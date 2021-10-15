Сколько калорий можно сжечь с помощью популярных туристических развлечений?

Отвечает путешественник.

Туристические активности бьют не только по кошельку, но и по весу. Серьёзно, любимые развлечения сжигают немало калорий – мы подсчитали. Делимся результатами с вами.

Сергей Склизков путешественник, PRO-эксперт Спортмастер PRO Любая активность на свежем воздухе на природе – это прекрасно, потому что мы начинаем активнее дышать, улучшается снабжение организма кислородом.



Сколько калорий сжигает та или иная туристическая деятельность?

Пешие прогулки

Во время обычной прогулки без отягощений (без рюкзака с большим весом) человек может сжечь порядка 250 калорий. Пешие прогулки очень полезны – двигательная активность способствует улучшению работы дыхательной системы.

Cергей: В отличие от бега – даже если техника постановки стопы неидеальна – при ходьбе нет такой ударной нагрузки на колени. Движение необходимо для здоровья ног, чтобы предотвратить застои в кровотоке сосудов, варикоз и прочее. По пешим прогулкам могу сказать, что человек тратит около 200-250 калорий.

Фото: istockphoto.com

Экскурсия с подъёмом в гору

Экскурсия с подъёмом в гору предполагает гораздо большие энергозатраты. Трекинг с рюкзаком увеличивает расход калорий в два раза – до 400 калорий в час. Увеличивается нагрузка на тело, задействуется больше мышц – при ходьбе в основном работают сгибатели. А при подъёме на гору подключаются и ягодичные мышцы – они получают нагрузку, сходную с тренировкой в зале, когда вы делаете приседания. Но есть определённая опасность при ходьбе в горах на спусках – в этих условиях возрастает нагрузка на суставы и нужна большая осторожность.

Конная прогулка

Вопреки распространённому мнению – верховая езда не предполагает работу только лошади. Все ваши мышцы в этот момент тоже задействованы – и это главный инструмент для сжигания калорий. Удержаться на лошади и сохранить равновесие, например, помогают бёдра – они стабилизируют таз в динамике и фиксируют наше тело в нужном положении. Активизируются и ягодичные мышцы, подколенные сухожилия, икры и мышцы пресса, которые оберегают от ударов копчиком по седлу.

Фото: unsplash.com/@kaedu

С тем, что верховая езда – отличная замена походу в спортзал, согласны и учёные. Они провели эксперимент и выяснили, что конная прогулка хорошо тренирует сердце и лёгкие. Свою работу они подкрепили цифрами расхода энергии во время этого занятия. Как и в других видах спорта, точное количество калорий, которые вы можете сжечь во время верховой езды, зависит от вашего веса, возраста, уровня физической подготовки и стиля езды.

Вот примерные показатели:

Езда по равнине (30 минут): 205 ккал

Езда шагом по пересечённой местности (45 минут): 195 ккал

Езда галопом (10 минут): 93 ккал

Езда рысью (10 минут): 74 ккал

Езда шагом (10 минут): 57 ккал

Сергей: Если вы не просто сидите на лошади, а пытаетесь ею управлять – это один из самых комплексных видов нагрузки на всё тело. Вы активно задействуете мышцы ног, которые не включаются в обычной жизни – работают внутренняя поверхность бедра и плечевой пояс, когда управляете поводьями. Также задействуются мышцы спины, ведь вы должны включать амортизацию. Поэтому конные прогулки – это очень полезная нагрузка.

Если у вас много свободного времени в отпуске, не поленитесь отправиться куда-нибудь пешком или верхом. Вы получите массу впечатлений, которые останутся в памяти намного дольше, чем просто отдых в номере 5-звёздочного отеля.