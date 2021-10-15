Впервые её обнаружили ещё в XVII веке, но популярна добавка стала совсем недавно.

Что такое спирулина и зачем она нужна? Водоросль часто добавляют в ПП-коктейли

Зачем спирулину добавляют в еду? Чем полезна спирулина?



Разбираемся вместе с нутрициологом.

Во многих фитнес-барах можно заметить необычный коктейль с зеленовато-голубым оттенком. Такой цвет напитку придаёт особый ингредиент, известный как спирулина. И хотя суперфуд стал популярным относительно недавно, ему уже около 3,5 миллиарда лет. Считается, что он был основным источником белка для ацтеков. По легенде, марафонцы племени принимали спирулину перед забегами — так они повышали свою выносливость. Чем ещё полезен продукт?

Геннадий Минкевич нутрициолог, специалист по здоровому телу, член Международной ассоциации восточной медицины Спирулину можно назвать одним из древнейших морских организмов, который за многие века существования приобрёл уникальный биохимический состав.

Что такое спирулина?

Спирулина — это сине-зелёная водоросль, которую также называют суперфудом или «едой будущего». По сути, это фотосинтетические цианобактерии. Своё название они получили из-за содержащегося в них синего пигмента фикоцианина (с греческого «kyanos» — «синий»). Он не только придаёт цвет продукту, но и обладает противовоспалительным свойством. За многие века существования водоросль приобрела уникальный биохимический состав, подобного которому в природе больше не существует. И вот почему.

Спирулина на 60% состоит из белка, а это в два раза больше, чем в мясе. Это именно тот белок, в котором заключены восемь аминокислот, получаемых человеком с пищей. По количеству белка продукт превосходит даже фасоль, горох, нут, бобы и чечевицу. В спирулине есть и жирные кислоты, важные для организма. Например, омега-6 помогает работе репродуктивной системы и снижает чувство боли и воспаления. Помимо этого, продукт содержит много других ценных веществ: 18 аминокислот, фитонутриенты, медь, железо, марганец, калий и витамины группы В.

Фото: istockphoto.com

В одной столовой ложке спирулины (примерно 7 г):

20 ккал;

4 г белка;

1 г жира;

2 г углеводов;

0,3 г клетчатки.

Елена Доронкина специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable Спирулина занимает одно из ведущих мест среди суперфудов. Производится она из сине-зелёных водорослей нитевидной формы, которая растёт в тропических озёрах Африки и Мексики. Водоросль обнаружили ещё в XVII веке, но её полезные свойства открыли намного позже. Спирулина содержит более 2500 аминокислот, полезных веществ и витаминов.

Чем полезна спирулина?

Если говорить о спирулине как о суперфуде, то она сильно отличается от других продуктов (зелени, фруктов, ягод). Например, бета-каротина, который впоследствии превращается в витамин А, в спирулине больше, чем в моркови или тыкве. Также продукт содержит около 70% растительных протеинов (чистый белок), то есть его питательная ценность в несколько раз превосходит орехи, бобовые и зелёные овощи. Одна столовая ложка высушенной водоросли – это 200-300% суточной нормы витамина В12. Польза спирулины заключается ещё и в том, что она:

Укрепляет иммунную систему, увеличивая в организме выработку цитокинов — белковых молекул, которые борются с вирусами и инфекциями.

Уменьшает рост опухолей и противодействует свободным радикалам.

Помогает легче переносить аллергию: даже 2 г продукта в день значительно уменьшают такие симптомы, как чихание, заложенность и зуд.

Повышает выносливость и эффективность тренировок.

Способствует росту здоровой микрофлоры в кишечнике.

Фото: istockphoto.com

Геннадий: Огромную роль водоросль играет и в создании антивозрастной косметики. Спирулину можно использовать и как пищевую добавку, и, например, как дополнение к крему. Лучше употреблять её в таблетках, поскольку натуральный вкус спирулины далеко не самый приятный. Несмотря на это, продукт способствует устранению неприятного запаха изо рта. Это связано с тем, что входящий в состав спирулины хлорофилл обладает дезодорирующим действием. При этом противопоказаний к применению спирулины практически нет. Но перед применением лучше всё-таки проконсультироваться со специалистом.

Сколько спирулины можно есть в день?

В среднем этот объём составляет 5 г. Употреблять спирулину можно в виде порошка, капсул или таблеток. Вы можете использовать продукт в качестве дополнительного источника белка и полезных веществ. Главное — соблюдать баланс и потреблять пищу правильно, чтобы организм получал все необходимые вещества.