукт, благодаря этому сейчас в форме. Если я смотрю в зеркало и вижу что-то, что перестаёт мне нравиться, я себе устраиваю марафоны.

У всех бывают сложные, загруженные периоды, когда немного не до режима, мягко скажем. В такие моменты и набираю. Особенно костюмеры замечают эти метаморфозы. Ты приходишь с одним размером, для тебя закупают одежду на период полугодовых съёмок, и со временем ты замечаешь «Здесь уже тянет». Тогда я просто говорю себе: «Давай поиграем, сделаем месяц без сладкого». Я такое делала с подписчиками, говорила «Увидите меня со сладким, бейте по рукам». Это всё в такое весёлое движение превращалось, многие ко мне присоединились.

Я в детстве занималась 5 лет в хореографической школе. Эти годы у станка с выступлениями и концертами подарили мне неплохо сложенные мышцы. Я думаю, что тогда закладывалась мышечная база и сейчас я могу не находиться в постоянном тренинге, по большому счёту я всегда в тонусе.

Плюс я всегда очень много ходила, я жила в Подмосковье, и всё время учёбы в институте ездила на метро, наматывала километры по Москве. Я заканчивала архитектурный институт, носила огромный подрамник, и это прибавляло спортивной нагрузки.

Про диеты

Я точно поняла важный момент насчёт диет: не надо никакого радикализма. Бывают разные настроения, состояния, можно сорваться. Ничего страшного, проявил слабость и пошёл дальше.

Ни в коем случае не нужно винить себя, потому что после этого наступает ещё больший срыв. Надо всё делать с любовью.

Я за то, чтобы прокачивать силу воли. Начать не с месяца, а с недельки и не так, что «ни в коем случае нет», а так – «я выбираю не есть, но если хочется, я себя ругать не буду». А лучше всего это делать с профессионалами. Это высший пилотаж, когда ты не просто себя сажаешь на диету, а проходишь мини-курс обучения по работе собственного организма.

Очень важный момент — если человек понимает, что он сам не может с этим справиться, что ему не хватает силы воли, то я за то, чтобы делать это вместе с психологом. Не просто так есть психологи, работающие с пищевыми расстройствами. Многие ведь даже не знают, что это болезнь и что с этим можно справиться.

Про любовь к себе

У меня полно комплексов было и есть. И были моменты в моей жизни, когда мне говорили, что надо похудеть для каких-то проектов. Я задумывалась о бодипозитиве как в принципе о принятии себя. У меня широкие бёдра, например. В какой-то момент мне это не нравилось. Даже когда я была моделью, участвовала в показах, я выглядела худой, но у меня выделялись широкие плечи, бёдра. Я одно время думала «как некрасиво, не хочу быть такой», а потом просто поумнела, выросла, подросла и поняла, что, наоборот, это красиво и женственно.

Как ты себя ощущаешь, так тебя и принимают другие.

Я думаю, что бодипозитив — это создавать лучший вариант себя, исходя из своих генетических данных. Вообще, нет универсальных людей, любая спичка будет недовольна собой, какие-то у неё будут минусы, их всегда можно найти.

Я для себя выделила несколько «золотых» правил, которым стараюсь следовать сама и советую всем:

Следить за своим психическим здоровьем — это самое главное;

Выбрать спорт, который будет действительно мотивировать, думая о котором захочется встать с подушки или с дивана, выключить любимый сериал и пойти заниматься;

Найти тренера-проводника, который замотивирует, который зажжёт своей любовью;

Следить за питанием, потому что наше настроение равно состоянию нашего кишечника;

Очень важна преданность и честность к себе, даже в форме простого вопроса «чего я хочу?». То есть ходить на тренировки не из-за того, что кто-то сказал, а потому, что тебе это нужно;

Занятие спортом и хорошая еда — это мои главные генераторы энергии созидания, энергии на то, чтобы творить.