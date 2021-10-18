Наедаться перед сном не стоит не только из страха набрать пару лишних кило.

Почему могут сниться кошмары и как от них избавиться?

Гоша Семёнов CEO компании по производству товаров для сна Blue Sleep Как наша повседневная жизнь влияет на качество сна? Как избавиться от кошмаров? Когда следует обратиться к врачу?

Паралич, болезненные воспоминания, жуткие сценарии — любые кошмары во сне плохо сказываются на здоровье, физическом и психологическом состоянии. Важно учитывать, что некоторые заболевания и образ жизни также могут стать причиной пугающих сновидений. Разберёмся, из-за чего появляются проблемы со сном и что с этим делать.

Из-за чего могут сниться кошмары?

Есть мнение, что кошмары по ночам — своеобразная закалка нервной системы. Учёные предполагают, что так нам будет легче справляться со стрессом в реальной жизни.

Эмоции и чувства, которые мы переживаем, выходят «на поверхность» именно во сне. Стресс-факторы окружают нас везде. Это могут быть внутренние конфликты или семейные ссоры. Также причиной может быть посттравматический стресс.

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Плотный ужин тоже может вызвать жуткие сны. Метаболические процессы запускаются, мозг включается в работу и оказывает влияние на сновидения.

Приём лекарственных средств, таких как антидепрессанты, нейротрансмиттеры, таблетки для снижения давления провоцируют и меняют некоторые химические реакции в мозге. Из-за чего он может начать генерировать страшные видения.

Кошмары по ночам зачастую идут в комплекте с апноэ (нарушение дыхания), синдромом беспокойных ног и бессонницей.

Шум и свет в спальне негативно сказывается на качестве сна. Только в полной темноте вырабатывается гормон мелатонин, а он отвечает за качество и полноценность ночного отдыха.

Какие ещё симптомы у нарушения сна?

Фантастические, а порой пугающие картинки подсознания — не единственный симптом нарушения сна. Если вам трудно засыпать и просыпаться, вы пробуждаетесь несколько раз за ночь, испытываете тревожность и усталость после пробуждения, кричите и разговариваете во сне, двигаете конечностями, то пора брать ситуацию под контроль.

Как избавиться от кошмаров?

Наладьте режим

Если вы засиживаетесь на работе допоздна, а потом отсыпаетесь до обеда, то проблемы со сном не должны вас удивлять. Вставать и ложиться в одно время каждый день — первый шаг к здоровому сну.

Позаботьтесь о гигиене сна

Есть ряд простых правил, которых стоит придерживаться в спальне: полная темнота и тишина, регулярное проветривание, отказ от телефона и телевизора, натуральное постельное бельё, удобные матрас и подушка. Научитесь правильно спать!

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Избегайте стресса

Стресс становится причиной не только кошмаров, но и повышенного давления, пониженного иммунитета, инсульта, депрессии, преждевременного старения и прочего рода неприятностей. Избегайте конфликтов на работе и дома, занимайтесь спортом, вкусно и правильно питайтесь, хорошо отдыхайте.

Заведите полезные привычки

Сначала стоит избавиться от вредных. Курение, злоупотребление кофе и алкоголем — триггеры для вашей нервной системы. Поэтому стоит их исключить. А вот прогуляться перед сном и принять тёплую ванну — точно пойдёт на пользу вам и вашему сну.

Нужно ли обращаться к врачу?

Однозначно сказать, что ваш случай требует помощи специалиста, сложно. Если вам не помогают советы, а кошмары всё продолжаются, это повод обратиться к врачу. Если вы догадываетесь о причинах нарушения, то определить специалиста можете самостоятельно. Испытываете ежедневный стресс, подозреваете депрессию или мучаетесь от травматичных воспоминаний — скорее всего, вам нужна помощь психолога. Но сначала стоит обратиться к хорошему терапевту, который назначит анализы и точно направит вас к нужному специалисту.