Что такое спирулина и зачем она нужна? Водоросль часто добавляют в ПП-коктейли

Разбираемся вместе с нутрициологом.
Во многих фитнес-барах можно заметить необычный коктейль с зеленовато-голубым оттенком. Такой цвет напитку придаёт особый ингредиент, известный как спирулина. И хотя суперфуд стал популярным относительно недавно, ему уже около 3,5 миллиарда лет. Считается, что он был основным источником белка для ацтеков. По легенде, марафонцы племени принимали спирулину перед забегами — так они повышали свою выносливость. Чем ещё полезен продукт?
Спирулину можно назвать одним из древнейших морских организмов, который за многие века существования приобрёл уникальный биохимический состав.
Что такое спирулина?
Спирулина — это сине-зелёная водоросль, которую также называют суперфудом или «едой будущего». По сути, это фотосинтетические цианобактерии. Своё название они получили из-за содержащегося в них синего пигмента фикоцианина (с греческого «kyanos» — «синий»). Он не только придаёт цвет продукту, но и обладает противовоспалительным свойством. За многие века существования водоросль приобрела уникальный биохимический состав, подобного которому в природе больше не существует. И вот почему.
Спирулина на 60% состоит из белка, а это в два раза больше, чем в мясе. Это именно тот белок, в котором заключены восемь аминокислот, получаемых человеком с пищей. По количеству белка продукт превосходит даже фасоль, горох, нут, бобы и чечевицу. В спирулине есть и жирные кислоты, важные для организма. Например, омега-6 помогает работе репродуктивной системы и снижает чувство боли и воспаления. Помимо этого, продукт содержит много других ценных веществ: 18 аминокислот, фитонутриенты, медь, железо, марганец, калий и витамины группы В.
Фото: istockphoto.com
В одной столовой ложке спирулины (примерно 7 г):
- 20 ккал;
- 4 г белка;
- 1 г жира;
- 2 г углеводов;
- 0,3 г клетчатки.
Спирулина занимает одно из ведущих мест среди суперфудов. Производится она из сине-зелёных водорослей нитевидной формы, которая растёт в тропических озёрах Африки и Мексики. Водоросль обнаружили ещё в XVII веке, но её полезные свойства открыли намного позже. Спирулина содержит более 2500 аминокислот, полезных веществ и витаминов.
Чем полезна спирулина?
Если говорить о спирулине как о суперфуде, то она сильно отличается от других продуктов (зелени, фруктов, ягод). Например, бета-каротина, который впоследствии превращается в витамин А, в спирулине больше, чем в моркови или тыкве. Также продукт содержит около 70% растительных протеинов (чистый белок), то есть его питательная ценность в несколько раз превосходит орехи, бобовые и зелёные овощи. Одна столовая ложка высушенной водоросли – это 200-300% суточной нормы витамина В12. Польза спирулины заключается ещё и в том, что она:
- Укрепляет иммунную систему, увеличивая в организме выработку цитокинов — белковых молекул, которые борются с вирусами и инфекциями.
- Уменьшает рост опухолей и противодействует свободным радикалам.
- Помогает легче переносить аллергию: даже 2 г продукта в день значительно уменьшают такие симптомы, как чихание, заложенность и зуд.
- Повышает выносливость и эффективность тренировок.
- Способствует росту здоровой микрофлоры в кишечнике.
Фото: istockphoto.com
Геннадий: Огромную роль водоросль играет и в создании антивозрастной косметики. Спирулину можно использовать и как пищевую добавку, и, например, как дополнение к крему. Лучше употреблять её в таблетках, поскольку натуральный вкус спирулины далеко не самый приятный. Несмотря на это, продукт способствует устранению неприятного запаха изо рта. Это связано с тем, что входящий в состав спирулины хлорофилл обладает дезодорирующим действием. При этом противопоказаний к применению спирулины практически нет. Но перед применением лучше всё-таки проконсультироваться со специалистом.
Сколько спирулины можно есть в день?
В среднем этот объём составляет 5 г. Употреблять спирулину можно в виде порошка, капсул или таблеток. Вы можете использовать продукт в качестве дополнительного источника белка и полезных веществ. Главное — соблюдать баланс и потреблять пищу правильно, чтобы организм получал все необходимые вещества.